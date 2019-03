A eurodeputada criticou os esforços das autoridades nacionais para prender o hacker, enquanto deixam "tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas".

A eurodeputada socialista Ana Gomes criticou as autoridades portuguesas por irem atrás de Rui Pinto - o hacker por trás de muitas das revelações do Football Leaks e que é suspeito de estar por trás da divulgação de e-mails do Benfica - e deixarem "tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas".



As declarações de Ana Gomes, feitas na rede social Twitter, surgem no mesmo dia em que foi sabido que tinha sido emitida uma ordem de extradição para Rui Pinto que estava na Hungria. O hacker recorreu da decisão judicial, atrasando o processo.



Desde que o caso de Rui Pinto se tornou público que a eurodeputada socialista tem pedido que seja concedido ao jovem hacker o estatuto de whistleblower (alguém que divulga dados privados com o objetivo de denunciar ilegalidades).





Pois, pois! Autoridades portuguesas esmifram-se para prender "perigoso" whistleblower @RuiPinto_FL, q denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!... https://t.co/QEOEc9iBo4 — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 5 de março de 2019

Para a defesa de Rui Pinto, um dos motivos para apresentar recurso da decisão é o facto do mandado de detenção europeu (MDE) ter como base um mandado de detenção emitido por Portugal que só terá sido emitido já depois da detenção do hacker em Budapeste.

"No entender da defesa de Rui Pinto, um dos motivos porque não deve ser cumprido o MDE é o facto de o mesmo ter sido emitido invocando um mandado de detenção nacional que não existia e que só veio a ser emitido um mês depois da detenção de Rui Pinto em Budapeste ao abrigo do MDE", explicou o advogado Francisco Teixeira da Mota em comunicado enviado à SÁBADO.