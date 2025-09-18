Ministério Público investiga concurso de Medicina na Universidade do Porto

Notícia surge cerca depois do reitor da Universidade do Porto ter revelado que foi alvo de "pressões" para admitir 30 candidatos no curso de Medicina, que não conseguiram a nota mínima exigida.
O Ministério Público (MP) está a investigar o acesso ao concurso especial de Medicina, aberto este ano, na Universidade do Porto. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias (JN).
Faculdade de Medicina da Universidade do PortoDR
Este processo resultou de uma denúncia, "que inclui novos elementos suscetíveis de configurar indícios de natureza criminal", e que chegou à Universidade do Porto, que participou o caso ao MP, confirmou ao JN o gabinete do reitor.
Recorde-se que há cerca de duas semanas o reitor da Universidade do Porto revelou ao semanário Expresso ter sido alvo de "pressões" para admitir ilegalmente 30 candidatos em Medicina, que obtiveram menos do que os 14 valores exigidos nas provas. Na altura, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, acusou o reitor de estar mentir e adiantou que aceitaria a demissão do mesmo.
Entretanto, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto já abriu um inquérito interno para esclarecer o processo e solicitou ainda a alteração do regulamento, propondo baixar a nota mínima da prova de conhecimentos de 14 para 10 valores.
Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro