Ministro da Educação: "O senhor reitor está a mentir"

Fernando Alexandre recusa ter pressionado o reitor da Universidade do Porto no sentido de permitir a entrada na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida.

"O senhor reitor está a mentir", acusou Fernando Alexandre, recusando as alegações de que terá "pressionado" o líder da instituição para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados noutras áreas.



Ministro da Educação nega pressão sobre reitor da Universidade do Porto ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Eu telefonei ao reitor da universidade do Porto para devolver uma chamada", tendo nessa chamada sido discutido o assunto, referiu o ministro da Educação em conferência de imprensa.

O jornal Expresso noticiou esta sexta-feira que o reitor da Universidade do Porto denunciou ter recebido pressões de várias pessoas "influentes", sem querer adiantar nomes, para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados noutras áreas.

De acordo com o semanário, o assunto chegou ao ministro da Educação, que ligou ao reitor a manifestar disponibilidade para que se criassem vagas extraordinárias de modo a que estes alunos (que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no concurso especial de acesso para licenciados noutras áreas) tivessem lugar na Faculdade de Medicina.

Hoje, em comunicado, o Ministério da Educação esclarece que o Concurso Especial de Acesso ao Mestrado Integrado em Medicina por Titulares de Grau de Licenciado é da exclusiva competência das instituições, neste caso, da Universidade do Porto e da sua Faculdade de Medicina, que nomeiam uma Comissão de Seleção. "O Ministro da Educação, Ciência e Inovação nunca pressionou, de forma alguma, o Reitor a admitir aqueles candidatos de forma irregular, nem sugeriu qualquer solução que violasse o enquadramento legal em vigor. É, por isso, falsa a acusação do Reitor da Universidade do Porto", segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério.