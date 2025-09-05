Sábado – Pense por si

Portugal

Ministro da Educação: "O senhor reitor está a mentir"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:25
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

Fernando Alexandre recusa ter pressionado o reitor da Universidade do Porto no sentido de permitir a entrada na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida.

"O senhor reitor está a mentir", acusou Fernando Alexandre, recusando as alegações de que terá "pressionado" o líder da instituição para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados noutras áreas.

Ministro da Educação nega pressão sobre reitor da Universidade do Porto
Ministro da Educação nega pressão sobre reitor da Universidade do Porto ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Eu telefonei ao reitor da universidade do Porto para devolver uma chamada", tendo nessa chamada sido discutido o assunto, referiu o ministro da Educação em conferência de imprensa.

O jornal Expresso noticiou esta sexta-feira que "influentes", sem querer adiantar nomes, para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados noutras áreas.

De acordo com o semanário, o assunto chegou ao ministro da Educação, que ligou ao reitor a manifestar disponibilidade para que se criassem vagas extraordinárias de modo a que estes alunos (que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no concurso especial de acesso para licenciados noutras áreas) tivessem lugar na Faculdade de Medicina.

Hoje, em comunicado, o Ministério da Educação esclarece que o Concurso Especial de Acesso ao Mestrado Integrado em Medicina por Titulares de Grau de Licenciado é da exclusiva competência das instituições, neste caso, da Universidade do Porto e da sua Faculdade de Medicina, que nomeiam uma Comissão de Seleção. "O Ministro da Educação, Ciência e Inovação nunca pressionou, de forma alguma, o Reitor a admitir aqueles candidatos de forma irregular, nem sugeriu qualquer solução que violasse o enquadramento legal em vigor. É, por isso, falsa a acusação do Reitor da Universidade do Porto", segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Alunos Classificação Educação Ciência e tecnologia Faculdade de Medicina Universidade do Porto Fernando Alexandre Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministro da Educação: "O senhor reitor está a mentir"