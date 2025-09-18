Sistema informático do SNS em baixo. Cirurgias estão em risco

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O sistema informático do Sistema Nacional de Saúde (SNS) está desde esta madrugada em baixo em vários hospitais, avança a SIC Notícias.



Ao que tudo indica, os médicos não terão acesso ao processo clínico dos doentes - o que está a impossibilitar a execução de exames e novas prescrições. Segundo o canal, a situação pode colocar ainda consultas e cirurgias em risco.

"Neste momento em muitas unidades ainda não é possível aceder à ficha do utente", disse à agência de notícias Lusa a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, ao explicar que os problemas afetam tanto hospitais como centros de saúde.

Em resposta à Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) explicaram que os constrangimentos resultaram de uma atualização realizada pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS), que provocou instabilidades nos sistemas de informação, "afetando alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica (PEM)".

"As equipas técnicas dos SPMS estão, juntamente com o operador externo, a tentar resolver a situação, prevendo-se que os serviços retornem à normalidade ainda durante a manhã", disse.

A FNAM já terá dado indicações aos médicos para avançarem com escusas de responsabilidade.