Nove meses após José Sócrates ter iniciado funções como primeiro-ministro do XVII Governo Constitucional (março de 2005), Carlos Santos Silva entrou, pela primeira vez, na rota do Ministério Público. Tudo porque em dezembro daquele ano aderiu ao primeiro Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT), transferindo para Portugal 569 mil euros e pagando uma taxa de 5% (28 mil euros). Foi a primeira vez, segundo documentam os autos da Operação Marquês, que os nomes do empresário e do procurador Rosário Teixeira se cruzaram pela primeira vez.

Foi o próprio Rosário Teixeira quem, ainda em dezembro de 2005, depois de uma comunicação do Banco de Portugal (BdP), pede ao supervisor "cópia das declarações de adesão ao RERT apresentadas pelo particular mencionado" no ofício do Banco de Portugal, dando origem ao Processo Administrativo 522/05. Mas foi só em março de 2006 que o BdP respondeu, enviando a documentação pedida. O caso terá ficado por ali, porque só sete anos mais tarde (2012) é que Rosário Teixeira volta a encontrar o nome de Carlos Santos Silva noutro (juridicamente polémico) Processo Administrativo. O mesmo sucedeu um ano depois, dando origem ao que hoje se designa por Operação Marquês e que levou a uma acusação contra um antigo primeiro-ministro por, entre outros crimes, corrupção e contra o próprio Santos Silva (acusado de 30 crimes, divididos por corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais, 17, falsificação de documentos, 10, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada, 3), mais 26 arguidos, entre os quais Ricardo Salgado e Armando Vara.

A sucessão de Processos Administrativos - no fundo, trata-se uma investigação prévia do Ministério Público à abertura formal de um inquérito-crime - sobre Carlos Santos Silva, que esta quarta-feira começa a ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa, é um dos pontos centrais da sua defesa na fase de instrução. No respetivo Requerimento de Abertura de Instrução, a advogada Paula Lourenço considera que foi violado o segredo bancário do seu cliente, uma vez que o Ministério Público, no âmbito dos tais processos administrativos, recolheu informação bancária sem o despacho de um juiz. Logo, e em resumo, uma vez que, segundo alega, o processo começou com uma ilegalidade, isto acaba por contaminar todo o desenrolar da investigação levando à sua nulidade. Para a defesa, apoiada em pareceres jurídicos de conceituados professores de direito, a partir do momento que havia uma suspeita sobre Santos Silva, o Ministério Público deveria tê-lo constituído como arguido, dando-lhe hipótese de se defender, e não investigá-lo "às escondidas" sem meios de defesa.





José Sócrates: "Nunca fiz vida de luxo" Acusado pelo Ministério Público de 31 crimes - desde corrupção, fraude fiscal a branqueamento de capitais - e de ter amealhado 24 milhões de euros, formalmente em nome do amigo Carlos Santos Silva, José Sócrates esteve entre 28 de Outubro de 4 de Novembro no Tribunal Central de Instrução Criminal a "prestar esclarecimentos" ao juiz Ivo Rosa, que terá a responsabilidade de decidir se o antigo primeiro-ministro deve ou não seguir para julgamento na Operação Marquês.







Mas não será sobre questões jurídicas - que o juiz Ivo Rosa terá que decidir e com eventual impacto no processo - que o empresário e amigo de longa data de José Sócrates irá depor esta quarta-feira. Segundo a acusação do Ministério Público, Santos Silva foi, durante anos, o testa de ferro do antigo primeiro-ministro, tendo sido um mero dono forma de mais de 20 milhões de euros que sempre pertenceram a José Sócrates e que, de acordo com a investigação, tiveram origem em atos de corrupção ligados à Portugal Telecom, ao empreendimento de Vale do Lobo e ao Grupo Lena.

Em novembro de 2014, depois de detido por agentes da PSP e inspetores da Autoridade Tributária, Santos Silva foi confrontado diretamente pelo juiz Carlos Alexandre:

Juiz - Diz-se que a constituição desse acervo financeiro proveniente do Grupo Lena foi acordada entre si e Pinto de Sousa que eram os reais beneficiários finais desses montantes que permaneciam detidos apenas por si Carlos Silva, ficando oculta a pessoa do senhor Pinto Sousa, dado então exercer funções de natureza pública?

Carlos Santos Silva - Não, isso não corresponde à verdade. A conta está em meu nome, tem um documento de suporte em que até se poderiam esconder os outros beneficiários, isso pode ser consultável, está materializado.

Juiz - O que me quer dizer é que o dinheiro que estava lá na Suíça é seu?

Carlos Santos Silva - É.

Juiz - Nunca foi do Sr. Eng. Sócrates?

Carlos Santos Silva - Não, não.

Apesar da resposta veementemente negativa, quer o juiz, quer o procurador (que, entretanto, manteve a tese do dono real do dinheiro na acusação) não "engoliram" a resposta do empresário, até porque à sua frente tinham uma lista de levantamentos em numerário que chegavam a José Sócrates, da compra de três apartamentos da mãe de José Sócrates, do emprego dado por Santos Silva à ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, e à mulher do eurodeputado Pedro Silva Pereira e da compra de um apartamento em Paris, habitado por José Sócrates e respectiva família:

Juiz - Não entregou fundos, a partir desta conta, entregas em numerário, sobre esta conta ao senhor engenheiro Sócrates, para pagamento de despesas?

Carlos Santos Silva - A partir de qual conta?

Juiz – Da 0407.

Carlos Santos Silva - Houve aqui uma altura e derivado à minha amizade com ele, que está na lista dos meus dez melhores amigos, e tendo condições financeiras, achei que o podia ajudar a ter um estatuto, porque ele não tinha esses meios, e eu sugeri-lhe, e entreguei-lhe, a título de empréstimo, algumas quantias, que eu próprio me oferecia para lhe entregar e que ele às vezes solicitava.

Juiz - Mas essas entregas foram generosidades da sua parte, a título de empréstimo?

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Juiz - E este senhor devolveu-lhe o dinheiro alguma vez?

Carlos Santos Silva - Não, ainda não devolveu.





José Sócrates: "O apartamento de Paris é o ídolo da Operação Marquês" Antigo primeiro-ministro jurou ao juiz de instrução que nada teve a ver com a compra do imóvel, nem com a contratação da ex-mulher pela empresa de Carlos Santos Silva, que até lhe pagava uma casa arrendada em Paris. - Portugal , Sábado.







José Sócrates, entretanto, já terá pago 250 mil euros a Santos Silva. Pelo menos isto foi o que o antigo primeiro-ministro afirmou num dos cinco dias de interrogatório com Ivo Rosa. Porém, num destes momentos, Sócrates descreveu a mãe como alguém com posses, aliás, com um cofre em casa, onde teria cerca de cinco milhões de euros, joias e Títulos do Tesouro. Era a mãe, segundo a última versão de Socrates,( HIPERLINK) quem lhe dava dinheiro, por exemplo, até para ir de férias. Carlos Santos Silva sabia desta relação, alegou o antigo primeiro-ministro.

Só que as escutas telefónicas e os movimentos bancários do processo mostram é um movimento contrário àquele que José Sócrates descreveu: era a mãe que pedia dinheiro ao filho e não o contrário. Com estes dados na sua posse, ainda em 2014, o juiz Carlos Alexandre perguntou a Santos Silva se a motivação para proporcionar a Sócrates um elevado padrão de vida teria a ver com eventuais contactos que um ex-primeiro ministro poderia ter, o que o ajudaria nos negócios. Santos Silva respondeu afirmativamente.

No filme, "12 homens em fúria", o realizador Sidney Lumet foca a sua atenção no senhor Davis, um jurado de um tribunal americano que decidiu remar contra a maré dos outros 11 e analisar a acusação ao detalhe, não embarcado num veredicto fácil de condenação do arguido. "É imperioso que cada um de nós seja o "senhor Davis": um jurado que pondere cada prova com discernimento, reconstrua passo a passo a acusação e possa, no final, apreciar de acordo com o Direito", referiu a advogada Paula Lourenço no Requerimento de Abertura de Instrução, contrapondo este argumento com outro filme, "Dirty Harry", de Clint Eastwood, no qual, "ansiosos pelos resultados" se perde de vista "os processos e métodos, alienando a própria finalidade do processo".