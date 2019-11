O empresário Carlos Santos Silva e amigo de José Sócrates começa esta quarta-feira a ser ouvido na fase de instrução da Operação Marquês onde vai invocar nulidades e refutar a acusação de 30 crimes.



Juiz - Pretende responder a estas matérias?

Carlos Santos Silva - Sim.

Juiz - Das pessoas que estão mencionadas no documento que lhe foi dado quais é que conhece?

Juiz - Conhece estas pessoas na generalidade do que está aqui mencionado?

Carlos Santos Silva - Conheço, conheço.

Juiz - O primeiro facto é que mantém com o Sr. Eng. Pinto de Sousa, desde a juventude, uma relação de amizade.

Carlos Santos Silva - Desde os meus 23 ou 24 anos. Conheci-o na cidade da Covilhã, para onde foi trabalhar em 1993.

Juiz - Foi para lá fazer o quê?

Carlos Santos Silva - Fui trabalhar para Castelo Branco.

Juiz - Mas residia na Covilhã?

Carlos Santos Silva - Aos fins de semanas.

Juiz - Aí é que se conheceram e ficaram amigos desde 1983?

Carlos Santos Silva - Sim, com as pessoas que estavam na Câmara da Covilhã. Trabalhava na JAE e tinha uma atividade liberal que passava muito pelas relações com a Câmara Municipal da Covilhã.

Juiz - Estabeleceu-se como empresário na área da engenharia e da construção civil no Grupo Lena desde 2008, é verdade?

Carlos Santos Silva - Não Sr. Dr. As empresas de engenharia são antes de ‘85, ‘86, a Enaque e Proengel [é] que são as primeiras a construir. A Proengel normal, a 1 e a Enaque, com sede social na Covilhã, mais propriamente em Teixoso.

Juiz - E depois foi formando outras?

Carlos Santos Silva - Sim, eu estava a fazer a A23, o troço que era o lP6 entre Sarnadas e Castelo Branco, nessa mesma altura, a Lena Construções ganhou o troço a seguir, que era a variante a Castelo Branco, e foi desde essa altura a minha relação com eles. Na altura quem estava à frente da Lena era o pai, António Vieira Rodrigues, que já está reformado, e depois conheci também os filhos.

Juiz -Teve participação direta na LENA Engenharia e Construção?

Carlos Santos Silva - Não. Fui vice-presidente da SGPS, mas não tinha participação social, era apenas administrador, não tinha participação no capital social

Juiz - Após 2009 estava na Lena, e passou para a XML?

Carlos Santos Silva - A XML é anterior a 2009, ainda hoje existe, e ainda hoje sou administrador da XML, e tenho participação em 20%.

Juiz - E esta sociedade envolve outros quadros do Grupo Lena?

Carlos Santos Silva - Sim, os outros 80% são da esfera do Grupo Lena.

Ministério Público - Quem são os outros sócios na XML?

Carlos Santos Silva - Não sei agora dizer, na altura eram os irmãos, que colocaram as empresas dele a serem sócias, mas elas representam 80% do capital e são tituladas pelos dois irmãos e o Conselho de Administração é composto por quatro pessoas, eu próprio, os dois irmãos, e o CEO do Grupo Lena.

Juiz - Quem são os dois irmãos?

Carlos Santos Silva - António Barroca Rodrigues e Joaquim Barroca Rodrigues. O CEO do Grupo não tem participação e é Joaquim Paulo Conceição.

Juiz - O senhor mantém o controlo sobre a XML, PROENGEL 1 e 2, ITINERISANIS, DINOPE, TAGGIA?

Carlos Santos Silva - Da XLM sou sócio e gerente; da PROENGEL 1 sou sócio e gerente; da PROENGEL 2 sou administrador e acionista; na ITINERISANIS sou sócio e gerente; na DINOPE não sou nada, já fui; na TAGGIA fui acionista até início de 2014, mas nunca fui administrador desta empresa.

Ministério Público - A DINOPE e a CONSTROPE não eram participadas pela TAGGIA XIV?

Carlos Santos Silva - Sim, já foram.

Ministério Público - Atualmente não há nenhuma participação da TAGGIA XIV na DINOPE e na CONSTROPE?

Carlos Santos Silva - Na CONSTROPE creio que sim que ainda há; na DINOPE não, mas tenho que ver melhor porque não controlo tão de perto.

Juiz - Em resultado desses negócios, foram constituídas contas bancárias no exterior em nome de entidades instrumentais e em bancos na Suíça em offshores, um património financeiro que teve origem em sociedades nacionais em particular do Grupo LENA contas essas que foram formalmente controladas por si. Abriu contas lá fora, na Suíça em offshores?

Carlos Santos Silva - No banco UBS.

Juiz - Recorda-se quando abriu essa conta?

Carlos Santos Silva - Final de 2006, princípio de 2007.

Juiz - Os fluxos financeiros que eram aportados a essa conta vinham de onde?

Carlos Santos Silva - Do Grupo Lena. Queria fazer uma correção o que disse ontem, esqueci-me de referir que recebia da XML 25 mil euros brutos mensais.

Juiz - Diz-se que a constituição desse acervo financeiro proveniente do Grupo Lena foi acordada entre si e Pinto de Sousa que eram os reais beneficiários finais desses montantes que permaneciam detidos apenas por si Carlos Silva, ficando oculta a pessoa do senhor Pinto Sousa, dado então exercer funções de natureza pública?

Carlos Santos Silva - Não, isso não corresponde à verdade. A conta está em meu nome, tem um documento de suporte em que até se poderiam esconder os outros beneficiários, isso pode ser consultável, está materializado.

Juiz - O que me quer dizer é que o dinheiro que estava lá na Suíça é seu?

Carlos Santos Silva - É.

Juiz - Nunca foi do Sr. Eng. Sócrates?

Carlos Santos Silva - Não, não.

Juiz - É a sua declaração?

Carlos Santos Silva - Os pagamentos foram feitos a mim.

Ministério Público - Há uma conta em seu nome pessoal na Suíça, ou não?

Carlos Santos Silva - Não. Há uma conta, portanto, estas são as contas offshores, eu usei o programa RERT.

Ministério Público - Sim, mas antes disso há uma conta que está em seu nome pessoal, e há aqui uma ou outra transferência e depois há contas em nome de sociedades offshores. Essas contas foram todas abertas ao mesmo tempo? Porque é que tem uma conta em seu nome pessoal e outras em sociedades offshores das quais diz que é o beneficiário?

Carlos Santos Silva - As contas das offshores foram aquelas em que eu utilizei o mecanismo do RERT para pagar impostos e para repatriar o capital. Posteriormente, tenho uma conta onshore com 5 ou 6 mil euros, que eu abri, que é uma conta normal.

Ministério Público - Que está em seu nome?

Carlos Santos Silva - Está em meu nome pessoal.

Ministério Público - Na UBS?

Carlos Santos Silva - Sim, é uma conta que não tem rendimentos.

Ministério Público - O dinheiro que veio do Grupo LENA e destes negócios do Grupo LENA estava nas contas das sociedades offshores?

Carlos Santos Silva - Exatamente

Juiz - Esse acervo foi transitado entre diversas contas bancárias em nome de sociedades offshores que o senhor diz que não havia acordo nenhum figurava apenas como beneficiário o senhor, designadamente em contas em nome da SUNLAND FINANCE, com conta em Cayman, o dinheiro ia circulando, BRICKHURST INTERNATIONAL, PINEHILL FINANCE todas com contas junto do UBS em Zurique?

Carlos Santos Silva - Corresponde à verdade.

Juiz - Só não é verdade é que é dinheiro do senhor Pinto de Sousa?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - O circuito é verdadeiro, a pertença do dinheiro é que não.

Carlos Santos Silva - Eu até acho que até era a própria UBS que montava isto desta forma.

Ministério Público - Está referida uma SUNLAND FINANCE, com conta no BIC Cayman, não estava na Suíça, pode explicar?

Carlos Santos Silva - Isso é uma situação muito anterior, de 2004. O BIC convidava os clientes do balcão a fazer aplicações nas Cayman, por questões fiscais, era um produto vendido aos balcões do BlC. Eu aceitei fazer, erradamente, mas fiz, e depois aproveitei o RERT L para pagar os impostos desse capital. É uma situação muito anterior.

Ministério Público - O senhor engenheiro diz que constitui estas contas na UBS Suíça, em nome PINEHILL e BRICKHURSI em 2006/2007, depois do RERT 1?

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Ministério Público - Então pela lógica, tinha dinheiro no BIC Cayman, aproveitou o RERT 1 em 2005, trouxe para cá o dinheiro e passado um ano começou a pôr dinheiro na Suíça outra vez?

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Ministério Público - O dinheiro andou assim?

Carlos Santos Silva - Não, não.

Ministério Público - Não quer dizer que seja o mesmo dinheiro, fez operações de sentido contrário?

Carlos Santos Silva - O dinheiro do BIC Cayman era dinheiro do BIC cá, poupanças minhas, e o BIC propôs fazer esta aplicação, era dinheiro meu, poupanças minhas, não tinha nada a ver com a minha atividade empresarial, tinha vantagem fiscal na altura aproveitei.

Ministério Público - Quando corrigiu a asneira em 2005 com o RERT 1, voltou em 2006/2007 na UBS, o produto da UBS era igual ao produto do BIC cá?

Carlos Santos Silva - Os grupos empresariais fizeram-me esta proposta, e eu fiquei tentado por ela, também fiz asneira.

Ministério Público - Não era acionista do Grupo LENA, como é que este dinheiro surgiu do Grupo LENA?

Carlos Santos Silva - A minha relação com o Grupo LENA é antiga. Tenho-lhes feito muitas missões em termos de engenharia. Fui a Bucareste diversas vezes por causa da obra do aeroporto; a Marrocos por causa da auto-estrada porque havia multas de 30 milhões de euros para pagar; acompanhei na Argélia o grande estádio que acabou por não ter sucesso e as mais variadas ações pelo mundo fora, em representação do Grupo LENA nestes grandes projetos.

Ministério Público - Essas obras foram todas feitas em 2006/2007, ou antes?

Carlos Santos Silva - Algumas vinham de antes, mas os problemas são desta altura ou posteriores. Ajudei a preparar dois grandes estádios para a Líbia que acabaram por não se fazer; fizemos toda a engenharia para o estádio de Benghazi e de Sabá, fomos nós que materializamos os projetos que ainda hoje temos e estamos a falar de investimentos de mais de 500 milhões de dólares, que não se materializou por causa da crise política; tínhamos também contratualizada a ligação entre o aeroporto de Tripoli e a cidade, foram esforços que fiz e que desenvolvi, e há investimentos também em Angola.

Ministério Público - Então e essa remuneração não sendo o senhor acionista tinha que ver com o quê?

Carlos Santos Silva - Tem a ver com muito trabalho de engenharia, porque nós nos estádios tivemos que fazer projetos completos.

Ministério Público - Eu quero perceber de onde vem este ganho. Era seu em termos pessoais, ou de projetos?

Carlos Santos Silva - Eram pessoais, da minha atividade.

Ministério Público - Eles estão faturados à LENA ou isto são comissões pagas pela LENA fora desse tipo de faturação?

Carlos Santos Silva - São pagamentos.

Ministério Público - É um prémio, se lhe é mais confortável. O senhor resolveu um problema e eles deram-lhe um prémio

Carlos Santos Silva – Talvez. Sim.

Ministério Público - Esses prémios foram parar à Suíça. É a totalidade desses prémios que atinge este dinheiro que depois foi repatriado, de 23 milhões de euros?

Carlos Santos Silva - Não, não é a totalidade desses prémios.

Ministério Público - Ajude-nos a explicar como é que se formou o bolo que estava na Suíça.

Carlos Santos Silva - Do Grupo LENA resulta na ordem dos 14/15 milhões. O resto tem a ver com outro negócio que eu fiz em 90/91. Eu na altura vivia na Beira lnterior, tinha uma discoteca que me libertava muitos fundos, fiz diversos projetos do Politécnico da Guarda, da Universidade da Beira lnterior, da 423, e tinha muita liquidez nessa altura. Tornei-me amigo de um familiar do Sócrates, o José Paulo Pinto de Sousa [primo], e ele perguntou-me se eu queria ser sócio do pai numa exploração de salinas em Angola, eu não percebia nada daquilo, eles estavam em dificuldades, ele tinha uma loja em Lisboa, e eu como tinha dinheiro disponível e crédito bancário, eu próprio avalizei para uma loja de roupa na Praça do Comércio, certas quantias.

Juiz - Em 90/97 fez estes projetos, tinha muita liquidez, e conheceu o José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, primo de Sócrates, com salinas em Angola?

Carlos Santos Silva - Exactamente, em Benguela.

Juiz - O senhor emprestou dinheiro ao José Paulo?

Carlos Santos Silva - Ele tinha mais irmãos, e o pai é que me explicou o negócio que tinha muitas potencialidades e perguntou se eu queria participar. Eu aceitei participar e fizemos um contrato, e eu fiquei com 50% desse negócio, e quando se realizasse a mais-valia eu seria ressarcido do capital e da mais-valia, o capital seria corrigido à taxa de S%o, e a mais valia era o que resultasse do negócio. Na altura, ele devolveu-me parte do capital corrigido.

Juiz - E em quanto é que orçava?

Carlos Santos Silva - Estávamos a falar de 200 mil contos que corrigidos davam 400 mil contos, portanto no total davam 2 milhões de euros, não é? Foi nos anos de lggS/zooo, lembro-me que corrigido dava 2 milhões de euros e com as mais-valias dava 4.5 milhões de euros mais os 2 milhões do capital. Ele depois vendeu por um valor maior, isto são a origem de todos os fundos que estão nessas contas.

Ministério Público - O senhor vendeu a sua parte nas salinas, ao José Paulo, ou ao pai?

Carlos Santos Silva - Eu tinha uma participação de 50% nas salinas, e o contrato foi que quando vendessem devolviam-me duas componentes: capital investido e mais-valia do negócio.

Ministério Público - lnvestiu 200 mil contos à moeda antiga?

Carlos Santos Silva - Exato, 1 milhão de euros. Corrigidos dava 2 milhões àquela época.

Advogado - 50% da mais-valia, imagino?

Carlos Santos Silva - Exato 50% da mais-valia.

Ministério Público - Esses 50% da mais-valia são...?

Carlos Santos Silva – 4,5 milhões, e eu sei que ele vendeu por muito mais.

Ministério Público - Mas isso é que eu não percebo, ele pagou-lhe a mais-valia antes de realizar a venda?

Carlos Santos Silva – Não. Eu depois percebi que ele já tinha um contrato, mas para mim o negócio ficou bem assim.

Juiz - Então enganou-o na venda?

Carlos Santos Silva - Não chamo isso enganar, ele na altura tinha um negócio de venda por aquele valor e eu aceitei.

Ministério Público - E a proposta de venda seria por 9 milhões?

Carlos Santos Silva - 9 milhões.

Juiz - lsso foi quando?

Carlos Santos Silva - Em 2007, salvo erro. Em 2007, devolveu-me 2 milhões, em 2008 a mais-valia de 50%, mas não tenho a certeza, se não é 2007 e 2008 ou 2008 e 2009. Os fluxos que chegaram a estas contas têm exclusivamente estas duas origens.

Ministério Público - Será que eu acerto se disser que o comprador dessas salinas é pessoa ligada ao senhor Helder Bataglia?

Carlos Santos Silva – Sim. Ele depois vendeu à ESCOM. A uma empresa da ESCOM. A qual eu não sei.

Ministério Público - A uma empresa mesmo da ESCOM ou a uma outra sociedade ligada ao senhor Bataglia?

Carlos Santos Silva - lsso não sei, mas sei que é dessa esfera.

Ministério Público - Quem foi o comprador final das salinas em 2007? O senhor Bataglia não tinha também relações familiares por afinidade com o senhor José Paulo?

Carlos Santos Silva - O senhor Hélder Bataglia tem uma filha em comum com uma irmã do José Paulo.

Ministério Público - Se bem percebi o capital devolvido foi 1 milhão de euros?

Carlos Santos Silva - 2 milhões de euros.

Ministério Público - Nesse caso o equivalente a 400 mil contos.

Carlos Santos Silva - Não, eu tinha uma correção monetária pelo tempo.

Ministério Público - Ah, está bem, os 2 milhões já com a correção monetária no tempo. E o negócio terá começado lá bem para trás em 1991?

Carlos Santos Silva - Não, este negócio foi começado com o pai, o António Pinto de Sousa, que já faleceu, em Cascais porque eles estavam com dificuldades monetárias. Eu fiz esse favor, dei o meu aval pessoal para um empréstimo para a atividade deles que estava muito mal e foi aí que surgiu a conversa sobre as salinas.

Ministério Público - Assim chegamos a este património dos 20 e qualquer coisa milhões, que estava investido nestas sociedades.

Carlos Santos Silva - Sim.

Juiz - 4,5 mais 2. É isto?

Ministério Público - 6,5 milhões.

Juiz - Foi-se multiplicando e chegou a 23?

Carlos Santos Silva - Não, isto é o diferencial que veio do LENA.

Juiz - O resto do dinheiro é do LENA?

MP - Já se falou dos 14/15 que veio da LENA, mais 6.5 que veio daqui.

Juiz - Está bem, das salinas.

MP - Já vamos com 21,5.

Carlos Santos Silva - O resto são valorizações financeiras de mais de 5% ao ano.

Ministério Público - Portanto, a gente há-de encontrar a origem nestas coisas com um fluxo vindo, ligado à LENA, e com um fluxo ligado ao senhor José Paulo ou ao senhor Hélder Bataglia?

Carlos Santos Silva - Não, ao Hélder não, eu nunca tive contratos com o Helder, conheço-o mas nunca fiz negócios com ele.

Ministério Público - Em princípio seria alguém da parte do senhor António Pinto de Sousa.

Carlos Santos Silva - Sim, sim. Este negócio inicialmente foi feito com o pai, com o António Pinto de Sousa, que era o patriarca da família.

Ministério Público - O senhor disse que estes prémios [foram] pagos pela LENA para a resolução de problemas em 2006 e por aí fora envolvendo territórios com a Roménia, Marrocos, Argélia. O facto da resolução de problemas bicudos e o facto de estar já o senhor José Pinto de Sousa em exercício de funções governamentais, não lhe deram nenhuma ajuda nessa resolução de problemas?

Carlos Santos Silva – Não. Eram contratos que estavam feitos com as entidades públicas

Ministério Público - Mas que nestes países têm uma grande componente política.

Carlos Santos Silva - Não, eu tratei disto do ponto de vista técnico. Na diplomacia económica e eu tenho acompanhado, ela começou no Governo de Durão Barroso, continuou no governo de Sócrates e agora continua na figura do Dr. Paulo Portas, e eu claro acompanho essas comitivas. Já fui duas vezes com ele, uma à Venezuela outra à Argélia. No Governo de Sócrates integrava comitivas de mais de 70 empresários. Nessas comitivas o que se faz é charme, não se resolvem problemas concretos.

Ministério Público - Não digo nessas, numas viagens específicas, nuns telefonemas, num abrir de portas. O poder político dessa altura não ajudou a resolver?

Carlos Santos Silva - O nosso poder político tem a obrigação de nos apoiar como empresários e de nos ajudar a internacionalizar o negócio.

Ministério Público - Eu não ponho que isso esteja mal, o mal é os políticos cobrarem algumas comissões por via dessa facilitação.

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - É a função deles, são pagos para isso.

Carlos Santos Silva - Exato, o Dr. Paulo Portas fá-lo com muita determinação, talvez seja o que o faz melhor na minha opinião.

Juiz - Chegamos ao RERT 1, como é que se passou?

Carlos Santos Silva - Eram poupanças pessoais que eu tinha numa conta pessoal do BIC. O balcão do BIC aliciou-me a fazer esses investimentos no paraíso fiscal deles, e eu fiz, transferi dinheiro das minhas poupanças para essas contas e depois na altura do RERT fiz o repatriamento. Não tem nada a ver com a minha atividade profissional.

Juiz - Não ficaram dinheiros por fora então?

Carlos Santos Silva - Não, não. Nessa altura, quando fiz o RERT 1, não tinha 1 euro fora. Não minto, a do BIC repatriei, e uma do Santander eu paguei o imposto, mas mantive o dinheiro em Espanha.

Juiz - Essas são as contas que estão aqui, não é? Do BIC Cayman, conta BES; estão na folha 3.

Carlos Santos Silva - Folha 3 sim, senhor Dr.

Juiz - E são estes os dinheiros que estamos a falar, é isso?

Carlos Santos Silva - Eram estes. Cerca de 500 mil euros no RERT 1.

Ministério Público - Vieram para cá do BIC Cayman 542.912,66 euros?

Carlos Santos Silva - Sim, está na folha 2.

Juiz - Pronto. Usou ou não usou, a partir desta altura, esta conta fiduciária 0407 aberta em Dezembro de 2004? Foi feita uma transferência em O5lOLl2006, da conta 0116, para uma outra conta BES terminada em 0407, 500 mil euros?

Carlos Santos Silva - Não, eu aqui queria explicar Eu tinha uma conta no BES e outra no BIC, quando foi a fusão é que ficaram estas duas contas.

Juiz - Ambas são do BES?

Carlos Santos Silva - Quando houve o «fusionamento» do BIC com o BES. o BES manteve os números do BIC e não numerou com o 2LO, número do BES.

Juiz - Não se fez aqui um património autónomo a partir desta conta 0407?

Carlos Santos Silva - Não, eram contas que eu geria, uma no BIC e outra no BES e só porque houve a fusão é que fiquei com duas contas.

Juiz - Não entregou fundos, a partir desta conta, entregas em numerário, sobre esta conta ao senhor engenheiro Sócrates, para pagamento de despesas?

Carlos Santos Silva - A partir de qual conta?

Juiz – Da 0407.

Carlos Santos Silva - Houve aqui uma altura e derivado à minha amizade com ele, que está na lista dos meus dez melhores amigos, e tendo condições financeiras, achei que o podia ajudar a ter um estatuto, porque ele não tinha esses meios, e eu sugeri-lhe, e entreguei-lhe, a título de empréstimo, algumas quantias, que eu próprio me oferecia para lhe entregar e que ele às vezes solicitava.

Juiz - Mas essas entregas foram generosidades da sua parte, a título de empréstimo?

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Juiz - E este senhor devolveu-lhe o dinheiro alguma vez?

Carlos Santos Silva - Não, ainda não devolveu.

Juiz - O senhor não se concertou com Pinto de Sousa a respeito da adesão ao RERT 2?

Carlos Santos Silva - Foi uma decisão autónoma minha.

Ministério Público - Portanto no retorno desse dinheiro, porque é que ele veio para uma conta do BESI?

Carlos Santos Silva - A maior parte dos produtos estavam em aplicações que só o BESI é que as conseguia transacionar por causa dos códigos ISIN, estavam em produtos estruturados, em produtos financeiros e o BES aconselhou-me a fazer isso dessa forma, aconselhou-me a utilizar o BESI que está nos mercados com os códigos lSlN, para vender os produtos, e quando estes foram vendidos passeio dinheiro para a conta do BES.

Juiz- O senhor é o beneficiário final das offshores BRTCKHURST e PTNEHTLL?

Carlos Santos Silva – Sim.

Ministério Público - O dinheiro veio para cá e o senhor fez um pedido de adesão ao RERT. Há aqui uma diferença entre o montante que declara e o que vem, que nós atribuímos a uma diferença de ganhos nestas contas da Suíça, porque se vai para lá é para ter ganhos e gerou qualquer coisa como 300 e tal mil euros de ganhos, entre o final de 2009, limite de adesão ao RERT. No dinheiro que vem para Portugal, há um montante 313 mil euros que não estão no RERT e parece que nunca foi incluído nas suas declarações fiscais, que veio da Suíça que foi gerado em finais de 2009. É verdade isto?

Carlos Santos Silva - Estou a ver isto pela primeira vez. Na segunda-feira vou regularizar esta situação porque desconhecia. Na altura entreguei a documentação toda que veio da Suíça no BES, aquilo tinha umas listagens enormes que era preciso preencher e eu confiei 100%.

Juiz - A documentação original da Suíça tinha no cofre do BES?

Carlos Santos Silva - Sim, trouxe da Suíça, porque era obrigatório.

Juiz - Essa documentação explicará a realidade do que aconteceu?

Carlos Santos Silva - Sim.

Juiz - Tem ideia que tinha lá 100 mil euros, no cofre, que foram colocados na conta do BES, para que saiba.

Ministério Público - No Apenso B está essa mesma declaração com os documentos, esta é a que foi entregue ao Banco de Portugal.

Carlos Santos Silva - Só sabia que tinha lá 50 mil euros e alguns dólares (conta Barclays).

Juiz - Dólares e Reais que ninguém aceitou.

Carlos Santos Silva - Eu fui buscar os elementos porque eram obrigatórios, entreguei-os, no BES, à Dra. Ana lsabel Vaz que fez o favor de preencher os formulários e depois foi-me comunicado o valor do imposto a pagar e eu não fui verificar mais nada, não tive conhecimento desta discrepância, quero aqui declarar que, na próxima segunda-feira, eu próprio vou regularizar fiscalmente esta situação.

Ministério Público - Confirme que aquilo que trouxe para cá é a sua declaração em termos de RERT e depois verá relativamente à sua declaração. Tenho aqui a que está no Apenso B, tal como foi remetida pelo Banco de Portugal e está tudo preenchido pela Ana Vaz. para instruir isto, a UBS passou declarações e deu os relevés das contas, portanto eram as duas contas destas duas sociedades.

Carlos Santos Silva - Exatamente

Ministério Público - Todos esses documentos foram entregues por si no BES. Estes valores começaram a ser depositados numa conta do BESI e depois foram sendo vendidos. Tem a ideia que houve alguma perda de valor entre o que estava lá valorizado e as vendas que cá foram feitas?

Carlos Santos Silva - O BESI tentou vender aos melhores preços, eu fui acompanhando na altura e penso que não houve perdas significativas. Houve um ou dois produtos que eles tiveram dificuldade em colocar no mercado, mas eram de pouco valor.

Juiz - Nega esta alusão do MP a que os fundos pertenciam ao JPS. Tem algum apontamento particular sobre esses empréstimos que fez ao engenheiro Pinto de Sousa?

Carlos Santos Silva - Tinha, este foi um documento que eu fiz para o pai.

Juiz - O pai do engenheiro?

Carlos Santos Silva - O pai do José Paulo.

Juiz – Não. Estava a falar daqueles empréstimos que fez ao Sócrates.

Carlos Santos Silva - Eu vou apontando e depois vou rasgando. [O que] eu tinha na última vez era na ordem dos 510 mil euros.

Juiz – 510.000 euros, foi o que emprestou ao senhor Pinto de Sousa?

Carlos Santos Silva - Sim, talvez fosse um pouco mais. Eu vou pondo nuns papéis

Juiz - É muito útil se pudesse dizer onde estão esses papéis, esses apontamentos.

Carlos Santos Silva - Não, já destrui. Pode haver um ou outro que ainda tenha.

Juiz - Ao longo de que período fez estes empréstimos, podemos datá-los?

Carlos Santos Silva - Eu tive esta conversa em 2012.

Juiz - Depois do senhor engenheiro ter saído do governo, é isso?

Carlos Santos Silva - Exatamente, depois de sair, achei que poderia ter esse gesto.

Juiz - Era facultar ao senhor engenheiro Sócrates um padrão de vida melhor em razão de alguns contatos que ele lhe pudesse vir a fazer no futuro?

Carlos Santos Silva - Não. Era mesmo por amizade e porque achava que ele tinha um estatuto. Queria-lhe proporcionar as condições para ele continuar a fazer a sua vida de diplomata, que ele pudesse fazer uma vida, para ele honrar alguns compromissos que ele tinha. Ele tem que sustentar a mãe.

Juiz – Ah! Compromissos dele para ajudar a sustentar a mãe?

Carlos Santos Silva - Não sei se era para a mãe.

Juiz - E proporcionar um padrão de vida compatível com aquele que o senhor achava que ele deveria ter, em funções das funções já desempenhadas e as que poderia vir a desempenhar no futuro e em segundo lugar por causa de compromissos que ele tinha com a subsistência da senhora sua mãe?

Carlos Santos Silva - Sim, senhor doutor.

Juiz - E porque sabia da vida dele?

Carlos Santos Silva - Sim, foi da minha iniciativa.

(Conta história do companheiro de cela Moisés Cruz e que vai ajudar com 5 mil reais mensais)

Ministério Público - Ainda sobre os dinheiros: um milhão da Suíça entraram numa conta BESI, foram sendo acumulados até que começaram a ser transferidos para a tal conta terminada em 0407, que tem numeração igual à da conta do BIC, segundo disse. Para si era a mesma conta?

Carlos Santos Silva - Era a mesma conta.

Ministério Público - Para essa conta foram transferidos qualquer coisa como 17,5 milhões de euros, e depois sobrou ainda uma quantia em dólares que deu origem a uma conta em dólares, no BES. Tem ideia dessa conta?

Carlos Santos Silva - Tenho sim.

Ministério Público - Que tem 600 e tal mil dólares

Carlos Santos Silva - Certo, senhor doutor.

Ministério Público - E depois aqui diz-se uma coisa, que há aqui um padrão relativamente à utilização desta conta 0407. O senhor raramente utiliza saídas diretas desta conta. O sr. agarra no dinheiro transfere para outra conta 006 e depois dali é que faz pagamentos para várias pessoas. Isto tem alguma razão de ser?

Carlos Santos Silva - As contas para mim são rigorosamente iguais, mas eu só tenho cheques e cartão de crédito de uma conta e é dessa que eu faço e foi sempre assim.

Ministério Público - Este padrão que nós notámos corresponde a essa lógica. Aliás, olhando para os extratos tem alguma correspondência.

Carlos Santos Silva - Há dois anos, na conta BES e conta BIC, eu tinha ações, na conta BES, e passei-as para a outra conta.

Ministério Público - Esgotámos aqui o intróito.

Juiz - Conjunto de temas para além do intróito. O que é que pode dizer sobre a aquisição do imóvel em Paris?

Carlos Santos Silva - Foi uma oportunidade de investimento imobiliário que identifiquei. Há muito tempo que faço investimentos imobiliários, decidi comprar este imóvel em Paris, na altura. Mandatei o meu advogado, o Dr. Gonçalo, para me agilizar processualmente por duas razões: primeiro porque é uma pessoa da minha confiança e falava bem francês. De qualquer forma, eu discuti o valor com as pessoas e ainda consegui fazer uma rebaixa.

Juiz - Quando é que achou que este imóvel era aquilo que pretendia?

Carlos Santos Silva - eu fiz um ... Através de uma imobiliária e depois escolhi este, o que aconteceu em 2012, em Agosto.

Juiz - Como é que as coisas se passaram a partir daí?

Carlos Santos Silva - Fui com o Dr. Gonçalo visitar, ver e depois fui lá fazer numa outra altura a escritura.

Juiz - A primeira vez não fez um contrato?

Carlos Santos Silva - A primeira vez fiz um contrato de promessa, porque o proprietário não era residente em França. Ele tinha que dar autorização e isto demorou algum tempo e eu defini o valor máximo para adquirir. Na outra vez, o proprietário que conheci na altura da escritura. Porque houve um mandato para o contrato de compra e venda com a imobiliária, que não sei se fui eu que assinei se foi o Dr. Gonçalo por procuração, passei um cheque, mas não podia ser, não é aceite em França, tinha que ser por transferência ao notário e depois o notário é que faz a escritura e até me devolveram o troco. A quantia é dirigida para a conta do notário.

Juiz - O Sr., fez uma transferência de valores a partir de que conta?

Carlos Santos Silva - A partir do BES.

Juiz - Da 006.

Carlos Santos Silva - Exacto.

Juiz - Quanto é que transferiu?

Carlos Santos Silva – 2,7 ou 2,9 milhões. Não tenho bem presente.

Juiz - Quem é que foi assinar a escritura?

Carlos Santos Silva - Fui eu, com o Dr. Gonçalo, ao notário. Já não me lembro se foi o Gonçalo se fui eu.

Juiz - O Dr. Gonçalo diz que foi sozinho. Se foi lá é bom que diga. A disparidade não quer dizer que seja contra si.

Carlos Santos Silva - Já não me lembro. Talvez esteja aqui o motivo: Eu era portador do cheque, o notário não aceitou, e o Gonçalo depois deve ter ido lá sozinho, depois de eu fazer a transferência, mas não me recordo.

Ministério Público - Esse cheque tinha o extenso em português e devia estar em francês, foi isso?

Carlos Santos Silva - Foi isso mesmo. Foi essa a razão.

Ministério Público - Apenso Bancário l., documento de suporte de uma primeira transferência bancária para uma conta de Paris, a 30/07/2012, no montante de 257.500€. Segunda transferência foi em cheque.

Juiz - Veja se reconhece aí as suas assinaturas.

Carlos Santos Silva - Vou ver à última folha. Estávamos os dois.

Ministério Público - Fala de documento do pagamento de dois milhões e qualquer coisa...

Juiz - Quanto é que é o valor da segunda transferência?

Carlos Santos Silva – 2.609.924,02.

Juiz - Diz-se aqui que neste período, iniciado em 2012, o senhor engenheiro Sócrates começou por estar instalado na Avenue Coronel Bonet....

Carlos Santos Silva - Sei que estava em Paris sim.

Juiz - Sabe onde concretamente?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - Diz-se que em setembro, a conta foi debitada. Por duas transferências, para uma conta da Caixa Geral de Depósitos em Paris que o sr. eng. terá.

Carlos Santos Silva - Eu não tenho nenhuma conta em Paris.

Juiz – Não. "Ele" o engenheiro Sócrates. Não sabe nada disto das transferências bancárias?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - Sabe se ele contraiu um financiamento de curto prazo de 120 mil euros?

Carlos Santos Silva - Não sei.

Juiz - Diz-se que foi montado um esquema de acordo com qual o senhor compraria imóveis à mãe do engenheiro Sócrates por forma a arranjar liquidez para poder transferir para a conta do Eng. Sócrates, para a partir daí ele ter dinheiro, não é?

Carlos Santos Silva - Claro. Eu identifiquei aquela oportunidade.

Juiz - Quem é que lhe disse que as casas estavam à venda?

Carlos Santos Silva - Foi o próprio Sócrates. Ele sabe que eu sou um potencial investidor e perguntou se eu podia ter interesse. Eu mandei fazer uma avaliação da casa da Héron Castilho e ela estava de acordo com os valores do mercado e acabei por adquirir a casa por 600 mil euros, até já me ofereceram 700 mil por ela. Está arrendada, a imobiliária é que tratou de tudo.

Juiz - Há quanto tempo é que está arrendada?

Carlos Santos Silva - O Dr. Gonçalo é que me ajuda a tratar, a renda é de 1.500 ou 1.750.

Juiz – Não. Há quanto tempo é que está arrendada?

Carlos Santos Silva - Desde final de 2013.

Juiz - Consegue reconstituir os pormenores desta aquisição?

Carlos Santos Silva - Consigo. Pedi ajuda ao Dr. Gonçalo para tratar das formalidades. Eu tratei do preço, fiz um contrato de promessa de compra e venda em três prestações, passei procuração ao Dr. Gonçalo para ele tratar do resto.

Juiz - Quem é que intervém nesse contrato promessa de compra e venda? É o Gonçalo?

Carlos Santos Silva - Da minha parte sim, ele representou-me.

Juiz - A D. Maria Adelaide Monteiro alguma vez chegou à fala com o Dr. Gonçalo? Sabe?

Carlos Santos Silva – Sim. Ele encontrou-se com ela.

Juiz - O Dr. Gonçalo disse que lhe entregou a si uma minuta de procuração para resolver o problema diretamente, e que o senhor é que a fez chegar à D. Maria Adelaide, e que só a partir daí é que ele tratou de tudo, porque estava nos dois lados.

Carlos Santos Silva - Admito que sim. Combinei o preço

Juiz - Será que entregou ao Sr. Eng. Pinto de Sousa? Não se recorda? Pelo menos isso é um facto que é diretamente consigo, ter-se encontrado com a Sra. D. Maria Adelaide para este fim específico, de ela assinar-lhe uns papéis da procuração.

Carlos Santos Silva - Talvez sim. Certamente que sim. Não pedi ao engenheiro Sócrates. Eu falei com a senhora.

Juiz - A sra. tinha mais filhos vivos, ou o outro já tinha falecido àquela data?

Carlos Santos Silva - Julgo que o António José já tinha morrido.

Juiz - Mas tinha herdeiros menores?

Carlos Santos Silva - Já tinha falecido. Falei com a Maria Adelaide em casa dela. Disse que ia tratar das formalidades, porque ela tem 80 e tal anos.

Juiz - O senhor depois voltou lá para ela assinar os papéis? Ou só abordou este assunto uma única vez com a sra.?

Carlos Santos Silva - Eu fui lá mais que uma vez.

Juiz - Depois entregou isso ao Dr. Gonçalo para tratar das coisas?

Carlos Santos Silva - Para formalizar a escritura.

Juiz - Como é que foram os meios de pagamento?

Carlos Santos Silva - Foram feitas as transferências.

Juiz - A partir da conta 006?

Carlos Santos Silva - Exato. Só eu posso dar ordens. Três prestações de 200 mil euros que era o que estava no contrato.

Ministério Público - Quem lhe disse que o imóvel estava à venda? A senhora estava lá a morar e ia morar para onde?

Carlos Santos Silva - Foi o Sócrates. Ia morar para uma casa em Cascais, uma casa de que gostava muito, a casa onde morreu a filha de ataque cardíaco.

Ministério Público - Ela precisava desse dinheiro para fazer obras em Cascais?

Carlos Santos Silva - Essa conversa não teve comigo.

Ministério Público - Quanto tempo esteve o imóvel por arrendar?

Carlos Santos Silva - Tive ainda algum tempo. Pedi um valor alto, tive algumas visitas sem sucesso e a imobiliária aconselhou-me a baixar.

Ministério Público - Deixamos penduradas algumas coisas relativas ao imóvel de Paris. Decidido o investimento no apartamento em Paris, qual era a sua ideia? Era para revender ou para arrendar?

Carlos Santos Silva - As duas coisas.

Ministério Público - Não é agora. Na altura em que o adquiriu, em 2012, qual era a ideia?

Carlos Santos Silva - Fiz o investimento e resolvi fazer umas obras em 2013.

Ministério Público - O apartamento não esteve ocupado?

Carlos Santos Silva - Emprestei-o ao engenheiro José Sócrates, esteve lá algum tempo. Eu depois disse que tinha que sair porque queria fazer obras para o valorizar. As obras demoraram muito, fiz-lhe um contrato de arrendamento que acabou por não ser materializado.

Juiz - Numa primeira fase emprestou o apartamento ao Sr. Engenheiro gratuitamente. lsso terá sido de quando a quando?

Carlos Santos Silva - As obras foram no segundo semestre de 2013. A casa ficou na minha posse em Agosto de 2012. Não me recordo bem quando, mas durante um período, emprestei a casa ao eng. Sócrates. Depois da minha compra, talvez um mês depois, eu emprestei a casa.

Juiz - Quem é que foi para lá morar? A casa estava habitável?

Carlos Santos Silva - Eu decidi fazer obras no segundo semestre em 2013.

Ministério Público - Explique quando é que decidiu isso? Compra a casa em agosto de 2012. A sua ideia era rentabilizar. Quando decidiu fazer as obras?

Carlos Santos Silva - Um ano depois da compra.

Ministério Público - Mas nesse período a sua ideia não era rentabilizar a casa?

Carlos Santos Silva – Era. Eu tive um contrato de arrendamento com o engenheiro de Sócrates, de 1 de janeiro a 30 de junho de 2013.

Ministério Público - E antes? De agosto a dezembro de 2012?

Carlos Santos Silva - Cedi-o graciosamente. Depois decidi modernizar a casa, fazer obras, e o arquiteto que contratei para as obras disse-me que as obras demorariam 6 meses a fazer.

Juiz - E qual foi o valor da renda que convencionou com o Engenheiro Sousa?

Carlos Santos Silva – 4.000 mil euros, creio.

Juiz - Chegou a acertar contas a respeito disto?

Carlos Santos Silva - Não, não acertei contas ainda.

Juiz - Ele não lhe entregou dinheiro nenhum por conta do tempo que lá esteve?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - São sensivelmente 24 mil euros.

Carlos Santos Silva - Exatamente, eu paguei os meus impostos em França desse contrato.

Ministério Público - Pelo imóvel ou pelo rendimento?

Carlos Santos Silva - Pelo rendimento, que é obrigatório em França.

Ministério Público - Cá também. Entregou alguma declaração em como estava a pagar impostos em França para não ser tributado nos dois lados?

Carlos Santos Silva – Não. Vou entregar agora para não ter dupla tributação, só me apercebi há pouco tempo. Não em França, noutro sítio.

Ministério Público - Na prática fez o contrato, mas nunca teve pagamento de rendas?

Carlos Santos Silva - Há uma dívida.

Ministério Público - Há uma dívida, ou o senhor acha que este contrato é para esquecer, só para ter um contrato na mão?

Carlos Santos Silva – Não. É para pagar, como é evidente.

Ministério Público - Depois, quando decide fazer as obras, quem é que decide como é que elas vão decorrer?

Carlos Santos Silva - Eu. Tive uma reunião, um dia que vinha da Argélia, fiz escala, e a reunião foi no Hotel Hilton, em Paris, com o arquiteto. Ele já me tinha mandado todas as plantas.

Ministério Público - Antes disso, não teve também outra reunião com o arquiteto, em que estava presente o Gonçalo?

Carlos Santos Silva - Estava, no dia em que vim da Argélia, e foi nesse dia que fechei o preço com ele.

Ministério Público - Nessa altura já visualizava que o imóvel era para emprestar ao engenheiro José Sócrates?

Carlos Santos Silva – Não. Nessa altura já lhe tinha dito que ele teria de sair porque eu tinha que fazer obras.

Ministério Público - Mas ele tinha interesse em estar nessa reunião?

Carlos Santos Silva - Não tinha que estar.

Ministério Público - Chegou a falar com ele que ia ter essa reunião com o arquiteto?

Carlos Santos Silva - Não me recordo de ter falado. Pedi-lhe foi se ele podia passar por lá, por amizade, para ver como é que as coisas estavam.

Juiz - Em setembro/outubro 2013, o engenheiro Pinto de Sousa ainda estava com caráter de grande permanência em França?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - Não seriam os filhos e a senhora ex-esposa, engenheira Sofia Fava?

Carlos Santos Silva - Disseram-me que de vez em quando podiam lá passar.

Juiz - Quando de lá saíram, foram para onde? O engenheiro ou a família, a ex-esposa e o filho?

Carlos Santos Silva - A Sofia Fava, na altura, pediu-me se através da minha agência de arranjava um sítio para lá viverem e eu tratei disso.

Juiz – Qual é a agência?

Carlos Santos Silva – GEOSTAR. E depois a agência debitou-me essas faturas e eu fiz-lhe um mail para ela as liquidar.

Ministério Público - Esse apartamento era para quê? O Sr. não tinha obrigação nenhuma de dar... nesta altura já não tinha contrato nenhum com o senhor engenheiro José Sócrates?

Carlos Santos Silva - Não, foi um favor pessoal.

Ministério Público - Quem é que pagou?

Carlos Santos Silva - A agência debitou-me, e eu mandei a conta para ela.

Ministério Público - Esses apartamentos, ou aparthotel, era um para a Sofia e filho, ou eram dois?

Carlos Santos Silva - Julgo que era um e depois passou a dois.

Ministério Público - Quem era a outra pessoa que ia para lá?

Carlos Santos Silva - Ela só me pediu para fazer o arrendamento, mas não sei quem era a outra pessoa, nós fizemos a reserva através da agência e depois pegámos nas faturas e mandámos para a Sofia.

Ministério Público - E ela pagou alguma coisa?

Carlos Santos Silva - Não. Até hoje ainda não pagou.

Juiz - Tem ideia de que montantes estamos a falar?

Carlos Santos Silva - Se eu recuperar o mail, em que lhe mandei o extrato das faturas.

Juiz -Fez isso em atenção à Engenheira Sofía Fava ou ao seu Eng. Sócrates?

Carlos Santos Silva - Em atenção à Sofia, ela é que pediu.

Juiz - Esse mail em que lhe apresenta as contas, data de quando? Foi já este ano?

Carlos Santos Silva - Talvez no princípio do ano.

Juiz - Quanto tempo é que a senhora lá esteve nesta situação?

Carlos Santos Silva - Talvez meio ano. O mail será talvez de janeiro. Penso que até pedi ao Dr. Gonçalo para lhe mandar esse mail.

Juiz - Quando mandou o mail, já tinha saído a notícia das casas que tinha comprado à Sra. Maria Adelaide? Notícias de 4 de janeiro de 2014?

Carlos Santos Silva - Se foi antes ou depois? Não sei responder.

Ministério Público - As obras foram realizadas no seu interesse? Quem definiu as obras, foi o senhor? Apesar de pedir a Sofia Fava para lá ir?

Carlos Santos Silva - Sim. Mas nunca pedi à Sofia para lá ir, pedi ao Sócrates enquanto meu amigo.

Ministério Público - Mas era ela que lá ia.

Carlos Santos Silva - lsso foi o engenheiro que lhe pediu a ela, eu não.

Ministério Público - A qualidade das obras e o tipo de intervenção era o senhor que decidia?

Carlos Santos Silva - Sim. Tenho toda a documentação relativa às obras, memória descritiva, preços, materiais...

Ministério Público - Não havia expectativa do Sr. José Sócrates e da família ocuparem o imóvel depois das obras?

Carlos Santos Silva - Não. Quer dizer, eu tinha-lhe dito que lho arrendava depois, mas ele disse que tinha de ser em janeiro, mas as obras atrasaram.

Ministério Público - Mas o preço aí seria outro, não seria oferecido?

Carlos Santos Silva - Não, o outro contrato, sem obras, foi feito por 4 mil. Para ter uma ideia, neste momento está no site da Christie's por €7.500.

Ministério Público - Não chegou por começar a pedir mais de 8 mil e tal?

Carlos Santos Silva - Sim, mas tive que baixar.

Ministério Público -Esta irritação do engenheiro José Sócrates parece ser de quem tem mais pretensão do que arrendar a casa?

Carlos Santos Silva - Não, eu tinha esse compromisso, entre aspas, de que a 1 de janeiro lhe dispensava a casa.

Juiz - A conversa do engenheiro é que «esse gajo anda-nos a aldrabar, primeiro novembro, depois 15 de dezembro, onde é que isto já vai? E não está a cozinha, os WC'S, temos que ser duros com ele».

Carlos Santos Silva - É uma forma de expressão, não fui eu que a utilizei.

Juiz - O senhor dirá o que entender. A tese do MP é de que o apartamento foi comprado através daquela conta que seria do José Sócrates, estava a sofrer obras no interesse dele, embora fosse sempre o senhor a aparecer como comprador, detentor nominal daquele imóvel. O MP tem razões para indiciar que ele fala por direito próprio, e não porque o senhor lhe prometeu ceder o imóvel em janeiro. O MP tem ao dispor outros elementos que estão reflectidos nestes parágrafos.

Ministério Público - Relativamente ao arrendamento de aparthotel há uma sessão que caracteriza melhor. (...) Esta conversa, no dia 4, significa que assumiu um apartamento para a Fava e um dos filhos e outro para um moço que também lá estava a estudar.

Carlos Santos Silva - Sim. Tratei do procedimento para alugar

Ministério Público - Mas não havia da sua parte nenhum compromisso de não estando a casa pronta ter de arranjar lugar para eles permanecerem?

Carlos Santos Silva – Não. Foi gentileza pessoal, de utilizar a minha agência, até porque depois mandei as faturas.

Ministério Público - Nesta conversa falam da avaliação das casas compradas à D. Adelaide, no Cacém?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - Em que circunstâncias é que se deram as aquisições dessas casas?

Carlos Santos Silva - Foi o falecido António José que veio procurar-me, dizendo que a mãe queria vender as casas e se eu estaria interessado em comprá-las. Eu fui lá para ver as casas, uma estava e está arrendada....

Ministério Público - Com uma renda baixa?

Carlos Santos Silva – Algumas dezenas de euros, não se consegue fazer vida daquilo. A outra precisa de obras de recuperação. E eu depois de as ver achei que os valores pedidos estavam dentro do mercado e aceitei comprá-las.

Ministério Público - 100 mil por uma e 75 mil por outra.

Carlos Santos Silva – Sim. São valores de referência para aquela zona, são na avenida principal e eram os valores de mercado. Tinha expectativas de resolver o problema do arrendamento. As casas valem esse valor se as quiser vender.

Ministério Público - Nunca fez obras na outra casa, para a arrendar?

Carlos Santos Silva - Não, já lá fui para as fazer mas nunca as fiz. Gostaria de fazer o despejo da outra e depois fazer obras nas duas ao mesmo tempo.

Ministério Público - Como é que foi feito o pagamento destas casas?

Carlos Santos Silva - Foi em tranches, até à data da escritura.

Ministério Público - Porque é que andou a pagar de dois em dois meses 5% do valor do preço?

Carlos Santos Silva - Foi o que combinei na altura com o Tó Zé.

Ministério Público - A quem é que era feito o pagamento?

Carlos Santos Silva - Os cheques eram entregues ao Tó Zé, em nome da Maria Adelaide, ele tinha uma procuração para a representar nesse negócio, foi ele que assinou os contratos de compra e venda

Ministério Público - Estes dois andares acabaram por estar pagos praticamente na data da escritura?

Carlos Santos Silva - Sim, nessa altura estavam pagos, na altura da escritura.

Ministério Público - Estes andares foram comprados antes da situação da Rua Castílho?

Carlos Santos Silva - Foram.

Ministério Público - Ao mesmo tempo fez outros tipos de investimentos imobiliários, isso tinha alguma lógica, dentro deste tipo de investimentos, já depois de trazer para cá os fundos de adesão ao RERT, quando comprou ao fundo IMOLUX outras casas? Qual a sua lógica de investimento?

Carlos Santos Silva - O IMOLUX foi comprado em 2010, paguei logo tudo na altura da escritura.

Ministério Público - O fundo IMOLUX foi comprado a 2 de abril de 2010, mas os pagamentos vinham desde maio de 2006? O Fundo foi sempre comprado...

Carlos Santos Silva - Não, aquilo era um fundo do BCP; ali na...

Ministério Público - Onde era e é a Bolsa?

Carlos Santos Silva - Exato. Tinha um plano de pagamentos, eles atrasaram muito a obra, eu até podia ter desistido, só que optei por comprar, havia um escalonamento que era 5, depois 10, depois 15 e havia um altura em que podia ter desistido, o contrato permitia isso.

Ministério Público - Estes apartamentos eram dentro da sua lógica de investimento imobiliário?

Carlos Santos Silva – Exatamente. Aliás, está arrendado.

Ministério Público - Vinham na sequência de outros investimentos passados, por exemplo: qual era o sentido do terreno comprado em 2007 na Quinta da Beloura?

Carlos Santos Silva - Foi nesse sentido. Estou a construir uma vivenda para depois a arrendar.

Ministério Público - Esses projetos imobiliários voltaram a estar no ativo hoje em dia? Continua hoje em dia a fazer investimentos nessa área?

Carlos Santos Silva - Sim, porque me parece um investimento mais seguro.

Ministério Público - Algum desses investimentos são combinados com o José Sócrates?

Carlos Santos Silva – Não. Eu sou investidor.

Ministério Público - Nunca se aconselhou com ele sobre estes investimentos, não andou a pedir propostas de compras de imóveis a determinados bancos?

Carlos Santos Silva - Peço. Ao Barclays, ao BPI, porque eles têm muita coisa.

Ministério Público - Mostrou algumas dessas propostas dos bancos, ao engenheiro José Sócrates?

Carlos Santos Silva – Não. Posso ter comentado, por razões de amizade, como comento com outros com outros amigos, mas quem decide os meus investimentos sou eu.

Ministério Público - Havia referências a alguns imóveis, no dia de hoje, quando o Sr. José Sócrates foi buscado. Por exemplo, não esteve interessado em comprar imóveis nas Avenidas Novas?

Carlos Santos Silva - Sim, estive.

Ministério Público - Comentou isso com José Sócrates?

Carlos Santos Silva - Penso que sim, mas depois decidi não fazer.

Ministério Público - O Engenheiro Sócrates não lhe fez sugestões sobre a compra de imóveis, designadamente no Algarve?

Carlos Santos Silva - Fez uma vez. Convidou-me para passar um fim-de-semana com ele, numa casa que alugou, e depois disse-me que eu podia comprar uma casa que ele tinha lá alugada.

Juiz - Para comprar o senhor sozinho?

Carlos Santos Silva -Ele na altura disse que comprávamos isto a meias, mas eu nunca gostei.

Juiz - Não percebi?

Carlos Santos Silva -Ele disse que comprávamos a meias, mas eu nunca gostei de coisas a meias.

Juiz - Nunca pensou comprar uma casa a uns ingleses a meias com ele? Uma vila? Uma quinta?

Carlos Santos Silva - Não. Estou lembrado dessa conversa. Fui lá almoçar.

Juiz - Não era para comprar aquilo a meias?

Carlos Santos Silva - Ele tinha essa ideia, mas eu não.

Ministério Público - Mas chegaram a falar em preços e a discutir propostas?

Carlos Santos Silva -Não, ele falou-me no valor que a senhora estava a pedir, que eu já não me lembro.

Juiz - Mas chegou a fazer uma proposta?

Carlos Santos Silva - Eu não, porque achei logo o valor muito caro.

Ministério Público - Conversa do Sr. Sócrates com a proprietária, acerca da casa, em que refere ter chegado a acordo, fazendo uma proposta por 900.000€.

Ministério Público - Não fosse ele dizer o seu nome e eu nem acreditava que fosse o senhor face ao que me está a dizer. Fizeram um arranjo, fizeram uma proposta comum, decidiram fazer a oferta.

Carlos Santos Silva - Eu ouvi, eu estive lá, e ele fez essa proposta de comprarmos em conjunto, quando ele me disse o valor eu disse que não valia esse dinheiro.

Ministério Público - Essa conversa foi feita à sua revelia?

Carlos Santos Silva - Sim, porque lá não falámos em valores, quando fui ver aquilo, eu só disse que não me agradava, tinha uma casa grande e outra que era muito pequena e era preciso ir de carro para todo o lado. Eu não gosto.

Juiz - Quando foram para Formentera, também foram para um sítio recatado, mas perto de tudo, ou como é?

Carlos Santos Silva – Não. Tinha tudo ao pé.

Ministério Público - Diga-me se é a minha interpretação é abusiva, de que o senhor Sócrates dispunha do seu dinheiro?

Carlos Santos Silva - Do meu?

Ministério Público - No sentido de que dispunha do dinheiro que está aqui na conta?

Carlos Santos Silva - Os meus 450...

Juiz - Entendamo-nos. Esta conversa está em clara oposição ao que o Sr. tem vindo a dizer, no sentido de o Sr. Sócrates ter dificuldades e que o senhor ajudava?

Carlos Santos Silva - Não sei se a companheira dele, com quem estava, podia...

Juiz - Qual companheira?

Carlos Santos Silva - Eu quando lá fui almoçar, ele estava com a Fernanda Câncio. Não sei o que é que eles tinham combinado, e como é que ele ia arranjar a parte dele.

Juiz - Está recordado que a senhora diz que não tem necessidade de mail e que acredita no que ele diz e que ia submeter a proposta, compreende?

Carlos Santos Silva - Compreendo. Onde ele ia buscar os 450.000?

Juiz - Ele estava a pensar que o senhor lhe emprestaria os 450 mil?

Carlos Santos Silva - Não, não falou nada disso comigo. Quem o levou a ver a casa foi a Fernanda Câncio que gosta de passar férias em Tavira, não sei se decidiram, como casal, comprar parte da propriedade.

Juiz - Ele não fala na Fernanda Câncio, ele fala em si e que se tinha acertado consigo.

(Sessão 4)

Ministério Público - Conhece esta brochura para eventual aquisição de imóvel, na Avenida da República?

Carlos Santos Silva - O administrador da RECOHABITA é o Dr. Jorge Cruz, ele é meu amigo, e entregou-me esta brochura para saber se eu sabia de alguém que estaria interessado, ou se eu estaria interessado.

Juiz - A que título surge esta brochura em casa do senhor engenheiro José Sócrates?

Carlos Santos Silva - Ele pediu-me uma opinião, na Av. Duque D,Ávila.

Juiz - Esse prédio na Av. da República do lado onde morou o Eng.e Guterres ou para o outro lado da Casa da Moeda?

Carlos Santos Silva – Não. É perto da Gulbenkian.

Juiz - Perto do Quartel General. É centralíssimo.

Carlos Santos Silva - Tem o metro à porta, está a 5 minutos do [El] Corte lnglês, a pé.

Juiz - Se estivesse interessado era um investimento no seu próprio interesse, é isso?

Carlos Santos Silva - Não, eu só pedi informação sobre a zona, e depois pedi uma proposta ao Sr. Jorge Cruz.

Ministério Público - lsso não pertence também a um grupo que costumava trabalhar consigo?

Carlos Santos Silva – Não. Era uma empresa que eu já tive e que já vendi há 3 anos.

Ministério Público - O senhor acha que o senhor engenheiro Sócrates era uma pessoa habilitada para além de fazer consultadorias [sic] de empresas farmacêuticas, a fazer também imobiliárias?

Carlos Santos Silva - Não, sobre o negócio imobiliário todos temos uma opinião, deram-me esta brochura técnica. Eu não inventei aqui nada.

Ministério Público - Foi só essa a razão?

Carlos Santos Silva - Foi só essa a razão. Como peço opiniões sobre outras coisas.

Ministério Público - Um outro imóvel da Rua Francisco Stromp, ao pé do Estádio de Alvalade, que foi comprado à Sofia Fava por uma sociedade que é a GIGABEIRA, o que é que me diz sobre esse negócio?

Carlos Santos Silva - Na altura, a Sofia precisava de fazer obras e perguntou se eu podia apresentar-lhe uma empresa para tal fim, apresentei-lhe esta empresa e eles chegaram a acordo, parte da obra foi paga pelo imóvel e houve ainda um diferencial, mas não sei mais.

Ministério Público - Esta sociedade GIGABEIRA, à data da celebração deste contrato, em 2010, tinha ou não uma participação indireta sua?

Carlos Santos Silva - Eu tenho uma empresa, que é a TAGGIA, que só faz investimentos financeiros, não sou eu o administrador dessa empresa.

Ministério Público - Mas é quem controla?

Carlos Santos Silva - Não, esta foi uma empresa que só faz gestão financeira, compra ativos de empresa, os bancos pedem avais, a esta não pedem, na altura comprou uma participação social, mas nunca nomeou um administrador, não há avais bancários.

Ministério Público - É uma sociedade da Zona Franca da Madeira?

Carlos Santos Silva – É. Esta é.

Ministério Público - E esta tem ou não em 2010, via a CONSTROPE, uma parte desta sociedade?

Carlos Santos Silva - Detinha, da de cima da Holding.

Ministério Público - lsto é a TAGGIA detinha 25%, linha 43% da CONSTROPE...

Carlos Santos Silva - Da Holding, e depois a Holding é que detinha esta.

Ministério Público - Mas o senhor não tinha capacidade de determinação destes negócios...

Carlos Santos Silva - Zero, eu nunca fui... esta TAGGIA nunca nomeou nenhum administrador.

Ministério Público - Quem era o outro sócio da CONSTROPE?

Carlos Santos Silva - Tem vários sócios, creio.

Ministério Público - Mas o principal ao lado do senhor, indiretamente através da TAGGIA, era o Gonçalo Ferreira?

Carlos Santos Silva - Exato, exato, era o outro sócio.

Ministério Público - Não foi por vosso entendimento que chegaram à aquisição disto?

Carlos Santos Silva - Não, não, não.

Ministério Público - Sabe onde foram feitas essas obras pela GIGABEIRA?

Carlos Santos Silva - Sei, porque a Sofia levou-me lá, é na zona do Técnico, entre a Alameda e a Segurança Social.

Ministério Público - Tem ideia qual o valor das obras?

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - Era uma remodelação profunda?

Carlos Santos Silva - Era uma casa que ela comprou em ruínas. Se calhar estou a ser excessivo, estava degradada.

Ministério Público - E ela depois não tinha dinheiro para pagar as obras?

Carlos Santos Silva - Não sei, não me foi relatado.

Ministério Público - Ela depois vendeu esta casa à GIGABEIRA, por um preço que enfim ... de 450 mil euros.

Carlos Santos Silva - Não tive interferência, acho que deu a casa como quitação das obras.

Ministério Público - Parte, e depois recebeu ainda outra parte em dinheiro.

Carlos Santos Silva - Não sei, não acompanhei nada, não sou gerente dessas empresas.

Ministério Público - Não é gerente, mas o senhor e o seu sócio determinam a vontade dessas empresas.

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - O senhor detinha 43%.

Carlos Santos Silva - Não, já não tenho comparticipação.

Ministério Público - Estamos a falar de 2010.

Carlos Santos Silva - Ah sim, tinha uma participação. Esta sociedade apenas detém participações sociais.

Ministério Público - Estas sociedades só servem para isso, não têm empregados.

Carlos Santos Silva - Mas também não nomeiam administradores, nem dão avais bancários, nem nada disso.

Ministério Público - Mas detêm participações sociais, funcionam como uma SGPS informal, com vantagens fiscais porque está na Zona Franca da Madeira.

Carlos Santos Silva - Certo, por isso é que se fez lá.

Ministério Público - E também para servir para o senhor não aparecer como acionista duma série de empresas.

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - A Sofia alguma vez lhe falou da dívida que tinha à GIGABEIRA?

Carlos Santos Silva - Não me recordo. Eles fizerem o contrato da obra, ela uma vez ou duas disse-me que a obra estava a andar bem, mas eu não tinha nada a ver.

Ministério Público - Mas a obra foi feita quase um ano antes da venda do imóvel, dá ideia de obras que foram feitas e que ela não conseguiu pagar, até porque ela assinou um reconhecimento de dívida de 300 míleuros, conforme documento encontrado na GIGABEIRA.

Carlos Santos Silva - Pois, este documento eu desconheço. A GIGABEIRA tem a sua administração própria, os seus administradores.

Ministério Público - Foi encontrado na GIGABEIRA. Mas o senhor era accíonista, sabia dos problemas financeiros dessa empresa.

Carlos Santos Silva - Não sabia nada disso.

Ministério Público - Não sabia dos problemas de tesouraria. E desinteressa-se do resultado dessas empresas?

Carlos Santos Silva - Não, mas também não tem riscos.

Ministério Público - Esta empresa comprou um imóvel que passados 3 meses tem 3 penhoras em cima, foi um maná para os credores, e fizeram isso tão à pressa que o imóvel tem uma garagem que não foi vendida, e o Sr., foi abordado por causa dessa garagem. O senhor comece o Luis Patrão?

Carlos Santos Silva - Conheço.

Ministério Público - Ele não falou consigo por causa da garagem.

Carlos Santos Silva - Que eu me recorde não.

Juiz - Agradece por ter contribuído por ele ter utilizado a garagem?

Carlos Santos Silva - Eu disse-lhe que não tinha nada que ver com isso.

Juiz - O Dr. Luís Patrão no final disse que lhe agradecia.

Carlos Santos Silva - Isso vem do seu engano inicial, eu disse que era duns amigos meus.

Juiz - Quem eram os amigos a quem se referia?

Carlos Santos Silva - Os donos da GIGABEIRA.

Ministério Público - Quem é dono da GIGABEIRA?

Carlos Santos Silva - Era um dos administradores, o Dr. Fernando Dias e a própria SGpS, a CONSTROPE SGpS.

Juiz - Consegue perceber a minha questão? Para ter uma decisão consciente tenho de acreditar. Esses amigos são o Dr. Fernando Dias e a CONSTROPE? É isso? Mas a CONSTROpE o Sr. tinha lá interesses? Quis eximir-se do assunto?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - Mas a CONSTROPE era sua, em 2010?

Ministério Público - Doc. 1, da Busca 13.

Carlos Santos Silva - Posso explicar? Eu tinha zero participação, na CONSTROPE. Em 23 de Setembro de 2009 comprei ações da CONSTROPE e passados 2 meses vendi-as à TAGGIA. Comprei as ações da CONSTROPE, a Alfredo Ribeiro e a Vasco Dias, metade a cada um, com a ideia de fazer um investimento financeiro, para as colocar na TAGGIA.

Ministério Público - De tal maneira que compra um imóvel que é hipotecado.

Carlos Santos Silva - Eu não participo na gestão, na altura mandei analisar as contas. Eu criei a TAGGIA por benefício fiscal e para deter participações.

Ministério Público - Ponho em causa a decisão de investimento sem saber do estado...

Carlos Santos Silva - Mandei avaliar a empresa, ao meu financeiro.

Advogado - Sr. Eng., quando adquiria as participações sociais que colocava na TAGGIA elas eram previamente avaliadas?

Carlos Santos Silva - Sim, foi o que eu falei agora, pedimos as contas.

Advogado - Pode acontecer que um empresário entenda que determinada empresa é potencialmente boa, mas em termos financeiros e de tesouraria má, o que significa que adquire participações a baixo preço, e que entende que tem capacidade, fruto, por exemplo, de uma capitalização de tornar essa potencialidade que vê na empresa real. Quando adquiriam as participações sociais, adquiriam tendo em conta essa potencialidade?

Carlos Santos Silva - Certo.

Advogado - Ou adquiriam tendo em conta a situação financeira da empresa?

Carlos Santos Silva - Nós fazemos sempre a avaliação do balanço atual e da expectativa dos cash-flows futuros da empresa em função do seu plano de negócios, que é o tal método dos cash-flows descontados e em função disso chegou-se à conclusão que seria um bom investimento.

Advogado - A outra questão era saber se relativamente ao caso da CONSTROPE se face ao seu conhecimento dessa empresa precisava mesmo de uma análise muito profunda da parte de um financeiro, ou se era uma empresa que conhecia de longa data?

Carlos Santos Silva - Não. Eu conhecia, mas de qualquer não deixámos de ter os cuidados de olhar para o balanço, para o plano de negócios, nomeadamente para a sua expansão internacional.

Advogado - O Documento exibido, pareceu-me que quis dizer ao MP que o mesmo mostrava uma detenção transitória em nome pessoal durante dois meses.

Carlos Santos Silva - Exatamente, porque já tínhamos tomado a decisão de constituir a TAGGIA, só como instrumento para deter participações sociais, e por causa do regime fiscal, e este foi apenas um instrumento transitório, não mais do que isso.

Ministério Público - Eu percebi isso. Há aqui mais um imóvel que tem uma história para contar, um Monte Alentejo e o seu auxílio à compra do monte alentejano, o Monte das Margaridas.

Carlos Santos Silva - Em determinada altura, a Sofia procurou-me a dizer que estava interessada em comprar um imóvel, com um terreno adjacente no Alentejo, em Montemor. Ela tinha ido ao banco para contrair empréstimo e perguntou-me se eu estava na disponibilidade de ser seu avalista. Disse-lhe que só o faria se tiver uma avaliação do banco a dizer que o imóvel vale esse valor. Paguei uma avaliação ao avaliador do BES e fiquei a saber que estava bem, que não corria riscos financeiros e que em caso de incumprimento tinha esse património assegurado.

Ministério Público - Mas mais do que assinar um aval foi constituído um colateral.

Carlos Santos Silva - Exatamente. Foi constituído um colateral.

Ministério Público - E esse colateral foi buscar à conta 0407.

Carlos Santos Silva - Não, penso que está na outra conta.

Ministério Público - Mas a conta que foi debitada foi a 0407.

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - Foi essa conta que foi debitada, que passou pela conta 06, e foi constituir uma aplicação financeira de 760 mil euros. Aquilo que é, para si, uma ausência de risco, significa que o Sr. tem 760 mil euros, na sua lógica de dinheiro seu, que na minha lógica é dinheiro do senhor Sócrates, empatado como garantia do imóvel, que é um colateral.

Carlos Santos Silva - vai dar ao mesmo, se ela deixar de pagar eles iam executar-me a mim.

Ministério Público - Mas esse dinheiro que, na sua lógica, é seu, está ali bloqueado como garantia de uma divida alheia.

Carlos Santos Silva - Vai dar ao mesmo, porque o dinheiro está a ser remunerado, não é um colateral que não esteja a ser remunerado.

Ministério Público - Sim, sim, imagino que sim, mas por falar na remuneração houve um período em que o senhor ajudou a pagar o empréstimo no BES, garantindo uma remuneração mensal à senhora engenheira.

Carlos Santos Silva - Isso é numa óptica empresarial, eu tenho mais de 100 pessoas a trabalhar para mim.

Ministério Público - Curiosamente, paga-lhe pouco mais do que ela precisa para pagar este empréstimo. Este empréstimo custa 4.700 € por mês e o senhor paga-lhe 4.900€.

Carlos Santos Silva - Nem sequer sabia quanto é que ela ia pagar do empréstimo.

Juiz - O senhor tem um colateral e não sabe o esforço de dívida, a taxa de esforço?

Carlos Santos Silva - Para mim, o que está em causa é que haja uma garantia do património.

Juiz - Certo, mas há uma colateral no valor do próprio empréstimo, que fica ali alocado, está remunerado mas não lhe pode mexer.

Carlos Santos Silva - Eu não precisava dele, está ser remunerado, não é preocupação minha saber quanto é que ela pagava por mês.

Ministério Público - Ela atrasou o pagamento e os fulanos do BES ligaram para si.

Carlos Santos Silva - Como fazem sempre quando sou avalista.

Ministério Público - E então não sabe quanto é que faltava?

Carlos Santos Silva - Telefonaram e liguei à Sofia para ver o que se passava a dizer que me estavam a ligar do banco.

Ministério Público - Porque havia um atraso, até em data recente. Porque entretanto, parou o seu pagamento de 4.900€ à Sofia Fava.

Carlos Santos Silva - Não, porque acabámos o contrato.

Ministério Público - E esse contrato, que tipo de prestação é que ela fazia com utilidade para a sua empresa?

Carlos Santos Silva - Consultoria na área do ambiente, que é a formação dela.

Ministério Público - E com que empresa é que ela fez o contrato?

Carlos Santos Silva - XLM.

Ministério Público - E há algum trabalho que ela tenha produzido de interesse?

Carlos Santos Silva - Sim, falava com ela com regularidade e aconselhava-me sobre questões ambientais.

Ministério Público - Era este o contrato com a XLM? Este contrato teve depois alguns aditamentos?

Carlos Santos Silva - Teve, teve, porque foi renovado.

Ministério Público - E este contrato valia 4.900,00€ por mês?

Carlos Santos Silva - Valia, para mim valia.

Ministério Público - Acabou o contrato e acabou o pagamento das rendas, por isso é que lhe telefonaram a si.

Juiz - O Sr., ajuda muita gente. Conversou com o seu amigo Sócrates sobre o Monte das

Margaridas?

Carlos Santos Silva – Não. Ela é que falou comigo e na altura o companheiro dela, que já faleceu.

Juiz - Não terá presente contatos que o senhor Sócrates lhe tenha feito sobre atrasos no pagamento do Monte da Sofia e que era necessário que o senhor lhe facultasse ... antes de entra no tema, porque é que havia necessidade ... quando facultava dinheiro ao Sr. Sócrates como é que fazia? Em numerário, transferências?

Carlos Santos Silva - Em numerário, e às vezes ia ter com ele

Juiz - Ele dizia-lhe que precisava que lhe emprestasse 5 mil, 10 mil, ou bastavam umas palavras mais ou menos codificadas e o Sr. já sabia o que era, do género "daquilo que tu sabes que eu gosto"?

Carlos Santos Silva - Sim.

Juiz - Ou bastavam palavras codificadas que o senhor já sabia o que era?

Carlos Santos Silva - Sim, e às vezes eu tomava essa iniciativa por amizade.

Juiz - Ia à casa dele quando podia e quando não podia ia a D. Inês e o Dr. Gonçalo. Se era uma coisa tão normal e de amizade, não vejo porque é que usavam expressões equívocas?

Carlos Santos Silva - Não sei.

Ministério Público - Em relação ao Monte. Há um empréstimo de 100 mil à Sofia Fava?

Carlos Santos Silva - Sim. É um contrato de mútuo que tem como garantia um imóvel.

Ministério Público - Um contrato de mútuo de 31 de maio de 2012 que entra na conta da Sofia, por cheque, utilizado para pagar parte do Monte. lsso foi-lhe pago?

Carlos Santos Silva - Não, ainda não.

Juiz - Foi um empréstimo gratuito então, não vence juros?

Carlos Santos Silva - Tem uma taxa. Tem uma garantia real.

Juiz - Ficou de pagar em dois anos em caso de não pagar reserva-se o direito a receber acrescido de juros.

Advogado - O imóvel de garantia a partir do momento que se liquidava pelo valor do Monte das Margaridas e havia uma provisão relativamente ao valor, se entrando esse montante não significava libertar por essa via igual valor?

Carlos Santos Silva - Era outro imóvel, era uns prédios que ela comprou com o companheiro que já faleceu.

Ministério Público - Mas no documento não está essa garantia.

Carlos Santos Silva - Se não visse o documento mentia, dizia que tinha uma garantia.

Ministério Público - Passamos às entregas em numerário. Em termos de procedimentos genéricos, é verdade que estes levantamentos eram feitos quer sobre a conta 006 do BES, quer sobre outras, designadamente do Barclays e que por vezes entregava cheques ao Dr. Gonçalo para ele levantar por caixa e depois o dinheiro era entregue?

Carlos Santos Silva - Certo.

Ministério Público - As suas contas pessoais registam grandes levantamentos em numerário a que se devem?

Carlos Santos Silva - Era dinheiro que tinha guardado nos cofres por causa da crise bancária, 400/500 mil euros. Na altura levantei cerca de 500.000, no Barclays, que guardei nos cofres.

Ministério Público - 400 ou 500 mil, no final de 2012?

Carlos Santos Silva - Sim, no Barclays.

Ministério Público - Põe também 350 mil euros na ITINERISANIS como eventuais suprimentos, mas no entanto falou que era um negócio do Brasil, perante o banco. Essa operação do levantamento dos 400.000€ tem uma história. A determinada altura, faz um movimento em que vai buscar à sua conta 006 1 milhão de euros e mais 1 milhão à conta 07, agarra nesses 2 milhões e põe-nos numa conta do Barclays. Aparentemente, esse movimento de 2 milhões de euros teria como fundamento a realização de um investimento no Brasil e que depois se verificou não ter nada a ver com isso.

Carlos Santos Silva - Certo, não teve não

Ministério Público - Transferiu da conta O4O7, 1 milhão e 1000 euros, para a conta do Barclays, por transferência, e depois tem uma transferência da conta 006 de 1 milhão, ou seja, caem 2 milhões de euros no Barclays. A partir desta conta, primeiro não foi feito qualquer investimento no Brasil, mas o que se verifica é que faz depois, em Setembro de 2013, uma séire de movimentos em que coloca 250 mil na conta da sua filha Joana, em que levanta 400 mil em numerário, põe 350 mil como eventuais suprímentos na TINERISANIS e há ainda 500 mil que voltam outra vez para a sua conta do BES 006.

Carlos Santos Silva - Os 500 mil foram mais tarde.

Ministério Público - Mais tarde é relativo. Dia 26 de setembro de 2013 - mobilização dos 2 milhões; em dezembro de 2013, três meses depois, há 500 mil que voltam para a conta de início.

Carlos Santos Silva - Foi na altura em que o Barclays anunciou que ia terminar as suas operações em Portugal e o dinheiro estava num fundo de tesouraria do Barclays. Eu agarrei no dinheiro e tirei-o de lá.

Ministério Público - Há uma aplicação qualquer numa conta do Barclays Londres. Tem conta lá?

Carlos Santos Silva - Tenho.

Ministério Público - Transferiu para lá 400 mil?

Carlos Santos Silva - Não, 500 mil.

Ministério Público – Em 2013.

Carlos Santos Silva - Não, mas são 500 mil e saiu do Barclays. Isso é outra coisa qualquer.

Ministério Público - O dinheiro que estava no seu cofre ainda vinha destes movimentos em numerário?

Carlos Santos Silva - Sim, 400 mil, a data em que fui ao cofre há-de coincidir com a data dos levantamentos.

Ministério Público - Guardou lá parte?

Carlos Santos Silva - Sim, e a outra parte pedi ao Dr. Gonçalo para guardar.

Ministério Público - Sabe que ele tem um cofre em casa? Deu-lhe dinheiro para ele guardar em casa em finais de 2013? Tem ideia quanto?

Carlos Santos Silva - Deve ter sido 250.000, ou 150.000€. Ele tem que lá ter esse dinheiro.

Juiz - Não tem não. Tinha 8.000,00€.

Advogado - Eu conheço onde está esse montante. Está num cofre associado a uma conta no BCP.

Juiz - O Sr. quando estava a dizer que era um cofre que o Gonçalo lá tinha, estava a referir-se a um cofre no banco? Ou era em casa?

Advogado - Foi-me transmitido que há um montante que está num cofre, associado a uma conta bancária, no BCP.

Ministério Público - Esses levantamentos pontuais que pedia ao Gonçalo a maior parte deles seriam para entregar ao Sócrates?

Carlos Santos Silva - Sim, 10 mil, 5 mil, e alguns para meu uso pessoal. Quando saio levo sempre dinheiro.

Ministério Público - Das suas contas terá levantado neste período um milhão e meio de euros, em levantamentos, em numerário.

Carlos Santos Silva - Eu utilizo muito dinheiro.

Advogado - Está computado o dinheiro que está nos cofres?

Ministério Público - Não, vamos lá ver, as contas que eu tenho, só da conta 006 (Ap. 1), os levantamentos em numerário são de um milhão e meio de euros, sendo que boa parte irá parar ao senhor Sócrates, outras poderão ser para despesas próprias, mas essa saída em numerário não está a abarcar a saída dos 2 milhões, que saíram da conta Barclays. Às vezes pedia à D. lnês Rosário para fazer levantamentos, houve um levantamento de urgência no Montepio Geral?

Carlos Santos Silva - Uma vez pedi-lhe, só uma vez, creio, porque eu estava ausente.

Ministério Público - Estes montantes eram entregues pessoalmente por si ao senhor Sócrates, outra vez entregava ao motorista e há algumas entregas a um amigo, André Figueiredo, sabe quem é?

Carlos Santos Silva - É meu conhecido, não é meu amigo. É amigo do Sr. Sócrates, mas não estou recordado de lhe ter dado, ao motorista sim, ao Sr. Engenheiro sim. Pode ter sido a lnês, sim.

Advogado – Faz-se referência também à conta Barclays. Quando se refere a numerário identifica vários montantes do BES e do Barclays. Vejam folhas 17, dizem Barclays. parece-me que neste elenco dos valores em numerário referem-se quer valores do BES, quer do Barclays. É preciso ver se neste milhão e meio não estamos a duplicar montantes. pedia que o MP se inclui os valores que estão em cofres, cerca de 400.000 que resulta de um levantamento em numerário.

Ministério Público - A ideia que tenho é que tinham que ver com levantamentos em conta de uma outra conta Barclays. As contas abrangidas nesse levantamento, são a conta BES 006, conta BES do Gonçalo, conta do Montepio Geral lnês e conta Barclays, Apenso 1-E. Desta conta Barclays saiu o movimento dos 400.000. Em termos de valores totais, entre 2010 e 2014, saíram destas contas o valor total de 1.611.290 euros, repartidos em 178 mil euros, em 2012; 232 mil euros, em 2013 e 420 mil euros, em 2014.

(...)

Carlos Santos Silva - Não, o máximo talvez 20 mil, mas o normal era 5/10.

Ministério Público - Era quase sempre por solicitação do senhor Sócrates, mas uma solicitação que não é um pedido de empréstimo, e isto é visível nas intercepções que não é um pedido, é uma exigência dele, um tom de pedir aquilo que é dele.

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - Não há casos em que lhe tenha dito que não.

Carlos Santos Silva - Na altura, eu disse-lhe que foi para o ajudar a manter o seu estatuto de vida e mostrei-lhe disponibilidade para o ajudar, em 500 mil, até final de 2014. Eu já tinha manifestado esta minha disponibilidade, até final de 2014, em cerca de 500 mil euros, que já ultrapassou e que ia em 510 mil.

Ministério Público - E não destruiu tais apontamentos quando saíram aquelas notícias?

Carlos Santos Silva - Não, não. Eu aponto quase tudo.

Ministério Público - Algumas destas utilizações estão também ligadas com a aquisição do livro do senhor Sócrates. É verdade que houve aqui uma campanha montada para comprar os exemplares?

Carlos Santos Silva - Eu comprei bastantes.

Ministério Público - Foi a pedido de Sócrates?

Carlos Santos Silva - Foi por vontade própria, ele tinha como razão de manutenção do próprio status que o livro tivesse uma boa aceitação e por isso alavanquei as vendas do livro.

Juiz - Tem ideia que foram vendidos 20 mil exemplares do livro?

Carlos Santos Silva - Pensava que tinham sido 12.

Ministério Público - 12 até ao Natal.

Juiz - A 7,7 euros cada um, eu sei porque estavam dois exemplares com o preço na PROENGEL. Quando aparecem alusões nos telefonemas a dizer que «tem que se manter aquele esforço, tem que ser cinco, tem que ser sete, tens de andar com isso por diante», seria o quê 700 livros?

Carlos Santos Silva - Não, 7 livros, sete num sítio, mais sete noutro, em cada sítio.

Juiz - Na Covilhã houve uma pessoa a comprar, o Carlos Martins.

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Ministério Público - Houve também um senhor no porto, um tal Renato Sampaio.

Carlos Santos Silva - Eu sei quem é, mas não sei se estava envovido, mas o Carlos sim.

Advogado - Têm ambos razão. Foram vendidos 20 mil, dos quais metade foi por vendas induzidas artificialmente.

Juiz - E isto saía de onde, verbas da conta 006?

Carlos Santos Silva - Algumas sim.

Juiz - Conhece a senhora Lígia Correia?

Carlos Santos Silva - Não sei quem é.

Juiz - Uma senhora que foi Secretária em Gabinetes e que foi incumbida, através do senhor Sócrates ou da sua pessoa?

Carlos Santos Silva - Eu não conheço, por mim não.

Ministério Público - Além destas entregas diretas de dinheiro, houve situações que o senhor ajudou a pagar despesas concretas fazendo chegar cheques à conta de João perna.

Carlos Santos Silva - Exatamente.

Ministério Público - Uma das situações são 40 mil euros para pagar o funeral e o internamento do António na Corunha e despesas com consultas de dentes?

Carlos Santos Silva - Tenho bem presente na memória a situação do funeral. Exatamente.

Ministério Público - Porquê fazer isto via João Perna e não diretamente com os familiares do António?

Carlos Santos Silva - Eu combinei com o Sócrates, porque ele não estaria cá, e o João é que ficou de tratar de tudo, do pagamento do funeral. A explicação tem de ser essa.



Ministério Público - Este tal amigo é o André Figueiredo?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - Chegou a encontrar-se consigo, ou não?

Carlos Santos Silva - Não, eu não estava cá, estava no Brasil, ele encontrou-se com a minha esposa.

Ministério Público - O esforço que aqui estava em causa era da compra do livro?

Carlos Santos Silva - Certo, os fundos eram meus.

Ministério Público - Isto não é bem um pedir emprestado, é mais uma exigência sobre si.

Carlos Santos Silva - É o que eu disse, foi a minha disponibilidade que já referi atrás. Parte da conversa que tive em 2012, da minha disponibilidade para o ajudar.

Juiz - Quem é José Manuel Falcão Reis?

Carlos Santos Silva - Pelo nome não estou a ver.

Juiz - O atual companheiro da Sofia Fava. O Sócrates pediu-lhe para lhe entregar dinheiro que ele levava a França, à Sofia.

Carlos Santos Silva - Nunca lhe entreguei nada. Não estou recordado.

Juiz - Admite que Sócrates lhe tenha dito que precisava de dinheiro?

Carlos Santos Silva - Sim.

Juiz - Não sabe para onde o encaminhava depois?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz –3.000 para adquirir telemóveis para a senhora engenheira e para os filhos.

Carlos Santos Silva - Não sei.

Juiz - O João Perna, onde é que foi buscar este dinheiro na antevéspera de Natal? Recorda-se de alguma entrega em particular?

Carlos Santos Silva - Podia até ter sido eu, admito.

Juiz - E a 3 de Janeiro, entrega de 10 mil euros, após um período em que estiveram em Cabo Verde? Foram lá passar o ano, os dois casais?

Carlos Santos Silva - Exatamente, mas só fui eu, a minha esposa e ele.

Juiz - Entrega a João Perna, para pagar a compensação a Maria João?

Carlos Santos Silva - Sim, há muitos anos, é rapariga para a minha idade, cinquentas.

Juiz - Tem noção se ela continua a prestar serviços a Sócrates? A colaborar?

Carlos Santos Silva - Eu acho que sim.

Juiz - Também interagiu na alavancagem das vendas do livro?

Carlos Santos Silva - Comigo não, mas admito que sim.

Juiz - Noutra situação, quando regressava do Brasil, entregou dinheiro para a Maria João e para a Célia Tavares. Sabe quem é a Célia?

Carlos Santos Silva - Sei quem é.

Juiz - Há conversas da senhora a pedir dinheiro para as propinas e o Sr. Engenheiro Sócrates ajuda-a. O Sr. ajuda o Sr. Engenheiro Sócrates e este agarra no dinheiro para ajudar outras pessoas a manter o status?

Carlos Santos Silva - Sim. Não sei o que ele faz com o dinheiro

Juiz - Conhece Sandra Santos?

Carlos Santos Silva - Sim, vive na Suíça, é uma amiga nossa, se pudermos ficar por aí. Mas posso responder. É uma amiga.

Juiz - As verbas já disponibilizadas à Sandra Santos serão de 2.750€.

Ministério Público - O senhor Sócrates é que introduziu esta senhora a si?

Carlos Santos Silva - Não. Eu conheço-a há muitos anos, quem ma apresentou, há muitos anos atrás, foi o José Paulo Pinto de Sousa. A Sandra terá cerca de 35 a 40 anos, tem um filho que é o Luís, de 3 ou 4 anos, quando vem a Portugal mora em Chelas, é de origem Cabo-verdiana, vou pô-la a casa muitas vezes, por isso e que sei onde mora.

Advogado - Esta conversa também é importante por causa das verbas serem pedidas ou comandadas, é que normalmente, as pessoas não costumam dizer «olha vamos lá a tua casa ver o futebol».

Ministério Público - É a fazer-se de convidado, mas ali com um bocadinho de mais cautela.

Ministério Público - Entrega de fundos ao João perna, por cheque para pagamento de certas despesas: Outubro 2011, é identificado um cheque seu de 40 mil euros depositado numa conta de Perna. Era a pagar o internamento e o funeral do Tó Zé? Sabe para que eram estas quantias?

Carlos Santos Silva - Sim, sabia.

Ministério Público - Houve alguma solicitação para isto ser pago desta forma? Para entregar à pessoa em causa? De quem? Quem fez este depósito?

Carlos Santos Silva - Eu entreguei o cheque e ele é que fez o depósito.

Ministério Público - O senhor Pinto de Sousa é que pediu para entregar o cheque a João Perna?

Carlos Santos Silva - O João Perna nunca me falou disso.

Ministério Público - Terá sido o Pinto de Sousa?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - E o Sr., entregou o cheque ao João Perna para ele fazer o depósito?

Carlos Santos Silva - Com 99% de probabilidade, para não dizer 100.

Ministério Público - Em outubro de 2011 há outro cheque seu de 25 mil euros que é utilizado, além do mais, para pagar despesas de viagens, à Top Atlântico e à Top Partner. Estas despesas eram a solicitação do senhor Sócrates?

Carlos Santos Silva - Neste caso concreto, ele pediu-me, não sabia que eram viagens, sabia que era para fazer face a despesas de natureza pessoal do Sr. Sócrates.

Ministério Público - Terá sido da mesma forma o cheque entregue a João Perna?

Carlos Santos Silva - De certeza que sim.

Ministério Público - Sobre o condomínio da Héron Castilho, muitas destas entregas ao João Perna eram para pagar despesas da fracção de Sócrates. Sabia disso?

Carlos Santos Silva - Não sei. Sabia que era para situações da esfera pessoal.

Juiz - Porque é que as despesas não eram efetuadas diretamente e usavam o João Perna? Porque o homem, pagavam-lhe 1.200 euros e agora 650, sabia?

Carlos Santos Silva - Não.

Juiz - Mas ele tinha muito dinheiro a circular na conta, o que pode ser considerado branqueamento de capitais porque é acima de 12.500€.

Carlos Santos Silva - Perfeitamente.

Juiz - Está a ver o homem preso há dois dias e a dizer que há pessoas que não conhece, etc. Quem tem dinheiro usa-o, não precisa destas voltas. Carregaram a conta do homem com 40 mil euros, quando se podiam fazer pagamentos diretamente. Esta volta do dinheiro, não entendo. Qual é o racional nesta questão?

Carlos Santos Silva - Eu não vejo o racional da questão.

Juiz - O João Perna tinha noção do que é que o senhor lá ia levar ao Sócrates? Essas entregas de fundos que o Sr. fazia para o ajudar a manter o status quo?

Carlos Santos Silva - Não sei se ele tinha noção ou não. O Sr. Juiz está a perguntar-me se ele sabia o que estava dentro dos envelopes? Eu entregava-lhe de forma discreta.

Juiz - Alguma vez foi lá com malas? Há uma conversa de Perna em lá terá ido com uma mala?

Carlos Santos Silva - Uma mala? Só se for a minha mala de trabalho.

Juiz - Eu gostava de saber de onde vem este dinheiro, era bom que me dissesse, vem da conta tal, é dinheiro meu... O MP entende que este dinheiro tem outras raízes.

Carlos Santos Silva - As autoridades Suíças quando mandarem os extratos, podem os senhores confirmar o que eu disse.

Ministério Público - Mandou fazer depósitos em numerário na conta de João Perna?

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - Entregava-lhe dinheiro para eventualmente ele depositar na conta?

Carlos Santos Silva - Eu não sabia o que ele lhe fazia, nem sei o número da conta dele, e não sei o que ele lhe fazia.

Ministério Público - Há aqui diferença de dinheiro entre o que entregava para Sócrates e o que ele depositava na conta dele.

Carlos Santos Silva - Não tinha ideia disso, não sabia mais nada dos fundos. A partir do momento em que entregava, não sei o que sucedia.

Ministério Público - A não ser nestes casos em que houve a emissão dos seus cheques.

Carlos Santos Silva - Os 25 mil euros eram para despesas pessoais, desconhecia que era para viagens.

Advogado - Na conta de João Perna eram depositados cheques, mas os outros pagamentos ao Senhor Engenheiro Sócrates são em numerário. A razão para utilizar a conta de Perna com cheques, é que cada vez é mais difícil levantar dinheiro.

Ministério Público – Certo.

Advogado - Pode haver uma determinação do destinatário de que não quer transferências para a minha conta, nem depósitos em numerário.

Ministério Público Essa é a minha tese, é porque ele é um PEP, uma pessoa politicamente exposta e qualquer entrada em numerário fazia disparar alarmes. A conclusão é que não passa pela vontade do Carlos Santos Silva, mas por determinação do Eng. José Sócrates.

Ministério Público - Não havia um compromisso seu de pagar o condomínio da Héron Castilho?

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - A maior parte das entregas feitas, a Sandra Santos, são feitas a pedido de Sócrates, mas há outras que lhe pede diretamente a si. Os primeiros pagamentos seus de há muitos anos via Western Union?

Carlos Santos Silva - Fazia e faço através da Western Union e através de transferências bancárias.

Ministério Público - As remessas eram de 250 euros.

Carlos Santos Silva - 400, 500, sim.

Ministério Público - Isso era feito essencialmente no interesse de Sócrates, era uma despesa dele, era ele que lhe pedia?

Carlos Santos Silva - E minha. Às vezes foi ele que me pediu, outras ela pedia-me diretamente a mim.

Ministério Público - Tem noção que as transferências em 2010 atingiram 11.250 euros, em 2011, 17.500, em 2012. em 2013 25.500, são valores que estão dentro daquilo que se recorda?

Carlos Santos Silva - Sim, senhor Procurador.

Ministério Público - Neste ano, de 2014, da conta 006, foram feitas sete transferências, até julho de 20.500 euros para a Sandra. Foi isso?

Carlos Santos Silva – Sim, senhor dr.

Ministério Público - Os pagamentos com despesas de viagens de férias, quer a estadia em Cabo Verde na passagem de ano, quer a ida a Formentera, eram pagas por si?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - As vilas em Formentera, com custos à volta de 18 mil euros?

Carlos Santos Silva - sim, em números redondos, uma parte era caução que foi devolvida.

Ministério Público - José Sócrates foi acompanhado e foi para uma casa diferente da sua?

Carlos Santos Silva - Não, a casa era a mesma, tinha duas alas.

Ministério Público - Foi integralmente pago por si?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - E Cabo Verde também?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - Chegaram a ir às Seychelles?

Carlos Santos Silva - Não, eu nunca fui às Seychelles.

Ministério Público - Chegaram a ir à Córsega?

Carlos Santos Silva - Não, nunca lá fui.

Ministério Público - No ano em que estavam a escolher os destinos de férias, onde é que iam?

Carlos Santos Silva - Em que ano era?

Advogado - Eu percebi na conversa Sul de França, ou Formentera.

Carlos Santos Silva - Exatamente. Eu nunca estive na Córsega.

Ministério Público - Em que sítios esteve com o senhor Sócrates?

Carlos Santos Silva - Formentera, Algarve, Cabo Verde, um ano ele foi para a Argélia e eu não fui, foi pago pelo Presidente da República da Argélia.

Ministério Público - Adiante, falemos do negócio dos audiovisuais e da situação da WALTON GRUPO. Pedia que nos enquadrasse o negócio e a sua participação nele.

Carlos Santos Silva - Não foi um bom negócio, porque a AT teve uma interpretação do negócio diferente da minha, e eu tive que pagar, ao fisco, mais de 500 mil euros de imposto, da parte que não recebi, porque a PARTROUGE entrou em insolvência. O negócio foi-me proposto pelo Rui Pedro Soares, relacionado com os direitos de transmissão do campeonato de futebol espanhol e que trazia uma potencial mais-valia. Fui duas ou três vezes, a Barcelona, falar com o presidente da MEDIA PRO e através da WORLDCOM COMUNICAÇÃO comprámos os direitos por 3 anos do campeonato espanhol, e negociámo-los, com o Dr. Pais do Amaral, que sinalizou o negócio com 2 milhões e 300 mil euros, depois com a insolvência não recebemos nada, e a AT de forma coerciva veio exigir o pagamento do imposto, pagámos e fizemos a reclamação.

Ministério Público - Não havia umas comissões que tinham que ser pagas pelo meio?

Carlos Santos Silva - Não, nunca houve comissões.

Ministério Público - A sociedade em que participava era a WORLDCOM?

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - Então e a WALTON, em Espanha?

Carlos Santos Silva - A WALTON é acionista da WORLDCOM. Eu tenho participação na WALTON e a WALTON tem participação na WORLDCOM que foi a que comprou os direitos.

Ministério Público - O senhor é o principal acionista da WORLDCOM?

Carlos Santos Silva - Sou.

Ministério Público - Mas há uma intervenção do senhor Rui Mão de Ferro?

Carlos Santos Silva - É o administrador e tem uma participação.

Ministério Público - Aparentemente, este capital social da wALToN está invertido porque o senhor teria só 10% e ele 90% mas há uma parte que é sua e está mão dele?

Carlos Santos Silva - Não, há aí qualquer erro. Eu tenho 80% do capital.

Ministério Público - Formalmente, ou através de uma pessoa?

Carlos Santos Silva - Não, não, formal. Ah, o senhor deve estar a falar de sucursal: A WALTON GRUPO INVESTMENT SA, cá, é isso. Foi preciso Criar uma Sucursal para fazer o negócio em Portugal, da venda à PARTROUGE, e foi constituída por causa da negociação com a empresa espanhola.

Ministério Público - A compra era feita por uma empresa espanhol, através da WORLDCOM, a sucursal portuguesa é que está ao contrário porque só faz o negócio da venda?

Carlos Santos Silva - Exatamente. Não me parece ter muita lógica porque a sucursal é detida a 100% pela empresa mãe. Eu sou sócio maioritário, tenho SOYoda WALTON e a sucursal é detida a 100% pela empresa.

Ministério Público - Como é que surgiu este negócio? O Rui Soares chegou ao pé de si através de quem?

Carlos Santos Silva - É meu amigo, foi-me apresentado por Sócrates.

Ministério Público - Foi Sócrates que lhe falou deste negócio?

Carlos Santos Silva - Não foi. Foi o Rui Soares diretamente. Eu tenho ligação aos media há mais de trinta anos, fui administrador do Jornal l, da Gazeta da Beira lnterior e ainda tentei comprar os direitos da Fórmula L para Portugal. É um produto que não é muito caro e que tem alguma difusão.

Ministério Público - Então e qual é a ligação com a CODECITY?

Carlos Santos Silva - A WALTON é acionista da WORLDCOM e da CODECIW.

Ministério Público - Qual é a atividade da CODECITY?

Carlos Santos Silva - Compra de passes de jogadores de futebol.

Ministério Público - Mas isso é a CODECITY específica? Há várias CODECITY

Carlos Santos Silva - Nessa não temos nada, só temos a ver com a que tem passes dos jogadores.

Ministério Público - Essa é a tal que tem 52% do negócio da SAD do Belenenses?

Carlos Santos Silva - Não, dessa não somos acionistas, é da outra. SPORTINVESTEMTS.

Ministério Público - Qual é a participação que a WALTON tem na dos passes?

Ministério Público - E o restante é detido Por quem?

Carlos Santos Silva - É do Rui Soares, do irmão Carlos Soares, e outro sócio do escritório de advogados, Albano, e julgo que ainda há outro sócio.

Ministério Público - A constituição do capital social da WALTON GRUPO partiu da sua esfera?

Carlos Santos Silva - Sim, a minha parte.

Ministério Público - Em quanto?

Carlos Santos Silva - 48 mil euros.

Ministério Público - Nós encontrámos nas contas (Ap. Banc. V), da sucursal de Portugal, montantes bastantes mais elevados entre 2012 e 2014.

Carlos Santos Silva - Sim.

Ministério Público - 795 mil euros de uma vez e 665 mil da outra.

Carlos Santos Silva - Na sucursal Portuguesa?

Ministério Público - Na conta da WALTON, sucursal portuguesa.

Carlos Santos Silva - A sucursal portuguesa, foi para ser sócia da CODECIW, tinha que ser uma empresa de direito português, este dinheiro foi para capital dos jogadores e há-de haver um suprimento para pagar o imposto.

Ministério Público - Estes aportes de 795 mil euros e de 665 mil são a forma da sucursal portuguesa constituir o capital da sociedade espanhola? Então a sucursal portuguesa é que vai constituir o capital da sociedade mãe?

Carlos Santos Silva - Não, eu não acompanho de perto, mas quando foi para criar a CODECITY dos jogadores tinha de ser uma empresa de direito português e daí a necessidade de criar uma sucursal em Portugal.

Ministério Público - Criou-se a sucursal em Portugal, mas é esta que alimenta a sociedade mãe em Espanha?

Carlos Santos Silva - Sim, porque as contas são consolidadas em Espanha.

Ministério Público - O esforço da sociedade que detém os passes dos jogadores é feito por si?

Carlos Santos Silva - Não, só fizemos o esforço da constituição da empresa.

Ministério Público - E a capitalização para os passes dos jogadores?

Carlos Santos Silva - Foi feito no início mas já nos foi devolvido, pela própria sociedade.

Ministério Público - Quem é que lidera isto? Mas o Rui Mão de Ferro não é um colaborador seu? Ou seja, dá a cara por si?

Carlos Santos Silva - Não, ele não é meu funcionário é economista tem uma empresa dele e presta serviço às nossas empresas.

Ministério Público - A empresa dele é onde estivemos a fazer a busca?

Carlos Santos Silva - Não.

Advogado - Está a falar da XML?

Ministério Público - Não, da GT SPEM, ele é sócio dessa?

Carlos Santos Silva - Não sei, eu dessa não sou sócio.

Ministério Público - Essa sociedade foi constituída para prestar contas para o Grupo, é o único cliente?

Carlos Santos Silva - É. O Rui tem uma empresa dele que faz consultadoria na área da economia, tem negócios dele, tem um bar.

M P - Atvo 65653040, Sessão gtl47, 40min'

Ministério Público - No negócio da PARTROUGE sabe se foi paga uma comissão, pela intermediação deste negócio, tem ideia de uma sociedade denominada ALFA COMPETIÇÃO?

Carlos Santos Silva - Não faço ideia.

Ministério Público - Esta sociedade recebe um pagamento relacionado com este contrato, que poderá ser uma comissão.

Carlos Santos Silva - Mas recebe comissões da CODECITY?

Ministério Público - Eu já lhe digo quem é que a paga. O Sr. participou nas negociações com o Eng. Amaral na venda destes direitos televisivos?

Carlos Santos Silva- Não, não tenho o prazer de o conhecer, só participei nas reuniões com a nossa empresa. Participei apenas nas reuniões de estratégia.

Ministério Público - Está aqui um pagamento da PARTROUGE, ao WALTON GROUP, de 2 milhões de euros.

Carlos Santos Silva - Deve ser o contrato.

Ministério Público - Foi o único pagamento que receberam?

Carlos Santos Silva - Creio que sim, deve estar na contabilidade.

Ministério Público - Quem é que endossou este cheque?

Carlos Santos Silva - O Rui Mão de Ferro.

Ministério Público - O cheque está passado à WALTON GROUP, depois há um endosso de Rui Mão de Ferro a favor da ALTA COMPETIÇÃO, imagine quem é o sócio desta sociedade?

Advogado - É o Pais do Amaral.

Ministério Público - Esta ALTA COMPENÃO tem os cavalos e os Porsches do Sr. Pais do Amaral.

Carlos Santos Silva - É isso que está no pacto social?

Juiz - Apenso Bancário 35.

Ministério Público - Foi exibido um cheque emitido pela PARTROUGE ao WALTON GROUP, a questão que se coloca é que o senhor é sócio maioritário desta WALTON GRUPO INVESTORS.

Advogado - Da WALTON TNVESTORS o Rui Mão de Ferro é administrador? Não percebo a lógica?

Ministério Público - É. Ao vender os direitos de transmissão recebe uma comissão

Advogado - E a empresa espanhola no negócio com a WORLDCOM...

Ministério Público - Recebe 2 milhões, este cheque.

Advogado - Sim, a PARTROUGE do Pais do Amaral é que é o comprador.

Ministério Público - Ele com o braço direito compra e com o esquerdo recebe a comissão.

Advogado - A ALTA COMPETIÇÃO que recebe a comissão é igualmente do comprador.

Ministério Público - O meu problema é saber porque é que uma receita da WALTON GRUPO INVESTOR é paga a terceiros, porque é que o cheque foi endossado? A explicação que vejo é haver comissões.

Carlos Santos Silva - Esse foi para pagar suprimentos, mas não tenho a certeza.

Ministério Público - A parte que foi colocada na WALTON o senhor recebeu?

Carlos Santos Silva - Essa recebi de certeza.

Advogado - Se o negócio foi de 6 milhões, então 2 milhões não pode ter sido a comissão.

Ministério Público - É uma comissão forte.

Advogado - Isso é uma comissão angolana, não é europeia.

Ministério Público - É sua convicção que este negócio não foi aconselhado por Sócrates? Não foi ele que o aconselhou a fazer este negócio?

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - Mesmo sendo Rui Soares uma pessoa próxima de Sócrates?

Carlos Santos Silva - É, muito próximo, aliás, foi ele que me apresentou.

Ministério Público - Lembra-se ter tido conversas sobre isto com Sócrates?

Carlos Santos Silva - Ah sim, lembro, comentei de certeza absoluta. Referia-me a ele sempre como o homem da bola.

Ministério Público - Dentro desta lógica, neste negócio da CODECITY, houve fundos movimentados da conta BES 0407. Na sua lógica era igual se era de um lado ou de outro?

Carlos Santos Silva - Certo.

Ministério Público - Houve um empréstimo seu feito à CODECITY, à CODECITY que detém o Belenenses?

Carlos Santos Silva - Houve um empréstimo de uma empresa à outra, da CODECITY PLAYERS à CODECITY que detém o Belenenses. Eles deram como garantia uma bomba de gasolina e uns passes dos jogadores.

Ministério Público - Isso foi pago pela CODECITY ou não? Já foi devolvido esse valor?

Carlos Santos Silva - Tenho ideia que não.

Ministério Público - A CODECITY PLAYERS foi capitalizada com dinheiros seus, para além do capital?

Carlos Santos Silva - Fiz um empréstimo do qual acho que já fui ressarcido, pelo menos em parte.

Ministério Público - A conclusão é que a sua conta 006, faz um empréstimo à CODECITY PLAYERS que por sua vez empresta à CODECITY, mas o dinheiro com que é pago é o mesmo, isto é, o dinheiro de origem volta a estar na conta da CODECITY PLAYERS quando lho devolvem a si.

Carlos Santos Silva - Não consigo perceber.

Ministério Público - O Sr. emprestou ...

Advogado - A ideia é que são um expediente que serve para o dinheiro dar uma volta e voltar ao sítio que saiu.

Ministério Público - Exactamente. A sociedade CODECITY INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO não tem nada a ver consigo?

Carlos Santos Silva - Não, não tenho.

Ministério Público - E esta sociedade CODECITY PLAYERS, tem participação no Beira-Mar?

Carlos Santos Silva - Estou afastado da gestão, mas julgo que não, tinha era passes dos jogadores do Beira-Mar. Na altura, quando foi constituída, foi ao Beira-Mar que foi buscar mais passes de jogadores.

Ministério Público - Esta CODEClTY PLAYERS tem vários aportes para a CODEClTY LDA., quando é realizado o pagamento para si, o dinheiro sai de uma conta CODECITY PLAYERS.

Carlos Santos Silva - Pode ser.

Ministério Público - Dá ideia que há aqui um mero circuito de dinheiro.

Carlos Santos Silva - Porque aqui foram vendidos jogadores ao Sporting de Braga.

Ministério Público - Podemos entrar no último tema, relativo ao pagamento de uma remuneração ao senhor Pinto de Sousa por parte da DYNAMICSPHARMA. Conheceu o senhor Paulo Castro?

Carlos Santos Silva - Sim, foi-me apresentado por Sócrates.

Ministério Público - Para todos os efeitos é ele o patrão dele?

Carlos Santos Silva - Isso não sei.

Ministério Público - É ou não o administrador principal da OCTAPHARMA?

Carlos Santos Silva - Sim, é, penso que sim.

Ministério Público - Alguma vez pagou por serviços dele?

Carlos Santos Silva - Não.

Ministério Público - Sócrates alguma vez falou consigo sobre a necessidade de criar um justificativo para um segundo vencimento?

Carlos Santos Silva - Não. O GRUPO LENA está a construir 10 hospitais na Argélia, com 2 clientes, e há 2 meses esgotou se a garantia bancária de 7 milhões. Numa conversa relatei essa preocupação ao Sr. Sócrates. Havia a necessidade de otimizar soluções para rentabilizar as obras e fez-se um contrato desse senhor, de nome ILS, para otimizar soluções, nos projetos em curso na Argélia, tendo sido emitidas 2 faturas. Eu bloqueei o pagamento da segunda porque o trabalho não estava a andar bem, não estava a corresponder ao esperado. Relatei tal situação. E eles ficaram de melhorar tal situação.

Ministério Público - Que serviços são esses, os senhores estão a construir hospitais?

Carlos Santos Silva - Certo, e estamos a perder dinheiro.

Ministério Público - E o dono da obra executou a garantia bancária?

Carlos Santos Silva - Sim, num caso, noutro estamos a perder dinheiro e precisamos de soluções alternativas para otimizar soluções para obter vantagens financeiras. Suponha que tinha contratualizado determinada coisa com o cliente e percebo que estou a perder dinheiro, tenho de arranjar uma solução.

Ministério Público - Ao fim ao cabo fornece outro equipamento e recebe o mesmo?

Carlos Santos Silva - Sim, isso faz-se no mundo inteiro. Tenho de fazer uma proposta alternativa, que para mim é vantajosa e que deixa o cliente satisfeito, otimização de soluções. Estamos a falar de 1 bilião de adjudicações de hospitais.

Ministério Público - Com quem é que foi contratado esse trabalho de otimização de soluções?

Carlos Santos Silva - Com a XML, que é do GRUPO LENA.

Ministério Público - Da parte da ILS que é que interveio? Com quem falou?

Carlos Santos Silva - O Dr. Paulo Castro.

Ministério Público - Essas intervenções do que eu percebi têm a ver com engenharia civil?

Carlos Santos Silva - Não, são circuitos de gases medicinais, blocos operatórios.

Ministério Público - O trabalho é o de encontrar soluções ou matérias mais baratas. Então qual é o trabalho da ILS?

Carlos Santos Silva - Fazer a revisão de projetos e propor soluções alternativas em termos de equipamento médico. Em termos de engenharia fazemos nós.

Ministério Público - A tal ILS com quem contrataram é a ILS do Reino Unido? 7

Carlos Santos Silva - Porque o Dr. Paulo Castro disse que era a que lhe interessava, para nós é indiferente qual fosse a empresa.

Ministério Público - O que é que essa ILS tinha que fazer para fazer essa tal optimização? Eles foram à Argélia?

Carlos Santos Silva - Elaborar os relatórios, que não corresponderam às nossas expectativas.

Ministério Público - Eu por mim acho que sei porque é que não corresponderam às suas expectativas, porque esse relatório foi feito para outros efeitos, foi para justificar as transferências.

Carlos Santos Silva - Não, o relatório que eu li não corresponde em nada às minhas expetativas por isso disse que vou parar com isto e vou levar a proposta ao conselho de administração.

Ministério Público - A contração da ILS passou por reuniões que manteve com o Sócrates e com Paulo Castro?

Carlos Santos Silva - Só mo apresentou.

Ministério Público - Se bem percebi, era suposto essa revisão ser feita à distância, olhar para os projetos?

Carlos Santos Silva - Sim, é normal fazer assim (fala da obra da PJ)

Ministério Público - Esse contrato entre a XML e a ILS tinha ou não, alguma compensação, com o facto de o Dr. Paulo Castro ao mesmo tempo e dada a apresentação pelo Sócrates pagar um outro vencimento ao Eng. José Sócrates?

Carlos Santos Silva - Que seja do meu conhecimento não.

Ministério Público - As tais fatura da ILS uK (LLP) são estas. Estão no Apenso 8-A, no valor de 125 mil euros. Belo descritivo onde cabe tudo. A XML faz este pagamento destes 125.000€, em Julho de 2014?

Carlos Santos Silva - E creio que já fez outro.

Ministério Público - Fez outro no final de Agosto.

Carlos Santos Silva - Que não devia ter feito.

Ministério Público - No total estão pagos 250.000€.

Carlos Santos Silva - Sim, os outros 125.000€ que eu não sei conta, aliás recebi uma informação da contabilidade e fiquei bastante chateado.

Ministério Público - Este montante que foi pago corresponde exatamente a esta altura em que Sócrates começa a receber um novo pagamento de 12.500 euros, isto representa dez vezes?

Carlos Santos Silva - Mas o total do contrato era de 500 mil euros, para pagar à ILS.

Ministério Público - Que técnicos é que a ILS tinha para fazer esse contrato?

Carlos Santos Silva - Não sei, eles descreveram-me as suas competências e quando entregaram o relatório conclui que não correspondia às minhas expectativas.

Ministério Público - Alvo 65653040, Sessão gtt47, de2tlo7l2o14 (relativa à CODECITY)

Carlos Santos Silva - A conversa é entre quem? Não percebi.

Ministério Público - Entre Rui Soares e um outro cidadão que não tenho o nome presente. Este negócio de Belém, de cedência dos direitos de superfície de terrenos tem a ver com a vossa CODECITY PLAYERS?

Carlos Santos Silva - Não, zero, não houve conversa nenhuma sobre isso, não tive nenhuma participação nesse negócio.

Ministério Público - Vamos então à questão da ILS e deste segundo pagamento da DYNAMICSPHARMA. Quando é que começou a negociar o tal contrato com a ILS?

Carlos Santos silva - Início de 2011,ou fim do outro ano. A primeira prestação foi em Março.

Ministério Público - Agora não percebi.

Carlos Santos Silva - O primeiro pagamento da assinatura do contrato, em março.

Ministério Público - O pagamento de 125 mil euros não é o primeiro?

Carlos Santos Silva - Não, o primeiro era automático na assinatura do contrato, não havia ainda um espírito crítico relativo à empresa.

Ministério Público - Esse pagamento seria da XML à ILS?

Carlos Santos Silva - Exatamente, o primeiro foi em abril/maio.

Ministério Público - Esse não existe, não o encontro aqui refletido. o primeiro é de Julho, e o segundo é de Agosto. Corro aqui a ousadia de lhe chamar a atenção severa para este tema, estou perfeitamente convencido os relatórios que o senhor fala são falsos e toda esta matéria não é mais que a justificação de um segundo pagamento a Sócrates e daí a coincidência absoluta dos valores que o senhor paga, e que nem sequer tem a certeza, porque os únicos pagamentos que foram feitos são de Julho e de Agosto. O primeiro pagamento desta segunda modalidade de vencimento ocorre precisamente em Julho reportado a Maio quando se fecha este mesmo contrato. Vamos ouvir sessões relativas a essa preparação.

Carlos Santos Silva - Eu creio que a fatura tem data de Março e se calhar por indisponibilidade financeira pagamos em Julho.

Ministério Público - A fatura da ILS que aqui tenho é de julho.

Ministério Público - Sessão L88!2,Alvo 60085040

Ministério Público - Sócrates diz que precisava de ir a um sítio. É verdade que esses encontros que teve com Paulo Castro também o foram buscar? Lembra-se disso?

Carlos Santos Silva - Fomos os dois juntos ter com ele, foi quando ele mo apresentou. O contrato foi assinado a 1 de março, a partir dessa altura começou a haver trabalho e a fatura é que é passada posteriormente.

Ministério Público - Como é que é passada a 1 de março se esta conversa é gravada a 20 de março?

Carlos Santos Silva - Não, não. De certeza absoluta. Foi antes. Aliás até tenho trocas de mails com ele para agilizarmos o contrato.

Ministério Público - Foram criados endereços de mails específicos para fazer trocas sobre esses contratos?

Carlos Santos Silva - Não, o meu mail e sempre o mesmo, ele é que tinha um email e depois mandou-mo por outro e eu respondi para esse. O meu foi sempre o mesmo, é o da XLM. Ele tinha-me dado um mail e depois quando me respondeu foi de outro mail. O meu foi sempre o mesmo.

Ministério Público - Não teve que haver uma proposta de trabalhos que foi apresentada pelos senhores da XML, ao Paulo Castro?

Carlos Santos Silva - Nós entregamos os elementos todos, dos projetos, sim.

Ministério Público - Houve um pedido da vossa parte do que precisavam que fosse feito?

Carlos Santos Silva - Sim, eu expliquei-lhe o que nós pretendíamos.

Ministério Público - E o Sr. José Pinto de Sousa acompanhou a apresentação dessa proposta ou não?

Carlos Santos Silva - Não. Só me fez a apresentação do senhor. Eu fui ao escritório na Graça.

Ministério Público - Porque é que é o Eng. Sócrates tinha tanta pressa em que acelere os elementos da proposta?

Carlos Santos Silva - Ele sabia que eu tinha feito esse contrato, agora essa pergunta que me faz, não sei a resposta. Eu entreguei esses elementos e tive uma pro-actividade até porque tinha responsabilidades perante o meu conselho de administração. Há emails trocados com ele, relativos a esta situação. Mas quero acrescentar que o relatório que me foi apresentado não corresponde às expectativas.

Ministério Público - Isso já disse mais que uma vez. Mas a convicção que fica é que esse relatório é apenas para servir de justificativo à emissão destas faturas

Carlos Santos Silva - Eu era para mandar suspender o pagamento. A segunda fatura só foi paga porque eu não estava cá.

Juiz - E a primeira fatura é de julho? E a outra é em agosto?

Carlos Santos Silva - E eu não estava cá. Eu penso que a fatura é de agosto, mas o pagamento é depois.

Ministério Público - Disse que o contrato estava assinado desde março

Juiz - E o pagamento só surge em julho?

Carlos Santos Silva - Sim, por dificuldades de tesouraria da XML, que ainda hoje existem.

Ministério Público - Estamos a 21 de abril de 2014, é só assinar um e outro, pelos vistos o contrato não estava assinado em Março como o senhor engenheiro nos quis fazer crer.

Carlos Santos Silva - O contrato talvez...

Ministério Público - O contrato foi assinado, aliás, como todo este esquema com documentos forjados portanto não me custa nada a crer que o contrato tenha sido assinado em Abril com data de Março.

Carlos Santos Silva - Que ele foi acordado a 1 de Março não tenho dúvidas.

Ministério Público - Eu também não tenho dúvidas que em 21 de Abril não estava assinado.

Carlos Santos Silva - Não sei, talvez, a prestação foi a partir de 1 de Março.

Ministério Público - Antes de o contrato estar assinado?

Carlos Santos Silva - lsso é possível. Temos contratos em que combinamos trabalhar. Há troca de mails com essa situação, eu vou recuperar isso. Admito em tese que possa ser assim, estar tudo acordado, as pessoas encontrarem-se depois e assinar o contrato.

Ministério Público - Era suposto haver algum relatório aquando do pagamento feito em Julho?

Carlos Santos Silva - Não, isso era com a assinatura do contrato. O contrato e depois tinha três prestações, Julho, Setembro e Dezembro.

Ministério Público - Eu não encontro a factura de Março.

Carlos Santos Silva - Deve ter sido essa que se atrasou e que emitiu mais tarde'

Ministério Público - Sessão 3O7O2,2glO4l2OL4, Alvo 60085040 (sobre questão dos mails)

Ministério Público -Vai ver nesta conversa a confusão de mails, e da criação de mails' No mesmo dia' depois desta confusão com o mail, o outro não está a receber o seu mail, há aqui um problema qualquer, porque o outro não recebeu o mail.

Carlos Santos Silva - Mas é sempre o mesmo mail, eu escrevi sempre do meu mail profissional e na minha caixa dava como recebido, ele é que depois trocou para outro, mas o primeiro contacto que fiz foi para o mail que estava no cartão.

Ministério Público - E este contacto reporta-se à tal proposta, mandou-a por mail?

Carlos Santos Silva - Sim, afinámos por mail. Eu depois recuperei esses mails todos.

Ministério Público - Neste mesmo dia 29, há uma conversa em que Sócrates telefona a Paulo Castro e faz alusão à sua secretária de que está pronto para que venha a ser emitido o segundo recibo igual ao primeiro. Esta secretária é Maria João que também recebe pagamento e emite os recibos?

Carlos Santos Silva - Sim

Ministério Público - Alvo 60085040, Sessão 23778,2}1O412OL4 (falam de mail que tem de ser mandado)



Ministério Público - Reparou na frase «(...)tens que preparar aquilo que eles depois te hão-de dar'» O senhor está a preparar uma coisa é o relatório?

Carlos Santos Silva - Não, são os elementos, quem forneceu todos os elementos fui eu.

Ministério Público - Era normal que fossem lá ver o que estava instalado?

Carlos Santos Silva - Não, estava-se a falar da revisão de projeto, o que eu entreguei sempre na OCTAPHARMA foi projetos que eram rececionados no escritório dele e eles depois produziram os relatórios. Eram entregues no escritório dele, na secretária 20min.

Ministério Público - Tem ideia que essa ILS cá não produz esse tipo de trabalhos?

Carlos Santos Silva - Isso não sei. A minha relação foi com o Dr. Paulo Castro e fazia chegar os elementos dos projetos para depois serem produzidos os relatórios.

Juiz - Pois, mas não é a sensação com que se fica.

Ministério Público - Alvo 60085040, Sessão 41053, O5lO6l2Ot4 (podes hoje ir ter com aquele meu amigo' já tens aquilo? Era bom, para ele depois passar a coisa, vê lá se consegues lá ir hoje à tarde' era muito importante levares logo a coisa)

Ministério Público - Estas coisas da coisa, estamos a 5 de Junho e volta outra vez o interesse de Sócrates no contrato de revisão do processo do hospital da Argélia?

Carlos Santos Silva - Eu isso desconheço. Não sei se havia alguma contrapartida.

Juiz - Eu gostava de poder acreditar, veja lá se pondera nisso. Para haver um segundo pagamento tinha de se apresentar qualquer coisa. Quando é que foi o primeiro pagamento em que ele lhe passou a coisa?

Ministério Público - Final de junho.

Juiz - E esta história da «condessa» que já chegou a Londres?

Ministério Público - É quando é pago o mês de maio e junho.

Juiz - Consegue pôr essa conversa, estou disposto a ouvi-la.

Ministério Público - É uma conversa com Paulo Castro.

Carlos Santos Silva - Eu não sei quem é a condessa.

Juiz - Já somos dois.

Ministério Público - AIvo 60085040, Sessão 85641, 2gl}8l21t4

Ministério Público - O primeiro pagamento é em Agosto, o segundo é de há 15 dias atrás. O mais significativo desta conversa é que na conversa a seguir, o senhor engenheiro telefona à Maria João e diz que ela já pode emitir o recibo.

Carlos Santos Silva - Não faço a mínima ideia do que quer dizer a condessa e se é cifra.

Juiz - Há algum pagamento efectuado domiciliado em Londres?

Carlos Santos Silva - Que eu saiba não.

Ministério Público - Estes pagamentos à ILS são para Londres?

Carlos Santos Silva - Os nossos pagamentos, olhe juro por Deus, a contabilidade é que trata disso.

Ministério Público - Não sabia que os pagamentos eram feitos para uma conta na llha de Man?

Juiz - Por Amor de Deus.

Carlos Santos Silva - Tem o direito de não acreditar.

Juiz - Não consigo acreditar, o senhor é que manda fazer os pagamentos, se não faz os pagamentos porque é que diz «se eu cá estivesse o segundo pagamento não teria sido feito»?

Carlos Santos Silva - Não o teria autorizado. Eu tinha dado instruções sobre isso ao Conselho de Administração.

Juiz - Os pagamentos são feitos para uma conta na llha de Man.

Ministério Público - Mas está aqui, na própria factura.

Carlos Santos Silva - Eu peço que acreditem que eu não sabia, eu juro que não.

Juiz - Senhor Engenheiro, estamos todos muito cansados dou-lhe mais uma oportunidade, de nos significar que história é esta do segundo pagamento e do contrato associado a este segundo pagamento. lsto tem tudo uma coisa a ver com a outra.

Carlos Santos Silva - Senhor Doutor, mantenho tudo o que disse.

Advogado - Há uma coisa que não me faz sentido, talvez por não ter ao meu dispor os elementos que vocês têm. Não me faz sentido que alguém tenha de encontrar justificação para um segundo pagamento, esteja a trabalhar arduamente para que tal aconteça, e demorem até Julho para disponibilizar exactamente o que se pretende.

Ministério Público - Porque tem de ser tudo justificado, com relatórios, com facturas, com contactos e tem de ter o acordo do Paulo Castro, porque o Dr. Paulo Castro vai fazer um pagamento e ser compensado noutra empresa.

Advogado - Quando se quer fazer um relatório rápido, facturas rápidas até constituição de empresas rápidas, na llha de Man, são coisas que se montam numa semana...

Ministério Público - A seguir vem outra questão que é a residência fiscal no Reino unido.

Advogado - Está a referir conversas que vêm de Março a um pagamento efectivo que está em Julho.

Ministério Público - Sim, porque a concordância do Paulo castro só foi dada em Maio.

Advogado - E se há que fazer a vontade ao sr. Eng.Sócrates então dentro de uma semana fazia-se tudo.

Ministério Público - lsso dependia do relatório que o senhor engenheiro devia ter feito e não apresentou fizesse para justificar as ditas facturas.

Carlos Santos Silva - Senhor procurador, eu não sabia que o pagamento dessas facturas era feito para o Reino Unido, pela saúde da minha filha.

Advogado - A ILS é um veículo?

Ministério Público - É.

Advogado - O que está aqui em causa era a empresa farmacêutica?

Ministério Público - A ILS portuguesa é uma sucursal da inglesa e o que a ILS portuguesa faz é vender desfibrilhadores e tem outro negócio que não se pode aqui falar.



Juiz - O senhor engenheiro acha que não faz sentido esta tese do MP, de que na necessidade de provocar um segundo vencimento pago a Sócrates para fazer face a despesas elevadas que ele tem, para justificar tais despesas, até porque tinha dois ou três financiamentos que tinha dificuldade em solver, arranjou uma segunda ocupação e o outro senhor que não precisava dela arranjou-lhe uma justificação através de um contrato pela sua parte, não e?

Carlos Santos Silva - Essa pessoa foi-me apresentada pelo Eng. Sócrates, nós por causa dos problemas da Argélia tínhamos necessidade de ter um expertise naquela área. Eu ia levá-lo ao Conselho de Administração da XML para prestar esse serviço, que por sua vez a XML tem de vender este serviço ao Grupo LENA que é o beneficiário directo. Eu fiz isto com a minha equipa dentro deste rigor. Se isto tinha a ver com uma compensação para o Sr. Engenheiro José Sócrates, eu não sei. se isto tinha a ver com outra contratação eu desconheço. Ele poderá ter combinado isso com o Paulo Castro mas eu não sei. O que eu sei é que a feitura dos relatórios está uma porcaria, e eu vou propor ao Conselho de Administração da XML que rescinda o contrato e não sei se não vou pedir até a devolução da última factura. Foi paga sem eu ver, eu recebi um mail a dizer que tinha sido paga.

Advogado - Quantos pagamentos estão previstos neste contrato?

Carlos Santos Silva - Quatro.

Advogado - De 125 mil euros cada?

Carlos Santos Silva - Exactamente.

Advogado - Durante quanto tempo?

Carlos Santos Silva - Até ao final do ano o contrato.

Advogado - lsso é um período que vai de Julho a Dezembro, se isto é para uma arranjar uma justificação para um segundo pagamento a Sócrates, também era uma justificação que se acabava rápido. Será que a imaginação fértil de tantos juristas construtivos, não arranjou uma solução mais abrangente e duradoura no tempo?

Ministério Público - Não, porque a ideia era precisamente criar um justificativo para a emissão de um segundo recibo, e daí ter sido transferido os 250 mil euros, estava previsto Sócrates receber um bónus este mês e já lá estava adiantado.

Advogado - Mas o bónus de quem? Ele recebia a totalidade, de acordo com a tese do Ministério Público, aquele pagamento é todo para Sócrates.

Ministério Público - É para Sócrates.

Advogado - Então não e bónus.

Ministério Público - Não. Estão lá pagos 250 mil, vinte meses do pseudo-pagamento da DINAMICSPHARMA, já estava previsto que fosse pago agora um bónus de fim de ano que lhe permitiria pagar determinadas obrigações e compromissos, daí que foi feita esta segunda transferência para dar suporte para que lhe venha a ser pago o bónus. A razão de ser desta quantidade de dinheiro, porque a princípio não se justificaria pagar 12.500€ euros se por outro lado pagavam vinte meses, era o bónus que lhe iria pago agora em Novembro, por isso é que foram criando estes justificativos que era a necessidade de fazer relatórios para justificar as facturas. Esta factura era frágil se não tivesse um relatório de suporte, enfim nem terá sido um bom relatório mas terá servido para justificar.



Advogado - Mas havia tantas formas de fazer isso.

Ministério Público - Para ser bem feito, por isso é que vão buscar uma sociedade do Reino Unido para criar distância, para criar a diferença, porque Paulo Castro também tem contas do lado de lá'. Só mais uma questão, porque é que são feitos pagamentos ao sr. Horácio Carvalho?

Carlos Santos Silva - Sim, estamos a falar da minha esfera.

Ministério Público - Este senhor tem uma longa história de proximidade a José Sócrates.

Carlos Santos Silva - Sim e também é meu amigo'

Ministério Público - Porque é que é feito um pagamento a ele?

Carlos Santos Silva - Directamente, sim. Ele fez-nos um trabalho para o GRUPO, e está a introduzir na Argélia o Gás Xisto porque as empresas americanas não podem penetrar na Argélia, por razões políticas, e há uma empresa americana que vai trabalhar com o nosso nome na exploração desse gás. Tenho com ele um relacionamento próximo, aliás já foi meu sócio.

Ministério Público - Em que empresa?

Carlos Santos Silva - No Grupo HLC na Covilhã, eu fui administrador nessa empresa com ele, e tenho um passado de grande estima e colaboração em termos profissionais.

Ministério Público - É uma pessoa que está a passar algumas dificuldades, até está a viver fora.

Carlos Santos Silva - Está a viver em Londres.

Advogado - Não é ele a condessa na tese do MP?



Ministério Público - Não, não.

Carlos Santos Silva - Ele está a viver em Londres e tenho por ele uma grande estima pessoal.

Juiz - Está encerrado.

Sessão 8

Juiz - Qual é assunto que quer esclarecer?

Carlos Santos Silva - É sobre um cheque que passei ao Manuel e que não me perguntaram sobre isso e eu quero esclarecer.

Juiz - Manuel Costa Reis.

Carlos Santos Silva - Exactamente, 250 mil euros, eu fiz um contrato de promessa de compra e venda porque ele estava num processo de litígio com o irmão, num apartamento que valia 500 mil euros, eu comprometi-me a comprar, tinha um direito de opção, se ele resolvesse o litígio com o irmão, eu comprometia-me a pagar por 250 mil euros. No caso de ele perder, porque era uma licitação entre ele e o irmão, ele devolvia-me os 250 mil, ele já me devolveu os 50 mil euros e vai-me devolver os 200 mil até ao final do ano.

Ministério Público - O senhor financiou-o para uma licitação do apartamento e se ele ganhasse o senhor comprava-lhe o imóvel?

Carlos Santos Silva - Sim, mas ele perdeu e vai-me devolver o dinheiro.

Ministério Público - Mas numa partilha, na licitação, para que é que ele precisava de ter dinheiro na mão para pagar?

Carlos Santos Silva - Não, ele tinha outros compromissos com o irmão, o apartamento vale 700 mil suponhamos, e eu tive a possibilidade de o comprar por 500 mil e sinalizei por 250 mil, se ele ganhasse a licitação, eu ficava com o apartamento, por mais 250 mil, no caso de perder ele devolvia-me o dinheiro, que é o que está acontecer.

Ministério Público - Qual é o imóvel?

Carlos Santos Silva - É na Avenida Estados Unidos da América, mandei avaliar....

Ministério Público - Em que sítio?

Carlos Santos Silva - Eu não fui lá, mandei avaliar, avaliaram em 750.000€, temos um avaliador perito, amigo nosso.

Ministério Público - É um prédio, é um andar?

Carlos Santos Silva - Não, é um apartamento onde vivia a mãe dele. Tem um contrato assinado comigo para devolver o resto do dinheiro.