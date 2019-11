A expressão é do próprio José Sócrates: o apartamento de 2,8 milhões de Paris, onde resideiu entre 2012 e 2013, é o "ídolo" do processo Operação Marquês. Questionado pelo juiz Ivo Rosa sobre o contornos da compra, o antigo primeiro-ministro "atirou" tudo para o seu amigo Carlos Santos Silva, jurando não ter tido intervenção na escolha e na compra do imóvel. Santos Silva que, aliás, contratou a a ex-mulher de José Sócrates e até lhe pagou o arrendamento de um apartamento em Paris. A SÁBADO continua a revelar os momentos mais importantes dos cinco dias de interrogatório de José Sócrates, acusado de 31 crimes na Operação Marquês.



Juiz: Sabe se Ana Bessa (mulher do eurodeputado Pedro Silva Pereira) trabalhou para o arguido Carlos Santos Silva?José Sócrates: Sabia…Sabia porque ele me disse que a tinha contratado. A Ana Bessa é uma profissional excelente. Tudo isso foi entre eles. Não tive nada a ver com isso…

Juiz: Sabe quando começou?

José Sócrates: Não faço ideia…tanto que eu vivia em Paris…não faço ideia..a única coisa que sei foi que o Carlos Santos Silva decidiu contratá-la…

Juiz: E o senhor sugeriu isso ou ela disse-lhe que precisava de trabalhar…

José Sócrates: Não, não, não

Juiz: Sabe qual foi o valor da avença?

José Sócrates: Não faço ideia…

Juiz: De acordo com os documentos do processo, a XLM, empresa de Carlos Santos Silva, terá pago 98 mil euros a Ana Bessa

José Sócrates: Também dinheiro meu……

Juiz: São amigos há muitos anos?

José Sócrates: Conheço-os há muitos anos….fui eu que descobri o Pedro Silva Pereira para a política, primeiro como meu adjunto, depois secretário de Estado e depois ministro da Presidência…sou amigo dele e da família há muitos anos….

Juiz: E alguma vez teve alguma dívida com ele?

José Sócrates: Não…

Juiz: Havia alguma razão para entregar dinheiro a Ana Bessa?

José Sócrates: Não…só lhe devia amizade, nada mais. A única explicação para isso é que isso é falso. O dinheiro não é meu

Juiz: Em 2013-2014, a Ana Bessa estava desempregada, o casal passava por dificuldades financeiras?

José Sócrates: Não, acho que não, nunca me pediram ajuda. A Ana Bessa é uma profissional muito distinta, não tem dificuldade em arranjar emprego….não acompanho em detalhe a vida familiar e profissional deles…só mais tarde….o filho mais velho esteve em minha casa em Paris, com a minha ex-mulher e o meu filho…

Juiz: A sua ex-mulher também passou tempo em Paris?

José Sócrates: Passou…eu fui para Paris em 2011…

Juiz: Quanto tempo?

José Sócrates: Ele esteve no último ano, quando o meu filho esteve a terminar o secundário…

Juiz: E o que é que ela fazia lá?

José Sócrates: Ela trabalhava com o Carlos lá de Paris

Juiz: Viu alguma coisa nesse sentido…trabalhos feitos?

José Sócrates: Eu não vivia com ela…sabia que eles tinham relação profissional…vi trabalhos, relatórios que ela fazia para o Carlos..eu vi quando ia lá esporadicamente…Tanto que ela foi para Paris e pediu à empresa que lhe alugasse o aparthotel durante seis meses…podemos chegar aí…quando falarmos do ídolo da Operação Marquês que se chama apartamento de Paris…

Juiz: Sabe que durante esse período há uns pagamentos de 58 mil euros da XLM de despesas com o arrendamento do apartamento em Paris…..

José Sócrates: Sim, sei. Finalmente sei uma coisa.E que eu devolvi depois.



Juiz: Por que é que o Carlos Santos Silva tem intervenção nos arrendamentos dos apartamentos em Paris?

José Sócrates: É fácil perceber. A Sofia foi viver para Paris com o Eduardo. Durante um período foi preciso alugar um aparthotel. E ela pediu à sua empresa para lhe alugarem um aparthotel.E a empresa alugou.



Juiz: Quando fala em empresa….?

José Sócrates: A empresa dela…com quem ela trabalhava…



Juiz: A empresa do Carlos Santos Santos Silva

José Sócrates: Do Carlos Santos Silva. E foi aí que entrou o Carlos Santos Silva: "eu alugo-te o apartamento e depois devolves-me o dinheiro"



Juiz: E o senhor sabia desse acordo?

José Sócrates: Sabia, sim, sim. Soube durante o tempo em que ela lá estava. Eu sempre disse que eu assumira os custos.

Juiz: Mas porquê o recurso a Carlos Santos Silva?

José Sócrates: A Sofia decidiu fazer assim…



Juiz: E porque não foi ela a tratar disso?

José Sócrates: Achou que era mais fácil para uma empresa telefonar e alugar o aparthotel do que para um indivíduo apresentar-se no balcão para alugar durante tanto tempo. Certo é que paguei…quando estive preso devolvi o dinheiro a Carlos Santos Silva

Juiz: E porque não pagou logo?

José Sócrates: Porque não tinha condições financeiras. Quando tive, paguei logo.

Juiz: Pagou por ter sido preso?

José Sócrates: Confrontado com isto queria pagar todas a minhas dívidas…podia ter pago mais tarde se isto não acontecesse, mas queria pagar.

(…)

Juiz: Quando soube pela primeira vez da intenção de Carlos Santos Silva em investir em Paris?

José Sócrates: Foi talvez no verão de 2012. Em julho desse ano, tive conhecimento que tinha que ir para outro lado. O senhorio comunicou-me em julho que não iam renovar o aluguer. Sabia que tinha que procurar outro apartamento…Lembro-me que falei com Carlos Santos Silva e ele disse-me "acabei de comprar um apartamento em Paris, porque é que não vais lá ver se o apartamento está suficientemente habitável e assim escusas de habitar outro"…é o que recordo…em setembro, pelo que recordo, fui ver e disse-lhe "serve". E decidi aceitar a oferta dele.

Juiz: Sabe quando ele comprou?

José Sócrates: Não, sei que quando fui visitar o apartamento, ele já o tinha comprado. Nunca falei com ele sobre isso, não participei de forma nenhuma…

Juiz: Sabe como ele o escolheu?

José Sócrates: Não fazia a mínima ideia. Até aí, não soube de nada. Aquilo estava de tal forma degradado, mas eu e os meus filhos passamos a viver lá

Juiz: Disse que só no Verão de 2012 soube que Carlos Santos Silva queria comprar um apartamento em Paris. Antes disso, alguma vez encontrou-se com Carlos Santos Silva em Paris?

José Sócrates: Talvez, mas não me recordo. Só em setembro é que fui visitar o apartamento…



Juiz: Como é que ele lhe diz?

José Sócrates: "Acabei de comprar um apartamento em Paris"

Juiz: Ele disse-lhe quando tempo podia ficar?

José Sócrates: Ele sabia que era um ano lectivo….Quando me sugeriu para ficar ali, sabia que eu precisava de um ano lectivo. Ele deve ter adaptado os seus programas, fazer o projeto para as obras e contactar quem faça a empreitada….



Juiz: Então não combinou nada com ele para comprar o imóvel?

José Sócrates: Nada, não conhecia, não visitei a casa antes de comprar…nada, nem falei do valor….



Juiz: No final de agosto de 2012 estava em Paris?

José Sócrates: Não sei…talvez…não sei, mas por quê?



Juiz: Foi a data de celebração da escritura…Sabe se Carlos Santos Silva recorreu a alguém para tratar dos aspectos burocráticos…escrituras…papeis?

José Sócrates: Não faço ideia



Juiz: E visitou o apartamento com Carlos Santos Silva?

José Sócrates: EM setembro, fomos ver..Ele foi comigo, apresentou-me ao porteiro….

Juiz: Quanto viveu no imóvel?

José Sócrates: Talvez 9, 10 meses…



Juiz: E foi acompanhando a necessidades de obras?

José Sócrates: nunca acompanhei, não dei sugestões, não sabia.

Juiz: Quando, em julho de 2013, saiu de Paris e veio para Portugal, falou com Carlos Santos Silva?

José Sócrates: Eu disse-lhe que ia ficar mais um ano e ele respondeu-me que as obras teriam que ser feitas. Depois disse-lhe que queria fazer fazer um contrato, insisti. "Quero fazer um contrato", mas ele não queria. Eu precisava de ficar mais um ano para o meu filho acabar a secundária na escola internacional. Eu disse-lhe que precisava de pagar isso. E pedi-lhe um contrato a partir do momento em que fui para lá. E andei a insistir com ele.

Juiz: Chegou a falar com Carlos Santos Silva sobre a remodelação, os materiais a usar….?

José Sócrates: Não…Bem…há aí uma escuta: eu estava a sair do apartamento e Carlos Santos Silva liga-me a dizer "o gajo ligou-me a dizer que queria por o chão mais escuro…o que é que achas?". Eu respondi "eu acho que sim….faz", poder-se-à ver que eu nunca escolhi nada ao contrário do que diz a acusação….eu tinha distância relativamente aquilo, só queria resolver o problema da minha família…