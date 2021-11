Alexandre Fonseca, o gestor que não usa gravata

Alexandre Fonseca, engenheiro informático com percurso na consultoria, não demorou muito a tornar-se num homem-chave da Altice em Portugal. Lidera há quatro anos a dona da MEO, cuja venda estará na calha.

Alexandre Fonseca é um engenheiro informático que cedo vestiu o fato de gestor – assim que saiu da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, cinco anos antes do virar do milénio, começou como consultor na PwC, na altura ainda chamada Price Waterhouse Coopers. Nas entrevistas que concede e nos poucos perfis escritos sobre o homem-chave da Altice em Portugal – que é casado, tem um filho adolescente e é muito discreto sobre a sua vida pessoal – passam a postura e o discurso habitual do gestor.