Casa de Pinto da Costa alvo de buscas

Presidente do FC Porto é suspeito de ter ganhado 40 milhões de euros da SAD do FC Porto através de negócios de transferências de jogadores.

A casa de Pinto da Costa, junto ao Estádio do Dragão, no Porto, está a ser alvo de buscas no âmbito da segunda parte da Operação Cartão Vermelho.



A equipa liderada pelo procurador Rosário Teixeira também realizou buscas à casa de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto.



Em causa podem estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais num processo que resulta da Operação Cartão Vermelho.