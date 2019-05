Capa 786

Talvez não se recorde mas, em 2013, em plena crise financeira os alarmes soaram ainda mais quando se descobriu que algumas empresas públicas - como a Carris , o Metro de Lisboa , a Refer e o Metro do Porto - tinham, anos antes, contratado com os bancos aquilo que se chama de "swaps", isto é, seguros de crédito, para prevenir um aumento das taxas de juro.Só que o que se verificou foi o contrário: as taxas desceram abruptamente e as empresas viram-se obrigadas a pagar quantias exorbitantes, as quais tiveram que ser renegociadas caso a caso. O governo de Pedro Passos Coelho e o advogado Garcia Pereira denunciaram o caso ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que este mês arquivou o processo. Razões: não houve crime, apenas alguma falta de prudência para se contratar instrumentos financeiros sem avaliar todos os riscos inerentes aos mesmo.