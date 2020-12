Longe do mediatismo que já tiveram, quando o chamado caso dos swaps rebentou em 2012, os derivados financeiros contratados por quatro empresas públicas de transportes continuam a ser pagos anualmente pelos contribuintes. Desde o acordo entre o Estado e o banco Santander em 2017 até Outubro deste ano, o Metropolitano de Lisboa, o Metropolitano do Porto e a Carris entregaram ao Santander cerca de 1,2 mil milhões de euros por conta destes contratos, segundo dados fornecidos à SÁBADO pelas empresas e pelo ministério das Finanças. O valor, a título de comparação, é idêntico ao do reforço do Serviço Nacional de Saúde entre 2017 e o final de 2019, antes da pandemia.

A sangria vai continuar até 2027, mas em menor grau já que há contratos a expirar: o valor hoje dos fluxos futuros a pagar pelas empresas é de 550 milhões de euros, apurou a SÁBADO. No próximo ano, os dois operadores de metro esperam entregar mais 197 milhões de euros por juros dos swaps contratados ao Santander. Somando esta verba a outras mais pequenas entregues pelas empresas por causa de derivados de outros bancos, entre 2017 e 2021 estes produtos complexos que foram comprados para baixar os custos de financiamento das empresas vão absorver mais de 1,5 mil milhões de euros de dinheiro público. Em 2013, o Estado já pagara mil milhões para cancelar uma parte dos swaps contratados a outros bancos além do Santander.

