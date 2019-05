Macário Correia foi condenado, mas mantém comenda

Em junho de 2016, Macário Correia foi condenado a quatro anos e meio de prisão por cinco crimes de prevaricação enquanto presidente da Câmara de Tavira pelo PSD, por ter licenciado obras em zonas rurais do concelho. Macário é Grande Oficial da Ordem de Mérito, atribuída em 2006 pelo Presidente Jorge Sampaio, quando ocupava o cargo em que cometeu os factos que lhe valeram a condenação.Macário Correia explica àque a eventual perda ou entrega da distinção "nunca se colocou". E justifica: "Foi pena suspensa, seria uma coisa sem nexo nem sentido." Acrescenta ainda que foi uma penalização "administrativa".No entanto, a lei estabelece a "irradiação automática dos membros das Ordens que tenham sido condenados pela prática de crime doloso com pena superior a três anos por sentença judicial transitada em julgado". Não há ressalvas para o tipo de falta cometida ou para a pena ser suspensa ou efetiva. E o próprio Macário Correia confirma ào trânsito em julgado da condenação.O Conselho das Ordens Nacionais apenas respondeu àque está "a analisar a questão".Este é só mais um caso, detetado pela. Mas há de tudo em matéria ordens honoríficas: enganos, erros e situações inconvenientes. Nem um membro do próprio Conselho das Ordens Nacionais escapa à polémica, já que foi constituído como arguido num caso que envolve uma casa de Ricardo Salgado, antigo presidente do BES.

