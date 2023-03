Militares que recusaram embarcar no navio Mondego vão ser substituídos

A guarnição que recusou embarcar no NRP Mondego vai ser substituída por "militares da mesma categoria".







Marinha / COFINA MEDIA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A informação foi partilhada pelo porta-voz da Marinha, em declarações à RTP, que esclarece que após o incidente houve "uma quebra de confiança por parte do comando". No entender da entidade, "não compete a cada militar por si só saber se um navio está em condições ou não", pelo que a ação dos mesmos constituiu um "desrespeito pelas hierarquias".Ainda assim, os treze profissionais – quatro sargentos e nove praças – permanecerão em funções noutras unidades, em terra ou no mar, até sair a decisão final do processo de averiguação de âmbito disciplinar.O caso foi também encaminhado para a Polícia Judiciária Militar de forma a ser instaurado um processo criminal, uma vez que está em causa uma atitude que não tem apenas repercussões disciplinares, mas também do âmbito penal.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pronunciou-se sobre o caso, esta terça-feira, tendo avançado que se encontra "a aguardar os resultados da investigação", mas salvaguardando que "a manutenção dos equipamentos militares é uma das prioridades no presente e no futuro próximo".Sobre o estado do NRP Mondego, a Marinha apenas reiterou que "os navios de guerra são plataformas altamente complexas", com "mais do que um motor ou gerador" e que estão preparadas para continuar a funcionar em situações complexas.