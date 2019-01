Críticos de Rui Rio têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição do atual líder.

O vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz afirmou, esta quinta-feira, que não irá contribuir para "divisionismos" no PSD, e considerou extemporâneo falar em "hipotéticas candidaturas" à liderança, uma vez que não há eleições marcadas.



À entrada para a Convenção Europa e Liberdade, na qual é orador, o antigo líder da distrital de Lisboa do PSD foi questionado sobre o eventual avanço de Luís Montenegro como alternativa ao atual líder, Rui Rio. "Avanço para quê? Não há eleições marcadas, como tenho sucessivamente dito. Acho que é extemporâneo falar num cenário que não está em cima da mesa sequer, deixemos a vida rolar e não queiramos constantemente ultrapassar a realidade", afirmou aos jornalistas.



Miguel Pinto Luz, que em outubro defendeu em entrevista ao Observador que Rui Rio deveria ir a eleições, admitiu ser necessária mais "combatividade política no terreno". "Tiram-me o sono sondagens que dão o PSD não tão representativo na sociedade portuguesa, mas essa discussão deve ser feita internamente e não me verão a contribuir em nada para divisionismos ou para situações de mais desequilíbrios dentro do PSD", declarou.



Alguns órgãos de comunicação social, incluindo a SÁBADO, noticiaram que os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição do atual líder e que o antigo líder parlamentar Luís Montenegro confirmará nos próximos dias que está disponível para ser candidato à liderança contra Rui Rio.



Luís Montenegro, que já no Congresso do PSD, em fevereiro, admitiu disputar no futuro a liderança do partido, afirmou na quarta-feira na TSF que falará "muito em breve" sobre o partido.



"Muito em breve falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar: o PSD assim não se vai conseguir afirmar", disse, no programa Almoços Grátis.