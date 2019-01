No despacho, o ex-director do DCIAP, entretanto nomeado Procurador Distrital de Lisboa, deu conta dos argumentos dos procuradores para a derrapagem do prazo, concordando que os atrasos foram devidos "em grande parte" aos "pedidos de cooperação judiciária internacional, em particular, com a Suíça". Amadeu Guerra adiantou que ele próprio fez "uma diligência pessoal" com o Procurador geral da Suíça, na qual lhe deu "conta das dificuldades e urgência na resposta às cartas rogatórias", recordando que nos últimos anos têm sido realizadas algumas reuniões de cooperação.Porém, sublinhou Amadeu Guerra, estas reuniões "não têm sido tão produtivas como era desejável, razão pela qual considero que deveria ser equacionada a marcação urgente de uma reunião, ao mais alto nível, das autoridades centrais de cada país", isto, independentemente de uma reunião agendada para finais de janeiro na sede do Eurojust, organismo europeu para a cooperação judiciária, em Haia, na Holanda.Os procuradores do Ministério Público que estão a investigar o chamado "caso BES" comunicaram ao director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, que só em Março de 2019 é que toda a prova poderá estar recolhida e pronta para ser vertida numa eventual acusação, tal como a SÁBADO já adiantou Em resposta a um memorando da equipa de magistrados liderada pelo procurador José Ranito, o director do DCIAP, num despacho a que a SÁBADO teve acesso, considerou estarem "suficientemente explicitadas e justificadas as razões do atraso em relação à conclusão do inquérito". Ainda assim, o superior hierárquico pediu até ao última dia desde ano um memorando, no qual deve constar todas as diligências já realizadas, "bem como um cronograma detalhado que especifique os prazos necessários à realização de diligências em falta, com especificação concreta do prazo previsível para a elaboração do despacho final".O facto de os próprios magistrados titulares do processo apontarem para Março de 2019 o final da recolha de prova não quer dizer que essa data se mantenha. Isto porque, segundo os próprios, há diligências que dependem da cooperação internacional. Por isso, segundo um advogado ligado ao processo, tudo aponta para que a tal acusação possa só surgir nos últimos meses do próximo ano, isto se contarmos com o período de férias judiciais entre meados de Julho e o final do mês de Agosto.Sem resultados de uma investigação que dura há quatro anos para mostrar publicamente, o Ministério Público pediu e conseguiu que o processo do Banco Espírito Santo (BES) continuasse em segredo de justiça, apesar de o prazo ter já sido ultrapassado . Confuso? Até pode ser, mas é o estado actual do gigantesco caso que continua sem fim à vista, uma vez que a investigação ainda quer ouvir mais 50 pessoas e há muito material recolhido sem tratamento.É preciso recuar até 30 de Janeiro de 2017 para se perceber o estado do processo. Naquela data, e já com vários prazos a derraparem, a equipa de procuradores liderada por José Ranito pediu ao juiz Carlos Alexandre uma extraordinária extensão do segredo de justiça até 30 de Setembro de 2018, começando esta data limite a contar a 12 de Fevereiro. O juiz aceitou, mas com um alerta: "Não será despiciendo consignar aqui que, atenta a redacção dada ao artigo 89, nº 6, do Código do Processo Penal, pretendeu o legislador impor um limite temporal ao segredo de justiça e conferir ao Juiz de Instrução Criminal a faculdade/poder de controlar o respeito por esses limites."Passados 19 meses e 18 dias, tal como estipulava o despacho, a consequência era só uma: arguidos e assistentes teriam acesso aos autos, já que não vigorava o regime do segredo de justiça. Porém, com a habitual elasticidade, os procuradores e o juiz de instrução decidiram que, de facto, o segredo já terminou, mas os intervenientes não podem ter acesso a nada.Ricardo Salgado e Francisco Machado da Cruz foram dois dos quatro arguidos que, além de assistentes e ofendidos, como era de esperar, avançaram com pedidos de consulta dos autos. O Ministério Público recusou, as defesas protestaram e Carlos Alexandre foi chamado a decidir. Ora, num requerimento ao juiz de instrução, a que a SÁBADO teve acesso, os procuradores do Ministério Público admitem que o segredo terminou, mas pediram que os intervenientes ficassem impedidos de consultar uma série de elementos: dados bancários de terceiros, dados de segredo de supervisão, dados fiscais de terceiros, dados protegidos por segredo profissional, as escutas telefónicas, emails, elementos enviados pela justiça da Suíça, certidões de outros processos, denúncias anónimas, cartas rogatórias, informações sobre processos de branqueamento de capitais, dados do BES e do Novo Banco, documentos da Equipa de Investigação Conjunta com a Suíça, documentos fiscais, arrestos de bens, documentação bancária e outra relativa aos Regimes Excepcionais de Regularização Patrimonial (RERT), documentação da Venezuela.Em resumo, tudo o que consta do processo. E que se vai manter em segredo, apesar de o prazo já ter sido mais do que ultrapassado. Para fundamentar o pedido, a equipa de investigação do BES – que além de quase uma dezena de procuradores, contou recentemente com mais cinco elementos da Polícia Judiciária, que se juntaram a outros tantos, mais aos técnicos do Banco de Portugal, Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, inspectores das Finanças, agentes da PSP e guardas da GNR – começou por alegar que a "publicidade interna não significa, contudo, acesso ilimitado pelos sujeitos processuais aos elementos do processo". Até porque, continuaram os procuradores, ao fim de quatro anos de investigação, ainda está prevista a "audição de mais de cinco dezenas de pessoas em Portugal e no estrangeiro", há pareceres técnicos por concluir e "sendo certo que não está, igualmente, tratado o produto de todas as buscas realizadas em Portugal".Os magistrados do Ministério Público que desde 2014 investigam o caso consideraram que o acesso ao processo seria "prejudicial aos interesses da investigação". Também o interesse da comunicação social pelo desenrolar da investigação também foi outro dos motivos invocados. O juiz de instrução Carlos Alexandre aceitou tudo e arguidos e assistentes não têm acesso a nada, apesar de o prazo do segredo já ter expirado.