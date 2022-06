10 de Junho provoca guerra aberta entre Belém e a Madeira

O comunicado do Governo Regional da Madeira sobre o não-convite de Belém para as comemorações do 10 de Junho em Londres é bastante explícito: "Não se tratando de um lapso, só pode ser lido como uma provocação aos órgãos de governo próprio da Região, porventura sendo conivente com interesses estranhos à data, aos Madeirenses e aos Portugueses em geral."