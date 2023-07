Filipe e Élvio Sousa: os manos gauleses da Madeira

Uma coluna de som e um microfone e o átrio de uma igreja como palco. Pelo menos uma vez por mês, Filipe Sousa e Élvio Sousa dirigem-se assim ao povo para prestar contas do trabalho e anunciar o que andam a fazer. Se houver romaria, pegam mesmo num acordeão ou numa guitarra e tocam e cantam junto a uma das igrejas das freguesias de Santa Cruz, na Madeira. O registo próximo e a ligação à religião fazem parte da fórmula de sucesso do JPP, o partido que nasceu como movimento de cidadãos em 2009 e, segundo as últimas sondagens, se arrisca a ser terceira força política na Madeira nas regionais deste ano.