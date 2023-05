SAD do Sporting constituída arguida na Operação Penálti

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A SAD do Sporting foi constituída arguida no seguimento da investigação e buscas levadas a cabo nos escritórios das SAD de Benfica, FC Porto e do clube de Alvalade por parte da Autoridade Tributária.







Estádio Sporting

Numa nota publicada no seu site, o clube garantiu que a Sporting SAD "foi constituída arguida" num processo que incide "sobre diversos contratos e transferências de jogadores de futebol, ocorridos no período compreendido entre 2015 e 2017", convicta de que a situação não terá "impactos relevantes para a Sociedade", além de estar disponível a colaborar com as autoridades.