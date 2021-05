Mesquita Nunes defende-se de ataques homofóbicos

Foram distribuídos panfletos com uma mensagem com teor homofóbico a atacar o antigo vice-presidente do CDS na Covilhã. "A vossa mensagem mostra por que razão a Covilhã está politicamente como está", responde Mesquita Nunes.

Foram distribuídos panfletos com insinuações de teor homofóbico relativamente ao antigo vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes e ao candidato a presidente da Câmara da Covilhã Pedro Farromba. O antigo secretário de Estado saiu ao ataque desafiando os autores para darem "a cara" e debaterem, em vez de se esconderem atrás do anonimato.







Ricardo Meireles

Adolfo Mesquita Nunes é candidato a presidente da Assembleia Municipal da Covilhã ao lado de Pedro Farromba, que se candidata a autarca. O lema da candidatura é "Covilhã: Juntos, fazemos melhor". Este slogan foi adulterado para conter insinuações sexuais entre os dois candidatos, sendo complementado com uma deixa homofóbica em que se pergunta "qual deles é a gaja?".A denúncia é feita no Facebook por Adolfo Mesquita Nunes. Num tom de desafio, o político responde a quem criou os panfletos dizendo: "Ao vosso anonimato respondo com a frontalidade de dar a cara por quem sou e pelas minhas ideias, sem medos nem vergonhas. O debate político ficava a ganhar se dessem a cara também"."A vossa mensagem mostra por que razão a Covilhã está politicamente como está", escreve ainda o antigo deputado, desafiando os autores do panfleto a darem a cara para poderem discutir temas como "captar emprego ou como ajudar os mais vulneráveis".O antigo governante lembra que já quando se candidatou à autarquia, há quatro anos, tinham grafitado por cima de um dos seus cartazes a palavra gay. Na altura deu ordens para que o mesmo não fosse substituído, apesar de ainda não se ter assumido como homossexual publicamente. "Há 4 anos, corajosos anónimos grafitaram um cartaz da minha campanha", refere na publicação, concluindo: "Há 4 anos não me travaram. Agora muito menos. Vou continuar a lutar por aquilo em que acredito. Acredito muito nesta candidatura".O candidato a autarca também saiu em defesa do seu parceiro de candidatura : "Quando o combate político assenta na ignorância de uns "corajosos" anónimos que não conseguindo combater pelas ideias mostram o seu reles e desprezível carácter que, de certo, os deixará orgulhosos. Cá continuarei ao lado do Adolfo a fazer o nosso caminho com um só propósito, a Covilhã e os Covilhanenses".Pedro Farromba, antigo vereador pelo Movimento Acreditar Covilhã (MAC), é candidato à Câmara nas próximas autárquicas. O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal e o antigo secretário de Estado do Desporto concorrem em representação da coligaão CDS/PSD. Atualmente, a Câmara da Covilhã é liderada pelo socialista Vítor Pereira, que foi reeleito em 2017, conquistando cinco dos sete mandatos possíveis. O CDS-PP e o movimento independente "De Novo Covilhã" elegeram um vereador cada.