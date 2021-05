BPP: João Rendeiro condenado a 10 anos de prisão

O antigo presidente foi condenado no processo judicial que investiga a prática de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capital e abuso de confiança no BPP.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão efetiva no processo judicial que investiga a prática de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capital e abuso de confiança no BPP. A leitura da sentença no Campus de Justiça, em Lisboa, foi feita esta sexta-feira.



O tribunal deu como provado que os arguidos João Rendeiro, Fezas Vital, Paulo Guichard e Fernando Lima retiraram, no total, 31,280 milhões de euros para a sua esfera pessoal. Do valor total, mais de 28 milhões de euros foram retirados entre 2005 e 2008.



O tribunal condenou ainda Salvador Fezas Vital a nove anos e seis meses de prisão, Paulo Guichard a também nove anos e seis meses de prisão e Fernando Lima a seis anos de prisão.