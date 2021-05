Covid-19. Portugal registou nove casos da variante indiana

Variante proveniente do Reino Unido representou mais de 90% dos casos de covid-19. Já foram registados 88 casos da variante associada à África do Sul e 114 relacionados com a do Brasil.

Portugal já registou nove casos da variante indiana da Covid-19. Esta é a conclusão do relatório de Linhas Vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, publicado esta sexta-feira, que dá conta de 88 casos associados à variante da África do Sul e 114 casos relacionados com a variante proveniente do Brasil.







Portugal Covid-19 GettyImages

O INSA dá conta que, até 12 de maio, foram identificados nove casos da variante B.1.617 (associada à Índia), sete casos da linhagem B.1.617.1 e dois casos da linhagem B.1.617.2. No entanto, indica que "não parece existir transmissão comunitária desta variante".Ainda assim, as amostras recolhidas em abril apontam para uma prevalência de casos da variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) de 91,2%.A variante B.1.351 (associada à África do Sul) foi registada em 88 casos e a variante P.1 (associada a Manaus, no Brasil) em 114 casos. Ambas têm transmissão comunitária.O relatório de Linhas Vermelhas revela ainda que a incidência da pandemia foi de 50 novos casos por 100 mil habitantes em Portugal nas últimas duas semanas, com o R(t) a registar valores inferiores a 1 a nível nacional (0,95) e nas regiões de saúde do Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).O INSA indica também que o número diário de casos de COVID-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência ligeiramente decrescente, correspondendo a 29% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.

A taxa de positividade aos testes à covid-19 foi de 1,1%, valor que se mantém abaixo do objetivo definido de 4%. Na última semana foi também registado um decréscimo do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados. A proporção de casos confirmados notificados com atraso é 6,2%, mantendo-se abaixo do limiar de 10%.



O INSA indica também que, nos últimos sete dias, 97% dos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, e foi rastreado e isolado 76% dos seus contactos.