Filipe Lobo D'Ávila: 'Ficar fechado no Caldas é um sinal de enorme fraqueza política'

Filipe Lobo D'Ávila critica o estado "entricheirado" do CDS. Mas responsabiliza os dois lados em conflito e aponta-lhes falta de maturidade. Numa publicação no Facebook escreveu, a 31 de outubro, que "ir a eleições nestas circunstâncias sem um Congresso que legitime o caminho, o projeto e o líder é um total absurdo e um sinal de enorme fraqueza política".



Em entrevista à SÁBADO faz uma mais alongada reflexão sobre o estado atual do partido do qual, ao contrário de outros, como Pires de Lima, Inês Teotónio Pereira ou Adolfo Mesquita Nunes, não sai enquanto "acreditar" que o CDS pode ser "útil".



E ainda mantém esperança num congresso, a única hipótese que vê de "clarificar a liderança". Todavia, sublinha agora à SÁBADO, que defender o congresso não é colocar-se ao lado de um dos candidatos (no caso, Nuno Melo). E nem compreende que o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, deva ter medo de se apresentar a votos numa disputa interna.