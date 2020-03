Jorge Jesus perdeu um amigo em Portugal por causa da Covid-19? Não. Os hotéis de Cristiano Ronaldo vão transformar-se em hospitais? É mentira. Houve caos no metro de Lisboa por causa de um caso suspeito? Há mortes a serem ocultadas pelas autoridades? Tudo falso.

Por estes dias, não têm faltado informações incorretas a circular sobre a pandemia do novo coronavírus. Algumas delas postas a circular deliberadamente. Outras não. Foi caso de Jorge Jesus que, por causa de um mal-entendido, lançou a confusão ao fazer declarações aos jornalistas no Brasil lamentando a morte de um amigo em Portugal por causa da covid-19.

"Sou português, sei o que se está a passar em Portugal... Já perdi um amigo em Portugal, hoje estou a perceber o que é isto, é preciso começarmos a pensar aqui. Isto mexeu com a equipa sentimentalmente, acho que isto vai ter de parar. Na próxima jornada não pode haver jogos do estadual. O Flamengo é uma coisa que está no risco. Tivemos contacto com uma pessoa e não sabemos o que pode acontecer", disse Jesus à Fla TV (o canal oficial do Flamengo) depois de um jogo.

As declarações foram rapidamente reproduzidas pela imprensa em Portugal e lançaram a confusão. Afinal, já havia uma vítima mortal do vírus? Não, o treinador de futebol só tinha percebido mal a mensagem que dava conta de que um amigo seu está internado em estado grave depois de ter sido infetado.

O amigo é Luís Veríssimo, ex-massagista do Estrela da Amadora, e estará em perigo de vida por ter problemas respiratórios que o tornam num caso de risco.

Cristiano Ronaldo também se viu envolvido num boato, mas ao contrário de Jorge Jesus, não fez nada por isso. A informação de que os seus hotéis iam ser transformados em hospital para tratar vítimas de Covid-19 de forma gratuita foi posta a circular numa página de Facebook e foi tantas vezes partilhada que acabou a ser reproduzida por jornais em todo o mundo. Mas já foi desmentida.

Nos últimos dias também têm sido postas a circular através do Facebook e do Whatsapp mensagens de áudio de falsos médicos dando conta de supostas mortes ocultadas e até um vídeo que mostra os passageiros do metro de Lisboa a serem retirados das carruagens por causa de um alegado caso suspeito. Nada disto é verdade. A DGS tem divulgado todos os dias os boletins epidemiológicos e até agora não houve qualquer vítima mortal e as imagens foram filmadas durante uma avaria no metro.

Também se têm multiplicado as mezinhas caseiras que supostamente combatem o novo coronavírus. Desconfie de tudo isso. A informação mais fidedigna está no site SNS24 ou na página da DGS. E os jornais têm estado a fazer o esforço de confirmar a informação que tem sido produzida. O melhor mesmo é não partilhar este tipo de mensagens para não ajudar a aumentar a desinformação.