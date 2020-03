Coronavírus: Bombeiros de Lousada deixam de transportar casos suspeitos por falta de equipamento de proteção

Desde as 2h da madrugada do passado sábado, dia 14, que os Bombeiros Voluntários de Lousada – aquele que, juntamente com Felgueiras, tem sido o epicentro do contágio em Portugal –, deixaram de transportar casos suspeitos de coronavírus. A decisão tem a ver com a falta de equipamentos de proteção individual.

"Continuamos a responder a situações de emergência, mas para transporte de doentes estamos limitados. Não posso enviar os meus bombeiros desprevenidos", diz à SÁBADO, o comandante José Aires.

Os Bombeiros de Lousada cobrem uma área de 50 mil habitantes e respondem a cerca de 10 chamadas de transporte de doentes por dia. No início, os bombeiros respondiam a todos os alertas sem a validação dos casos pelo CODU (Centros de Orientação de Doentes Urgentes). "Até que tivemos um primeiro caso de uma senhora que se confirmou positivo. A equipa que a transportou teve de ficar isolada. Foi a 4 de março. Ainda estão de quarentena, mas sem sintomas", explica José Aires.

Desde então, o comandante passou a considerar todos os pedidos de transporte de doentes como casos suspeitos de coronavírus – para proteger os seus profissionais. "Não podemos pôr a nossa vida em risco", diz. Problema: Lousada gasta entre 40 a 50 máscaras por dia (são preciso sempre duas, para os dois bombeiros que estão a responder, mais uma para o doente).

O kit completo de equipamento de proteção individual é composto por: touca, óculos, máscara para proteger a boca e o nariz, um fato completo ou bata para cobertura do uniforme e cobre-botas. Às toucas e aos cobre-botas, estes bombeiros nunca tiveram acesso, o que se acabou no sábado foram os fatos e, neste momento, só existe um stock de máscaras reduzido para dar resposta a situações de urgência durante pelo menos uma semana.

Tanto o Comando Distrital dos bombeiros como o INEM já estão informados da situação, mas, para já, não há resposta. "Quem nos devia fazer chegar o material era o INEM, porque nós estamos a fazer o serviço deles", considera.



A SÁBADO está a tentar entrar em contacto com o INEM, mas ainda não obteve resposta.