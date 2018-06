A criança "estaria a brincar com o cão, um rafeiro alentejano, que pertence ao avô", quando se deu a investida.

Um menino de seis anos sofreu "ferimentos graves na cabeça" na quinta-feira, dia 31 de Maio, ao ter sido atacado por um cão, no concelho de Odemira (Beja), tendo sido transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa, revelaram os bombeiros e a GNR.



Ao Correio da Manhã, Luís Oliveira, comandante dos bombeiros de Odemira, relatou que o menor sofreu "ferimentos graves no crânio e na face ao ser atacado por um animal de grande porte".



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam, às 19:10, o alerta para o ataque, ocorrido no Monte da Alagoinha, na freguesia de Colos.



O menino, com "ferimentos graves", foi transportado pelos bombeiros até Ourique (Beja), onde já se encontrava um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que o levou para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou que, no momento em que foi ferida, a criança "estaria a brincar com o cão, um rafeiro alentejano, que pertence ao avô".



"Por razões que se desconhecem, o cão atacou gravemente a criança e feriu-a com gravidade na cabeça", acrescentou a GNR.



A GNR, disse a mesma fonte, verificou que o cão "tem as vacinas, as licenças e a documentação em dia" e isolou o animal.



"Quando um cão ataca uma pessoa, fica automaticamente denominado como cão perigoso e, por isso, tem de ser isolado e, na sexta-feira, vai ser transportado para o canil municipal", indicou a fonte da Guarda.



As operações de socorro à criança mobilizaram 17 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por cinco viaturas, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação estacionada no Hospital de Beja, e um helicóptero.