"Espero que o Ministério Público leia", diz Marques Mendes sobre o livro de Luís Rosa, "O Governador", lançando a dúvida sobre a venda do Banif.

Marques Mendes pede investigação à venda do Banif

O lançamento do livro O Governador, do jornalista Luís Rosa, tornou-se num evento político da direita. O grande auditório da Gulbenkian, em Lisboa, foi pequeno para acolher todas as figuras que quiseram assistir. De Cavaco Silva a Pedro Passos Coelho, de Teixeira dos Santos a Paula Teixeira da Cruz, de Joana Marques Vidal a Miguel Relvas, de Miguel Morgado a António Barreto.