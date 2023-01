Banif. 'O sistema bancário português foi capturado por grupos de crime organizado'

Ao longo de dez anos, várias contas bancárias do Banif terão sido usadas como etapa no circuito mundial de pagamentos corruptos do caso brasileiro Lava Jato, avança o jornalista e diretor-adjunto da SÁBADO António José Vilela no livro A Teia do Banif, cuja pré-publicação é feita esta semana na revista.