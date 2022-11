Megaoperação da PJ no Alentejo: 40 pessoas detidas por tráfico humano

Juiz Carlos Alexandre encontra -se no terreno a acompanhar as diligências.

Cerca de 40 pessoas foram esta quarta-feira detidas numa megaoperação da Polícia Judiciária, em Cuba, no Alentejo, por suspeitas de escravizarem centenas de emigrantes em campos agrícolas.





Em causa estão crimes de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais. As vítimas eram atraídas com o pretexto de melhores condições de vida e de trabalho em Portugal.A rede era organizada a partir de Beja, mas terá angariadores a partir de outros países, nomeadamente do Paquistão, Roménia, Ucrânia, Timor e Índia.De acordo com a CNN Portugal, estarão na megaoperação cerca de 400 inspetores. O juiz Carlos Alexandre encontra-se também a acompanhar as diligências no terreno.Em atualização