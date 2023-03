Detida família suspeita de tráfico de pessoas e escravidão

Dois homens e uma mulher foram esta sexta-feira detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e escravidão. Todos os suspeitos pertencem à mesma família e foram detidos em Castelo Branco, depois de uma mulher de 36 anos que era escravizada há 23 anos ter sido resgatada.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O esquema já teria vários anos e passava pelo recrutamento de pessoas fragilizadas, maioritariamente com carências económicas e vítimas de exclusão social, que seriam empregadas em postos bem remunerados em explorações agrícolas, tanto em Portugal como em Espanha.Num comunicado a PJ explicou: "Intermediavam junto de vários empregadores o fornecimento deste tipo de mão de obra, mantendo as vítimas controladas sob ameaça e coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos, através da apropriação do dinheiro que os empresários lhe entregavam para pagamento dos salários".Em novembro de 2022 a polícia conseguiu resgatar uma mulher de 36 anos que vivia com o seu filho menor num anexo da habitação dos suspeitos em condições desumanas. Esta mulher trabalhava"sem qualquer tipo de remuneração em várias campanhas agrícolas" e "era obrigada a entregar as prestações sociais que mensalmente recebia" aos acusados há 23 anos, ou seja, desde os 13.Os detidos foram já presentes às autoridades para um primeiro interrogatório e os dois homens e a mulher, de 35, 52 e 53 anos respetivamente ficaram sujeitos a prisão preventiva como medida de coação.