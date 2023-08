Espera nas urgências do Santa Maria está em quatro horas para doentes urgentes

O tempo de espera nas urgências do Hospital de Santa Maria está hoje em quatro horas para doentes rastreados com pulseira amarela (urgente), confirmou à Lusa fonte hospitalar.





Na segunda-feira, os doentes com pulseira amarela, cujo tempo indicativo de espera é uma hora, tiveram de aguardar pelo menos seis horas porque, segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), as urgências dos hospitais Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Beatriz Ângelo (Loures) estavam sem receber doentes enviados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.A mesma fonte disse que hoje as urgências do Beatriz Ângelo continuam sem receber doentes do CODU.De acordo com o CHULN, cerca das 08:30 de hoje estavam nove doentes com pulseira amarela a aguardar atendimento no Hospital de Santa Maria.O sistema de triagem de Manchester contempla as cores vermelha (emergente), laranja (muito urgente, deverá ser atendido no espaço de 10 minutos), amarelo (urgente, 60 minutos), verde (menos urgente, 120 minutos) e azul (não urgente, 240 minutos).