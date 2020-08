O Público e a Tinta-da-China, um estudo de caso: A Valsa de Matilde

(Esta é a primeira parte de um ensaio do escritor e sociólogo João Pedro George sobre a relação entre o jornal Público e a Tinta-da-China. Ao longo dos próximos dias serão publicadas as restantes três partes.)



Relacionado Feira do Livro de Lisboa com "a maior oferta editorial de sempre" Feira do Livro de Lisboa arranca esta semana. O que muda? Mega Ferreira: Simpatia & União "A fábrica de chouriços de Mega Ferreira" Para os editores do Ípsilon (suplemento cultural do Público das sextas-feiras), a publicação de Flecha, segundo livro de Matilde Campilho, constitui um dos mais importantes acontecimentos literários da primeira metade de 2020. É o que se depreende do número excepcional de páginas a que a autora teve direito (pelo menos, foi assim que eu o interpretei): oito páginas inteiras na edição de 24 de Julho, incluindo a capa e as fotografias. Acrescente-se a isto as quatro estrelas concedidas à obra, sem quaisquer argumentos justificativos (a avaliação do livro limita-se à atribuição dessas estrelas), dando assim mostras de que publicitar a obra da autora foi o único ou o principal objectivo do suplemento.

Em tempos tão áridos para a crítica nos jornais, salta aos olhos, mesmo aos mais desprevenidos, que se trata de um privilégio de que muito poucos autores beneficiam. Talvez por isso – por ser excessivo e raro –, decidi pôr à prova a carreira triunfante de Matilde Campilho.

O primeiro livro de Matilde Campilho, Jóquei, foi publicado pela Tinta-da-China, na colecção de poesia dirigida por Pedro Mexia, em Abril de 2014. Nessa altura, já Matilde Campilho, que morou no Rio de Janeiro entre 2010 e 2013, conseguira penetrar no círculo do poeta Carlito Azevedo, figura influente na elite literária brasileira, ex-coordenador da colecção de poesia "Ás de colete" (na prestigiada editora Cosac Naify), que a apresentou ao meio cultural e intelectual carioca. Como a própria reconheceu: "O Carlito foi uma das pessoas que me disse muitas vezes, ‘é agora, é hora’ de publicar. O primeiro poema que publiquei foi no jornal O Globo, no Brasil, e era ele o editor".

Além disso, meses antes do lançamento de Jóquei, Carlito Azevedo publicou na mediática página online "Risco", que geria e que foi entretanto extinta, o poema "Fur", de Matilde Campilho. Tudo isso terá chamado a atenção de Pedro Mexia, que lhe propôs editar um livro na sua colecção. Depois, convidada para a 13.ª Festa Literária de Paraty, a escritora portuguesa foi introduzida ao público brasileiro tendo ao lado Carlito Azevedo e Mariano Marovatto.





Na badana do livro da Tinta-da-China, Mexia dizia que a poeta recorria a "diminutos e hipérboles, a enumerações e anáforas, a uma imagética fulgurante". Semanas andadas, em Maio, José Mário Silva afirmava no Expresso, no mesmo jornal em que Pedro Mexia assina uma crónica semanal e faz crítica literária: "Eis um livro de estreia que nos esmaga com o seu desassombro. Leitora de Whitman e dos bardos da Beat Generation, Matilde Campilho lança-se, destemida, ao poema longo e de alta rotação metafórica". Numa escala de zero a dez, aquele jornalista da secção de livros do Expresso atribuía oito valores ao livro de Campilho.

Em 4 de Junho, no suplemento Ípsilon, Gustavo Rubim, colaborador habitual daquele jornal e professor universitário, considerou a obra de Matilde, da primeira à última linha, "um acontecimento precioso em língua portuguesa", e outorgou-lhe a classificação máxima: 5 estrelas. Rubim, ainda antes de ter saído Jóquei, a propósito da crítica a um livro de poesia de Júlia Carvalho Hansen (Ípsilon, 22 de Janeiro de 2014), incluíra Campilho dentro de uma mesma tendência "em curso de maneira muito sensível na poética contemporânea", isto é: a sabotagem dos cânones nacionais através de "uma fala bilingue dentro da mesma língua".

Em meados de Junho, chegava a segunda edição de Jóquei. Tanto bastou para que, em reforço desse "acontecimento", o jornalista e crítico João Bonifácio, profundo conhecedor da poesia contemporânea, mostrando-se desvanecido, nos viesse ensinar a compreendê-lo melhor, ocupando algumas páginas do Ípsilon de 1 de Agosto para declarar que Jóquei "caiu como um meteorito. Algo que escapou aos radares, não previsto pela meteorologia, feito de uma matéria desconhecida, vindo de um lugar não-identificável, ainda a arder" (com o Bonifácio é quase tudo assim, grandioso e fascinante).

Observando o Ípsilon em situação, graças a uma perspectiva de conjunto, nomeadamente através das reiteradas e pormenorizadas referências de que Matilde Campilho tem sido objecto por parte daquele suplemento, teremos de reconhecer que o êxito desta escritora, nascida em Cascais em 1982, foi prefigurado e construído pelos críticos e jornalistas da secção de cultura do jornal Público. O que prova (contrariamente àqueles que se têm apressado a dizer que o jornalismo cultural deixou de influenciar as vendas de livros), afinal, que a imprensa continua a burilar reputações, que o aplauso da crítica louvaminheira e a divulgação das secções de cultura da imprensa ainda antecedem o favor dos consumidores de literatura. Por fim, que antes de ganhar vida própria junto dos compradores, um livro ainda precisa da catapulta da comunicação social.

Uma investigação preliminar sobre o carácter sistemático da publicitação do nome de Matilde Campilho, ainda nos primórdios da sua carreira literária, dá-nos uma ideia bastante clara do modo como as coisas se processam naquela casa, e permite-nos a constatação de alguns factos. Desde logo, que o Ípsilon se divorciou do pensamento crítico, trocando a avaliação da qualidade literária, intelectual e artística pela publicidade, e que se está nas tintas para aqueles que pensam (como eu) que isso o deixa exposto à suspeita de favorecimento de algumas editoras.

Desde que Jóquei deu à estampa, Matilde Campilho passou a dispor de uma ligação vantajosa com a redacção do Ípsilon, gozando do seu caloroso apoio. Depois de ter sido escolhido como um dos melhores livros do ano de 2014, Campilho apareceu a escrever crónicas no suplemento (a primeira, intitulada "Zepelim", é de 1 de Março de 2015). Data de 2015, aliás, o período mais fecundo da união de facto entre Matilde Campilho e o Ípsilon.

Vários artigos levam-nos a essa conclusão: em 30 de Março, Gonçalo M. Tavares, Alexandra Lucas Coelho e Matilde Campilho respondem no jornal à pergunta "o que é o Brasil?", e no mesmo dia e local, "Eça de Queirós na voz de Matilde Campilho". A 16 do mês seguinte, a jornalista Isabel Coutinho, enviada a São Paulo, assina o artigo "Do espanto ao estrondo em dueto de poesia", sobre o Duelo/Dueto de poesia que juntou dois autores da Tinta-da-China, Matilde Campilho e o brasileiro Gregório Duvivier (autor e actor da série humorística Porta dos Fundos), no âmbito do projecto "Minha Língua, Minha Pátria", entre a Livraria Cultura e o jornal Público (que começara a publicar, desde novembro do ano anterior, uma versão mensal do Ípsilon no Brasil, distribuído juntamente com a Revista da Cultura nas lojas da Livraria Cultura).





A 12 de Maio, a propósito da presença portuguesa na 13.ª edição da FLIP/Festa Literária Internacional de Paraty, o jornal chama para título "Alexandra Lucas Coelho e Matilde Campilho na FLIP de Paraty". Isabel Coutinho, então a cobrir a FLIP, foi enviando várias peças onde Campilho aparecia em destaque. O lead do artigo "Paraty é o borogodó da FLIP", de 30 de Junho, por exemplo, diz-nos que "O brasileiro Paulo Werneck, curador da FLIP pelo segundo ano consecutivo, revela o que podemos esperar da festa que terá duas autoras portuguesas, Alexandra Lucas Coelho e Matilde Campilho, entre os convidados". A programação da festa terminava com um duelo/dueto entre Gregório Duvivier e Matilde Campilho, que acabara de lançar Jóquei no Brasil (editora 34).

Continuando a acompanhar a FLIP, Isabel Coutinho volta à carga a 3 de Julho, com uma notícia que puxava para título uma afirmação de Campilho: "A poesia não salva o mundo. Mas salva o minuto". O lead, como é sua função, esclarecia um pouco mais: "dois poetas da mesma idade, a portuguesa Matilde Campilho e o carioca Mariano Marovatto, estiveram juntos no palco da FLIP a tentar ajudar a salvar o mundo". Dois dias depois, 5 de Julho, anúncio a grandes títulos: "Matilde Campilho foi quem mais vendeu livros na FLIP". Na loja da Travessa, a livraria oficial do evento, Jóquei vendeu aproximadamente 350 exemplares, o que sendo um número excelente para um festival, deve ser relativizado tendo em conta que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e que ali se vendem muitos milhões de livros todos os anos (o mercado de leitores no Brasil, mesmo sendo pequeno para a dimensão do país, será sempre infinitamente maior que o português).





Jóquei de Matilde Campilho Foto: Tinta-da-China

A 29 de Julho, Isabel Coutinho informa que Matilde Campilho, a partir do mês seguinte, passava a ser cronista regular do Ípsilon, através da versão impressa no Ípsilon Brasil, distribuído com a revista da Livraria Cultura, e em versão on-line no site do Público (a primeira crónica dessa série foi publicada a 23 de Agosto, com o título "Notas para um século surpreendente"). Por fim, em Novembro, Campilho lê para o Público o texto "Se o prédio tivesse 30 andares", título de uma crónica incluída em Caviar é uma Ova, o livro que Gregório Duvivier acabava de publicar em Portugal pela Tinta-da-China.

Depois do tufão de publicidade — criado pelo Público —, a poeta resguardou-se, desapareceu para "olhar o mundo, pensar, estudar, tentar viver um dia de cada vez" (ainda que tenha feito o lançamento do livro Trinta e Oito e Meio, editado pela Tinta-da-China, em 2016, de Maria Ribeiro, actriz nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, e participado, em 2018, no FOLIO — Festival Internacional Literário de Óbidos —, na sessão "Você é o que lê", ao lado de Xico Sá e de Maria Ribeiro).

Sobre o ruído que se fez em torno desse primeiro livro, Campilho confessa que "houve muito barulho, foi demasiado barulho. (…) De repente, fui atirada para a piscina do lado oposto a mim mesma. Eu escrevi o livro e o que quis dizer está no livro. As entrevistas, tudo o que vem depois, já envolve um esforço quase físico, que muitas vezes até acaba por dar prazer porque nos leva a pensar o trabalho, mas é uma coisa que já está um bocadinho fora dos planos. O Jóquei exagerou um bocadinho isso" (Ípsilon, 24 de Julho).

Chegados a Dezembro de 2019, o Ípsilon começou a preparar o regresso da escritora. No dia 28 desse mês, anunciava-se o seu novo livro, Flecha, e daí para a frente, no decurso do primeiro semestre de 2020, "o barulho" em torno de Campilho, no Ípsilon, foi levantando fervura e a poeta, que definira essa exposição mediática como "a piscina do lado oposto a mim mesma", via novamente o seu nome amplificado e engrandecido nas folhas: Campilho escolhida pelos jesuítas do Centro Cultural Brotéria para nos manter "inquietos culturalmente" (título da notícia: "Tolentino Mendonça, Matilde Campilho e Rui Chafes querem desafiar o silêncio destes dias de pandemia", 18 de Março de 2020); Campilho convocada para declamar poesia na "Maratona Clube dos Poetas Vivos", inserida nas celebrações do Dia Mundial do Teatro ("Um Dia Mundial do Teatro ao domicílio", 27 de Março de 2020); a editora Tinta-da-China (durante o período de emergência) "não está a mandar imprimir livros, apesar de já os ter prontos, caso do novo volume de Matilde Campilho" ("APEL considera que Ministério da Cultura ‘abandonou à sua sorte’ editores e livreiros", 23 de Abril de 2020); Campilho convidada para participar na 14.ª edição do festival Literatura em Viagem, em Matosinhos ("LeV: Matosinhos vai dar uma ‘volta ao mundo em 80 viagens’ com festival online", 28 de Abril de 2020); Flecha, a nova obra de Matilde Campilho, é um dos livros "a que ficar atento de 13 a 19 de Julho".

Em Julho, vários textos de Flecha são pré-publicados no Ípsilon ("Flecha, o novo livro de Matilde Campilho", 17 de Julho de 2020). Uma semana depois, a 24, segue-se fatalmente a longa entrevista, realizada no silêncio e na sombra de uma mesa do jardim do Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa): "Matilde Campilho volta a ganhar. Chapeau!". Mário Santos, o jornalista que tricotou as afirmações da poeta, considerava aí que Jóquei "fez, há seis anos, a sua entrada triunfal no campo literário" e "teve a aclamação unânime e entusiástica da crítica especializada".





Interior do Ípsilon com Matilde Campilho Foto: Tinta-da-China

O que Mário Santos não diz é que o papel detonador da fama mediática e dos feitos literários de Matilde Campilho foi desempenhado, quase por inteiro, pelo jornal onde trabalha (quantos exemplares de Jóquei, que esgotou rapidamente a primeira, depois a segunda, a terceira e a quarta edições, terão sido vendidos graças à alavanca do Público, um dos jornais mais importantes e prestigiados do país?). Isto é: primeiro criou-se a imagem de uma poeta jovem e bonita, que irradia frescura, com um discurso a todos acessível, para de seguida aumentar as vendas do livro.

Graças à reputação fabricada pelo Público, o fenómeno Campilho tornou-se um caso excepcional no panorama das vendas de livros de poesia em Portugal: desde a colecção "Cadernos de Poesia", das Publicações Dom Quixote, que não se assistia a nada deste género. Mesmo as vendas dos últimos livros de Herberto Helder, ainda em vida do poeta, não são comparáveis, pois resultaram, mais do que seria razoável, da especulação de alguns alfarrabistas e livreiros de raridades bibliográficas, que compraram vários exemplares para inflaccionarem o seu preço e os venderem depois a preços proibitivos.

Por certo, Matilde Campilho tornou-se um produto puro e duro de marketing e encontrou um mercado de muitos leitores. Isto deve-se não apenas à divulgação sistemática do seu nome no Público, através de uma sucessão de artigos em que, durante meses, o seu nome foi citado vezes sem conta (a quantidade de artigos e reportagens é mais importante do que as estrelas e os juízos das recensões), mas também porque Jóquei foi um livro que entusiasmou um público jovem que não tem o hábito de ler poesia, pelo menos a poesia que dá trabalho a ler, com uma estilo e técnicas de discurso pesadas (aquele estilo que se pretende impor como estilo e aquelas técnicas que se exibem como técnicas), e que, simultaneamente, encara a cultura como turismo (as numerosas referências geográficas em Jóquei e em Flecha facilitam essa ideia líquida ou nómada de cultura, em que as coisas não têm um sentido fixo).

Por outro lado, Matilde Campilho rompeu com a imagem do poeta de ego atormentado, oprimido pela melancolia, que funciona mal do ponto de vista do marketing para consumo de massas. Nos seus poemas, Campilho exibia uma sofisticação cosmopolita blasé, típica das classes detentoras de capital económico, de capital cultural e de capital social, aludia a filmes (e.g. Paris Texas, de Wim,Wenders); misturava canções pop (de Simon & Garfunkel, Prince — Purple Rain — ou Bob Dylan — Don’t Think Twice It's Alright) com "a primeira suite de Bach" ou alguém "a tocar clarinete ao sol"; fundia aventura e rotina, alternava entre a utopia de duas pessoas pegarem numa moto e "acelerarem até à praia mais deserta do país" e a visão reconfortante da "menina que trabalha na caixa registadora do supermercado"; combinava poesia, relações amorosas e situações banais do quotidiano ("Ainda estou sem saber como é que se faz um poema mas pelo menos já sei dobrar a roupa" ou "Um amor estremunhado que não sabe bem fritar seus próprios ovos no começo da manhã"); sobretudo, mostrava o lado luminoso da existência, dizia que "a vida nunca foi tão pacífica", que as "manhãs são todas de ouro" e que "o sol sempre volta a nascer". A soma de tudo isto tornou-a acessível a muitos leitores afastados da poesia portuguesa e, em consequência, produziu empatia e sentimentos de proximidade entre eles.

É curioso observar que, contrariamente a Jóquei, onde escrevia poemas "que não falam de choro" e onde confessava que "não sou de choro fácil", em Flecha, o novo livro em prosa poética, Campilho afirma o choro e a solidão como valores morais: as personagens choram sem parar, derramam-se em lágrimas e caem em prantos sem saberem porquê. Além disso, apela muito mais a uma cultura clássica e a uma maior variedade de referências literárias convencionais (embora mantendo a superficialidade na abordagem dos dilemas vitais), como se a autora quisesse despir a pele que os meios lhe colaram: "fui-me afastando cada vez mais daquele primeiro trabalho. Passaram anos e envelheci um bocadinho. A minha experiência tornou-se um bocadinho diferente. (…) Demorei até ter um novo livro que eu achava que fosse suficientemente diferente e que fosse mais eu mesma. Quando me fazem perguntas sobre o Jóquei, há coisas a que eu já nem sei responder. Já estou tão longe daquele momento e da mão que escreveu aquele livro" (entrevista ao Ípsilon, 17 de Julho de 2020).





Flecha de Matilde Campilho Foto: Tinta-da-China

A importância de ser reconhecida e divulgada por um jornal como o Público é visível no modo como Campilho se projecta enquanto escritora com uma posição consolidada (mesmo se o seu projecto literário é ainda imaturo): "Agora eu sei que tenho uma profissão muito séria".

Ao dedicar-lhe agora oito páginas (povoadas de imagens da poeta), o Público consagra não apenas a trajectória literária e o destino pessoal de Matilde Campilho, contribui não apenas para subir ainda mais a temperatura do seu prestígio, celebra-se também a si próprio como criador de fenómenos de época, como máquina de marketing que, tudo indica, vive de acordos de cooperação recíproca com determinadas editoras.

Numa das edições de Agosto, o Público encaixou a martelo (não se percebe sob que pretexto) uma entrevista de Isabel Lucas a Pedro Mexia ("Pedro Mexia: ‘Nunca quis ser um especialista em nada’", Público, 11 de Agosto de 2020, pp. 34-36). É no mínimo curioso que o Público considere interessante entrevistar, na mesma altura em que acaba de sair Flecha, o director da colecção de poesia da Tinta-da-China (que lançara Campilho em Portugal), e apenas uma semana depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (de quem é consultor para os assuntos culturais), ter sugerido à revista Visão, como leitura estival, o novo livro de Matilde Campilho. Não adianta iludir a incómoda dúvida: quando Mexia fala para a comunicação social, nunca se sabe verdadeiramente se o faz como crítico do Expresso, como conselheiro editorial da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), como membro do conselho directivo do Centro Cultural de Belém (CCB), como director da colecção de poesia da Tinta-da-China e da revista Granta ou como consultor do Presidente da República.