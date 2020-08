Ípsilon e Tinta-da-China - artísticos amigos

(Esta é a terceira parte de um ensaio do escritor e sociólogo João Pedro George sobre a relação entre o jornal Público e a Tinta-da-China. Segunda-feira é publicada a última parte. Pode já ler a primeira e a segunda parte.)No nosso pequeníssimo campo literário, precário, pobre e com fraco potencial económico — no qual as oportunidades de promoção e publicidade são simultaneamente palco e produto de relações hipócritas, que visam a apropriação do espaço e a conquista de posições — é natural que a presença enfática do nome Tinta-da-China num dos mais influentes jornais diários portugueses, levante suspeitas (ou dúvidas) e alimente boatos.

Tal como deveria ser natural discutir-se a ambiguidade da posição de Carlos Vaz Marques. É confuso, no mínimo, que um jornalista de cultura acumule essa profissão com o exercício de funções no interior do próprio campo que constitui o objecto do seu trabalho jornalístico, fazendo dele, ao mesmo tempo, sujeito e objecto de observação.

Ou seja, aos sábados, domingos e segundas-feiras, Vaz Marques é jornalista e autor de programas na TSF; às terças, quartas e quintas trabalha para a Tinta-da-China, entre outras coisas, como autor, como coordenador da colecção de Literatura de Viagens e, até há pouco tempo, como director da versão portuguesa da revista Granta (a qual, ao contrário da inglesa, que publica regularmente alguns dos nomes mais importantes da reportagem jornalística, é quase exclusivamente literária). À sexta-feira assina documentários para a RTP — Os Herdeiros de Saramago, sobre os escritores distinguidos com o Prémio José Saramago — e modera na TSF e SIC o programa Governo Sombra, cujo painel integra, como referi antes, outros dois autores da Tinta-da-China. Raciocinando por analogia, seria o mesmo que um jornalista de economia, que escreve sobre bancos, trabalhasse num banco…

Seria do maior interesse verificar o número de críticas, recensões, entrevistas e páginas dedicadas aos livros da Tinta-da-China — onde se incluem alguns que escrevi, como Não É Fácil Dizer Bem e Puta que os Pariu. A Biografia de Luiz Pacheco (ambas escritas por João Bonifácio, que entretanto se zangou comigo), e outros que organizei, como O Crocodilo que Voa O Grilo na Varanda (ambos de Luiz Pacheco) — para depois os comparar com os de outras editoras.Partindo de uma primeira abordagem, superficial, empírica e desapaixonada, que realizei a partir do site do Público , dir-se-ia que há bons motivos para alimentar tais suspeitas. Embora, repito: para diagnosticar, com inteira propriedade, a familiaridade entre os jornalistas do Ípsilon e os autores da Tinta-da-China, e para perceber se essas ligações engendraram uma presença desproporcionada daquela editora comparativamente a outras, seria preciso dar uma boa vista de olhos, fazer uma exploração sistemática dos últimos 15 anos do suplemento, procedendo ao inventário ou arrolamento dessa informação.Para já, e segundo se infere deste exercício preliminar, pode dizer-se que o espaço concedido aos livros da Tinta-da-China ampliou-se em círculos progressivamente maiores. De facto, a frequência com que os jornalistas do Ípsilon vão ao encontro dos autores da Tinta-da-China levam a presumir que, nos últimos dez anos, ou mais será, se criou um tecido de conveniências, interesses e solidariedades, mais ou menos assumidos, entre o jornal e a empresa de Bárbara Bulhosa.A primeira razão para essa proximidade deve-se a um facto muito simples: vários autores da Tinta-da-China são filhos pródigos do Público, como Alexandra Lucas Coelho Joana Gorjão Henriques ou Rui Cardoso Martins . Todos eles começaram por se tornar conhecidos através da sua colaboração naquele jornal, particularmente na secção de cultura, mas também nas colunas de opinião. Sob os auspícios desses jornalistas ou colaboradores do Público, a Tinta-da-China adquiriu enorme influência dentro do Ípsilon. Não será por acaso, de resto, que alguns dos seus colaboradores só se tornaram autores da Tinta-da-China depois de terem começado a colaborar no Público, como Miguel Bandeira Jerónimo ou José Pedro Monteiro , entre outros.Uma análise, mesmo rápida, do que tem saído no Ípsilon, indica que o tratamento de favor aos livros da Tinta-da-China constitui um espécie de implícito que subjaz, se assim pode dizer-se, às escolhas jornalísticas. Este procedimento remonta, pelo menos, a 2011, ano em que saiu O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, com a publicação de uma catadupa de textos que puseram o livro num pedestal. Em 7 de Outubro de 2011, por exemplo, a autora fazia capa do Ípsilon e era aí situada no "panteão dos escritores maiores"; no interior, uma longa entrevista de José Riço Direitinho, sob o título genérico " Dulce Maria Cardoso: arrumar o império num quarto de hotel " (pp. 6-10), seguido de um pequeno espaço de publicidade ao livro (p. 13) e a recensão de João Bonifácio, " No panteão dos escritores maiores ", com cinco estrelas de classificação (pp. 42-43).Um mês depois, o jornal voltava a centrar-se no livro de Dulce Maria Cardoso, com um texto de Ana Dias Cordeiro, " Há um novo livro que os faz falar " (11 de Novembro de 2011). A 16 de Dezembro, João Bonifácio assinava " O ano em que fizemos contas aos fantasmas do Império " (com a autora em destaque). No final desse mês, naturalmente, O Retorno foi votado pelos jornalista do Ípsilon como " livro do ano " (o suplemento continuou a seguir de perto o destino do romance e entrevistou de novo a escritora em Setembro de 2015 — " Há retornados que acham que sou uma traidora " —, sob o pretexto de o livro "não parar de ser reeditado").Outro autor da Tinta-da-China que se pendurou no Ípsilon foi o fotógrafo Daniel Blaufuks. Sobretudo desde que Bárbara Bulhosa e Inês Hugon lhe publicaram Sob Céus Estranhos. Uma História de Exílio (Abril de 2007), a aceitação da cartilha de Blaufuks tornou-se ali enjoativa. Por razões que seria curioso analisar, não é uma só vez, nem duas ou três vezes que os jornalistas do Ípsilon se prestam a propagandear a imagem deste fotógrafo (que a cada nova obra conta com os amigos do suplemento das sextas-feiras do Público), exprimindo desse modo a correlação entre o gosto artístico em voga e as condições sociais e institucionais da sua difusão. Afinal, nestas questões de se saber quem é bom e quem é mau artista, tudo está em analisar em função de que interesses se é considerado bom e se é considerado mau…Este exemplo, entre tantos outros que poderiam servir de paradigma do esforço admirável do Ípsilon em divulgar insistentemente as obras de uns, colocando tantas resistências e obstáculos às obras de outros, mostra que se trata de um procedimento todo ele intencional, a que os jornalistas se predispõem sem pestanejar, ou que, depois de receberem a incumbência de o fazer, o desempenham com o maior despacho. Para que tenham uma ideia do surto apreciável de textos (que vos deixará à beira da náusea) filiados na catequese do Blaufuks, convido-vos a espreitar, no final, o pequeno apêndice com que fecho este ensaio.Em parte graças a essa presença nas páginas do Público, o nome Tinta-da-China impôs-se como horizonte de prestígio e os originais começaram a afluir ao correio electrónico da editora. E as novidades do seu catálogo tornaram-se razão suficiente para fabricar notícias (e.g. " Dulce Maria Cardoso e Josep Pra na Tinta-da-China " ou " Biografia de Leonard Cohen e segundo volume de Eliete nas novidades da Tinta-da-China ").O resultado é mais que satisfatório: conseguir publicar na Tinta-da-China tornou-se sinónimo de qualidade e bom gosto, de tal modo que o Público noticia as contratações de novos autores da editora como se de transferências de jogadores de futebol se tratasse: " Investigador pessoano passa a editar na Tinta-da-China " (referência a Jerónimo Pizarro), " Rui Cardoso Martins passa a ser autor da Tinta-da-China ", " Escritora Dulce Maria Cardoso troca Leya pela Tinta-da-China " ou " Pedro Rosa Mendes vai editar novo livro na Tinta-da-China ".Comum tornou-se também a prática de pedir aos jornalistas e colaboradores do jornal para recensearem obras da Tinta-da-China assinadas por colegas da redacção ou que colaboram/colaboraram no Público: Isabel Lucas sobre Agora e na Hora da Nossa Morte , de Susana Moreira Marques; José Riço Direitinho sobre O Meu Amante de Domingo , de Alexandra Lucas Coelho; Gustavo Rubim sobre Este Samba no Escuro , de Raquel Ribeiro; Gustavo Rubim sobre O Osso da Borboleta , de Rui Cardoso Martins (os exemplos podiam multiplicar-se, mas, felizmente, a paciência dos leitores não mo permite).Que o leitor se não iluda: há alguma dúvida de que duas pessoas que trabalham ou colaboram na secção de livros de um jornal são interdependentes, se encontram numa plataforma comum, e que isso as constrange a analisarem favoravelmente as obras que uma e outra publicam? Seja para se promoverem mutuamente, seja por dependerem da mesma fonte de rendimentos, seja para não criarem mau ambiente no local de trabalho, entre colegas do mesmo ofício?A prática da dádiva e da contra-dádiva (Marcel Mauss) — dar e receber em troca — é uma das bases das relações sociais. Porém, o facto de as suas raízes assentarem, frequentemente, na generosidade, não significa que elas estejam sempre fundadas no desinteresse. Desconfiar dessa aparência virtuosa, mostrando que a dádiva esconde, muito mais do que desejávamos, formas particulares de interesses materiais, de vantagens profissionais e de capitais simbólicos (entre outras coisas que garantem a reprodução dos grupos dominantes), é um importante objectivo da sociologia crítica da literatura.Uma nota caricata dão-nos os colaboradores do jornal que recenseiam, nada mais nada menos, do que obras de jornalistas do Ípsilon, publicadas na Tinta-da-China ou noutras editoras, as quais não passam de meras colectâneas de textos ou reportagens que já tinham saído antes no próprio Público (sim, isto acontece). Dois exemplos, que envolvem dois insignes e dilectos amigos meus: Diogo Ramada Curto, que recenseou Racismo em português. O lado esquecido do colonialismo , de Joana Gorjão Henriques (reunindo as entrevistas e reportagens publicadas no Público entre Março e Setembro de 2015); e António Araújo, que recenseou Viagem ao Sonho Americano. A América pelos livros , de Isabel Lucas (reunião das reportagens que saíram no Público ao longo de 2016 e 2017).Jornalistas como Gorjão Henriques e Isabel Lucas participam assim em três processos produtivos de valor: ao descreverem e comentarem a realidade nos seus ensaios, reportagens, entrevistas e recensões literárias, funcionam como mediadoras; ao publicarem esses textos em livro, constroem-se a si próprias como autoras e tornam-se protagonistas com um interesse pessoal nos circuitos de produção e difusão literária e cultural; ao serem objecto de análise crítica, em recensões ou notas de leitura no jornal onde trabalham, beneficiam dos instrumentos de consagração e de legitimação que elas próprias ajudaram a moldar e a configurar. colecção de poesia da Tinta-de-China , dirigida por Pedro Mexia, protagoniza outro episódio notabilíssimo do clima de equívocos, voluntários ou não, entre o Ípsilon e a editora de Bárbara Bulhosa: a lealdade dos críticos a tais obras é inabalável e a sua generosidade exemplar.Assim que foi anunciada a sua criação, o suplemento apressou-se a publicar um artigo assinalando e comentando a novidade (" Uma colecção de poesia em contraciclo ", por Luís Miguel Queirós, 27 de Agosto de 2013). Desde então, vários títulos da colecção foram destacados na secção de recensões do Ípsilon: Víveres (Miguel Cardoso), Jóquei (Matilde Campilho), Tardio (Rosa Oliveira), Retratos com Erro (Eucanaã Ferraz), Europa (Rui Cóias), Persianas (Miguel-Manso), Fernando Luís Sampaio (Aprender a Cantar na Era do Karaoke), Poemas Quotidianos (António Reis), A Gaveta do Fundo (A. M. Pires Cabral), Alguma Coisa Negro (Jacques Roubaud), Labareda (Alberto de Lacerda), A Musa Irregular (Fernando Assis Pacheco).Também as entrevistas do Público servem para divulgar os trabalhos de quem edita na Tinta-da-China. Os exemplos não faltam, mas cito o mais recente: no passado dia 23 de Agosto, o jornal entrevistou longamente o sociólogo Renato Miguel do Carmo, que assinou, juntamente com Marina Madalena D’Avelar, o livro A Miséria do Tempo. Vidas suspensas pelo desemprego.O que é mais engraçado é que esta entrevista foi antecedida por uma outra, feita ao mesmo professor do departamento do ISCTE e publicada a 10 de Abril de 2020: "A única certeza que parece haver sobre os efeitos das crises é que o desemprego irá aumentar durante e depois do estado de emergência, diz-nos o investigador Renato Miguel do Carmo"; por uma reportagem de várias páginas inspirada na mesma obra (" Demasiado novo para ser velho: histórias que os números do desemprego não contam ", Público, 3 de Maio de 2020); e pela notícias dos " 25 livros a que devemos estar atentos de 1 a 7 de Junho ", sendo um dos destaques este A Miséria do Tempo. Vidas suspensas pelo desemprego.Já a obra anterior de Renato Miguel do Carmo — Retratos da Precariedade. Quotidianos e Aspirações dos Trabalhadores Jovens , em co-autoria com Ana Rita Matias — merecera igual destaque, com a respectiva entrevista realizada por Raquel Marins, a 13 de Maio de 2019, logo depois da publicação do livro na Tinta-da-China.Finalmente, a conjugação de esforços entre Público e Tinta-da-China consubstanciou-se há meses (Novembro de 2019), através dos bons ofícios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na colecção "Portugal, uma Retrospectiva": coordenada por Rui Tavares (cronista do Público e autor da Tinta-da-China) e chancela da Tinta-da-China, os 25 volumes foram vendidos nas bancas, com o jornal, e podem agora ser adquiridos, em conjunto, no site da editora Tal como não podia calar a importância editorial e o significado cultural que a Tinta-da-China desempenhou nos primeiros anos de actividade, não me peçam para reprimir a opinião sobre algumas tendências problemáticas (talvez ainda latentes, dispersas e não totalmente assumidas ou realizadas) que têm prejudicado o trabalho da editora, conferindo-lhe um carácter instável e desordenado.Em primeiro lugar, a força institucional entretanto adquirida, que lhe tem permitido atrair vários apoios de entidades públicas e privadas (para não falar das edições pagas, em parte ou na totalidade, pelo bolso dos próprios autores: sei de alguns casos, mas escuso-me de mencionar nomes, pois merecem ser lembrados pela qualidade do seu trabalho, não por estas tristes miudezas do mundo da edição), indicia que no futuro poderá acontecer o mesmo que a outros editores: a criação de uma zona artificial (artificial porque desprovida de risco), mas significativa, que acabará por desvirtuar o seu projecto de auto-proclamada editora independente. O modo como estes processos costumam evoluir é bem conhecido: cada vez mais viciadas nas edições patrocinadas — pois esses apoios (tão ou mais importantes que as vendas) costumam tornar-se rapidamente no principal sustento dos salários dos trabalhadores —, uma parte do catálogo das editoras patrocinadas corre o risco de se transformar numa excrescência institucional, que serve menos os interesses dos leitores e muito mais as ambições carreiristas de alguns ratões.Aí vão dois exemplos concludentes. Primo: a publicação e distribuição do Volume I e II do Tomo I ( Mundos em Português ) e do volume I e II do Tomo II ( O Mundo Lido: Europa ) da antologia Literatura-Mundo Comparada: Perspectivas em Português, coordenados por Helena Carvalhão Buesco e pagos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (o custo de produção aproximou-se dos 40 mil euros e cada volume custa cerca de 25 euros; ou me engano muito ou imensos exemplares destes cartapácios proliferam, imprestáveis, nos armazéns daquela Faculdade).Secundo: uma Antologia de textos e intervenções de António Sampaio da Nóvoa. O objecto do contrato, assinado a 13 de Março de 2014, poucos meses depois de Sampaio da Nóvoa deixar o cargo de Reitor da Universidade de Lisboa (23 de Maio de 2006 a 25 de Julho de 2013), mantendo-se porém como Reitor Honorário da mesma instituição (desde 22 de Fevereiro até à actualidade), era a aquisição de 500 exemplares daquela obra (608 páginas), em regime de co-edição, para viabilizar a publicação de 1000 exemplares (metade dos quais entregues à Universidade de Lisboa, ficando os restantes 500 à disposição da editora para os comercializarem, recebendo Sampaio da Nóvoa os respectivos direitos de autor). Projetado para ser impresso em capa dura, em 2,5 mm, forrada em fine paper (Fedigroni), com sobrecapa no mesmo material, a quatro cores, e miolo em papel com 90 gramas (modelo semelhante aos três volumes da História da Universidade de Lisboa), o livro não existe, nem nos registos da Biblioteca Nacional, nem no catálogo da editora (onde consta apenas, da autoria de Nóvoa e com o mês de Novembro do ano de 2015 como data de edição, o título Política de Vida, contendo o programa político da sua candidatura à Presidência da República, seguido de uma pequena autobiografia). A menos, claro, que tenha havido uma resolução do contrato e que as verbas acordadas tenham sido entretanto devolvidas (informação que não consta do portal "Base: contratos públicos online", mas que, a ser assim, talvez fosse importante acrescentar).A Tinta-da-China nem será das editoras que mais recebe o dinheiro que as instituições do Estado despejam em algumas empresas da cultura. Editoras como a Abysmo, como já tive ocasião de referir noutro momento , só têm expressão no mercado livreiro porque recebem continuamente apoios públicos (Abysmo é uma editora onde as vendas institucionais são muito mais importantes do que as vendas correntes de livros). O problema não reside tanto nessas ajudas, está na capacidade e na vontade dessas empresas controlarem a maioria desses subsídios, criando uma situação de concorrência desleal, ou mesmo de quase monopólio, e agravando ainda mais a desigualdade de oportunidades que caracteriza o meio cultural (na cultura, como sabemos, o dinheiro vem de pouquíssimos sítios). Ao bloquearem o acesso dos outros editores a esses patrocínios, tais empresas contribuem para o empobrecimento do espaço de influência e de irradiação de projectos alternativos, que não respondem apenas, ou sobretudo, aos estímulos mediáticos, e dificultam, simultaneamente, a diversificação e a rotação dos meios de promoção profissional e económica.Em segundo lugar, Bárbara Bulhosa, no seu pragmatismo que nunca dá ponto sem nó, começou a cortar a direito: "Ou és mediático e anda cá" ou "não és mediático e não me interessas, vai-te embora". Ser pão pão, queijo queijo é, aliás, uma qualidade da proprietária da Tinta-da-China: Bárbara não perde muito tempo com quem não pertence ao círculo mais íntimo dos "favoritos", normalmente aqueles que mais rendem aos seus interesses comerciais. Os outros, os menos conhecidos, os que se mostram pouco, que se expõem menos à influência dos meios de comunicação social e das reuniões mundanas, são menos acompanhados e o processo de produção é seguido com menos atenção e simpatia.Isso nota-se no menor cuidado posto no tratamento gráficos dos livros de alguns autores, que vai a par com o aligeirar dos preços de produção (às vezes até quando esses custos estão garantidos à cabeça pelos referidos apoios institucionais) e da qualidade do suporte material dos textos.Espero estar redondamente enganado, mas parece-me que a Tinta-da-China perdeu parte da sua audácia inicial, para se entregar de corpo e alma à influência dos interesses institucionais e mediáticos. Se começou por ser um projecto marcadamente cultural, para depois ficar um projecto editorial da moda (rodeando-se dos adoradores profissionais do costume), agora está a tornar-se num projecto cada vez mais comercial e institucional.