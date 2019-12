ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A forte correlação entre determinados grupos clientelares que funcionam no interior do campo cultural e o acesso privilegiado aos recursos públicos, através da assinatura de contratos de ajuste directo (sem concurso) com instituições do Estado, sobretudo do poder local, é o objecto deste texto. Revela-se aqui, também, a importância decisiva das relações mundanas e do capital social na conquista de prestígio e na consagração de certas obras culturais. Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa. Um ensaio que antecipa algumas ideias de um livro sobre o tema a publicar em 2020, na Maldoror.A malha de interdependências criada por indivíduos como António Mega Fereira, João Barroso Soares, Duarte Azinheira (filho da irmã de Mega Ferreira), José Teófilo Duarte, Jorge Silva ou João Paulo Cotrim, que envolve escritores, artistas, editores, jornalistas, críticos, produtores e/ou gestores culturais, governantes, partidos políticos, instituições públicas (Centro Cultural de Belém, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, EGEAC, Câmara Municipal de Lisboa e outras autarquias, um pouco por todo o País), é um lugar de observação privilegiado para se perceber o estado e a lógica de funcionamento do campo ultramovediço da cultura portuguesa e, é bem de crer, a forma como a política vai arregimentando cortesãos.A trajectória deste grupo fornece soma de material relevante para perceber o modo como o Estado se pode tornar uma fonte inesgotável de receitas isentas de escrutínio (ou, no mínimo, pouco transparentes) para algumas empresas privadas, como a editora Abysmo/Arranha-céus (João Paulo Cotrim) ou os ateliês Silvadesigners (Jorge Silva) e DDLX (José Teófilo Duarte). Desvirtuando assim o princípio da igualdade de oportunidades no acesso ao financiamento público das actividades culturais. Mais a mais num meio, como o cultural, em que tais oportunidades são escassas e os lugares não abundam.