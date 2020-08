Edições Tinta-da-China e as correrias de Pedro Mexia

(Esta é a segunda parte de um ensaio do escritor e sociólogo João Pedro George sobre a relação entre o jornal Público e a Tinta-da-China. Ao longo dos próximos dias serão publicadas as restantes duas partes.)





O caso Matilde Campilho, no respeitante à teia de relações que o Ípsilon estabeleceu com algumas editoras e alguns autores (em particular "os da casa", ou seja, os jornalistas e colaboradores do Público), e o modo como os responsáveis do jornal as têm coordenado e justaposto, não constitui novidade. É coisa que todos sabem, mas poucos admitem publicamente, que a estrada que os autores da Tinta-da-China têm de percorrer até ao Ípsilon é relativamente curta e fácil de fazer a pé (tivesse Matilde Campilho publicado noutra editora e duvido muito que dispusesse de uma página inteira do Público, quanto mais de oito). Quem, dentre as pessoas que se interessam pelo trato dos livros e pela produção editorial deste país, não terá tido, ao folhear displicentemente o Ípsilon, a reacção de achá-lo particularmente auspicioso para quem publica na Tinta-da-China?

Os jornalistas e editores de cultura do jornal parecem desprezar deliberadamente as indispensáveis cautelas deontológicas. Porque a quota maior das responsabilidades por esta situação cabe aos militantes cultores do amiguismo que trabalham no Ípsilon, e não tanto à editora, que se limita a desenvolver e a promover o seu negócio, que é, basicamente, vender o seu peixe. Afinal, qualquer editora tem as suas estratégias comerciais, tem uma outra maneira de pensar as relações entre livros, crítica e marketing.

Desde o início, a Tinta-da-China (editora que conheço quase desde o seu início, porque nela publiquei alguns livros) percebeu que os escritores isolados ou que nunca dão entrevistas nem se deixam fotografar, serão quase sempre fracassos de vendas (muito poucos, raríssimos, podem ser Herberto Helder). Já os nomes com contactos, com relações ternas, generosas e amistosas na comunicação social, na academia e na política, que escrevem aqui e ali, dão aulas nas universidades, participam em colóquios, ocupam certas posições em jornais e revistas, colaboram em programas de televisão, acedem a todos os eventos literários (festivais, feiras, etc.), cujos livros integram a lista dos títulos recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os alunos do secundário, que são convidados para fazer autopropaganda nas escolas, esses escritores, vinha eu dizendo, têm mais oportunidades de promoção e de aparecer em lugares públicos de destaque, e oferecem mais garantias de vendas compensadoras.

A ligação a Jaime Bulhosa, um dos fundadores das Livrarias Bulhosa e ex-director comercial (até 2006) do Grupo JRP, quando este era proprietário da Editorial Notícias, Oficina do Livro, Casa das Letras e Estrela Polar, além das lojas Valentim de Carvalho, e o facto de ter sido livreira durante oito anos, terá certamente ajudado Bárbara Bulhosa a fazer uma boa avaliação, realista e pragmática, do mercado do livro.

Criar uma editora em Agosto de 2005 (ano em que Bárbara Bulhosa e Inês Hugon se uniram no projecto Tinta-da-China), com um grafismo francamente original (concebido por Vera Tavares), que se distinguia nos expositores das livrarias (cada vez mais saturadas de obras, a maioria das quais aparecendo e desaparecendo das estantes a grande velocidade), foi um gesto de audácia e de coragem.

A experiência de Inês Hugon na coordenação de projectos editoriais e a sua competência técnica em termos da produção e revisão dos textos (consolidada durante os mais de seis anos em que trabalhou na Texto Editores; entretanto, Hugon vendeu a sua participação na Tinta-da-China e fundou, com Sofia Söndergaard, GoodSpell, uma empresa de excelência dedicada à edição, tradução e comunicação), unida ao dinamismo e ao sentido apurado para o negócio de Bárbara Bulhosa, mais a garantia de qualidade gráfica de Vera Tavares (a que devem juntar-se Ricardo Freitas Calado, que chegou a fazer parte da equipa inicial que ainda conheci, e o saudoso Olímpio Ferreira, entretanto falecido, responsável pela paginação de um dos meus livros, a cuja memória aproveito para render, agora e aqui, homenagem e tributo de admiração), a Tinta-da-China contava a seu favor com a expectativa de um novo público leitor.

Um público mais instruído, saído em massa das universidades, predisposto ao consumo de livros com um design gráfico inovador e de textos que rompessem com as divisões alta cultura versus baixa cultura, que misturassem e sobrepusessem referências e elementos desses dois mundos; livros, também, que iam ao encontro dos interesses e preocupações da geração que tinha chegado aos trintas, muito mais atenta às dimensões políticas, económicas e estéticas das práticas quotidianas; em suma, que não tratavam os leitores como receptores passivos dos significados das obras e que se opunham ao preconceito de que tudo o que vende é necessariamente mau. Numa palavra, a Tinta-da-China distinguiu-se no mercado editorial, entre outras coisas, porque conseguiu provar que a qualidade vende. E que ser de boas contas, pagando a tempo e horas os direitos de autor, abre as portas da confiança mútua e estreita relações (sobre o respeito escrupuloso da Tinta-da-China no tocante aos pagamentos, posso dar testemunho insofismável).

À aposta inicial em autores que se começavam a afirmar nos blogues, e que eram da mesma geração de Bárbara Bulhosa e de Inês Hugon; em jornalistas com aspirações a escritores; e em académicos cheios de vontade de ver as suas pesquisas em livro, seguiu-se rapidamente uma estratégia de posicionamento no mercado que passou por firmar boas relações profissionais e, não raro, de amizade pessoal com actores bem posicionados nos media, o que permitiu à editora ganhar notoriedade cultural e capital simbólico.

Por outro lado, coube também à Tinta-da-China a decisão de promover alguns géneros pouco favorecidos no meio editorial: i) a grande reportagem jornalística; ii) a não-ficção (género muito praticado pelos anglo-saxónicos, mas que era praticamente inédito em Portugal e a que a Tinta-da-China deu um impulso decisivo, com a publicação de relatos de viagens e de histórias de vida); iii) as teses académicas na área das ciências sociais e humanas (em História, sobretudo), que estavam a ser concluídas e defendidas nas universidades.

Verdade seja dita, a Tinta-da-China foi a editora que melhor explorou ou que levou mais longe a estratégia de converter determinados jornalistas e académicos em "autores da casa", tirando assim partido da presença deles nos jornais e nos departamentos das universidades.

Portanto, uma parte do trabalho da Tinta-da-China, para se afirmar no mercado, distribuiu-se em duas grandes frentes: a imprensa e a academia. Para dar seguimento a essa política comercial, as duas sócias atraíram para o seu catálogo um conjunto de autores que ocupavam lugares de destaque, ou promissores, nesses dois meios: de entre a vasta galeria de exemplos, cito entre muitos outros os nomes de José Neves, Pedro Aires Oliveira, Maria Fernanda Rollo, Maria Alice Samara, André Barata, Miguel Tamen, Abel Barros Baptista, Luís Trindade, Fernando Rosas (academia), e de Fernanda Câncio, Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, Daniel Oliveira, Pedro Adão e Silva, Alexandra Lucas Coelho, Catarina Gomes, Nuno Crespo, Joana Gorjão Henriques, Rui Cardoso Martins, Bernardo Pires de Lima, Pacheco Pereira (comunicação social).

O crescimento da Tinta-da-China está assim ligado ao aumento da exposição mediática do nome da empresa e do capital de reconhecimento cultural associado aos autores que começaram a publicar na editora e ali se mantêm há vários anos, como Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira ou Rui Tavares.

Pessoa empreendedora e com espírito de iniciativa, Bárbara Bulhosa foi portanto atrás de jovens autores prestigiados que, escrevendo nos jornais ou estando ligados à investigação académica e à docência universitária, tinham um enorme potencial de crescimento mediático. Na prática, fez o que os outros editores já faziam, mas de modo muito mais empenhado, demonstrando a enorme aptidão para a vida prática, social e comercial: promoveu relações de grande proximidade com esses autores, deu-lhes confiança em si próprios (uma das coisas mais importantes que um autor pode receber de um editor) e no trabalho da equipa da Tinta-da-China, incluiu-os em quase todas as fases de produção editorial, desde a edição e revisão dos textos à escolha das ilustrações para as capas. Deu-lhes a entender que, mais do que livros, edita pessoas, e prometeu-lhes que, com ela, nunca aconteceria o que aconteceu, por exemplo, a obras como Cantos de Maldoror ou Uma Temporada no Inferno, dois títulos que, logo depois de editados e durante anos, não foram comercializados (os respectivos autores e editores desinteressaram-se de promoção das obras). Para dizer numa frase: pôs um empenho invulgar na defesa dos autores.

Seguidamente, Bárbara Bulhosa multiplicou-se em entrevistas e declarações à imprensa, de que cito, episodicamente, alguns exemplos: Esquerda.Net (Dezembro de 2012), Podcast "Conversas Interessantíssimas com Abel Barros Baptista" (Julho de 2013), Diário de Notícias (Agosto de 2016), Observador (Maio de 2015), RTP (programa "Filhos da Nação", em 2016), Blogtailors (Junho de 2015), revista BICA (Março de 2017), MAG (Março de 2017), Parágrafo (suplemento literário do jornal Ponto Final, Dezembro de 2015).

Ao mesmo tempo, ligou-se a algumas causas políticas, em particular a contestação ao regime ditatorial angolano: em 2013, publicou Diamantes de Sangue, de Rafael Marques, e em 2016 Sou Eu Mais Livre, Então. Diário de um preso político angolano, de Luaty Beirão. O primeiro tornou-se um caso de projecção nacional e internacional, graças ao processo judicial interposto por um grupo de generais angolanos visados no livro de Rafael Marques. O segundo, também altamente mediático, foi publicado quando o seu autor ainda se encontrava há vários dias em greve de fome. Ambos foram noticiados em toda a comunicação social, em particular no Público, com chamadas para os dois livros.





Depois, conseguiu assegurar no seu catálogo um nome como Ricardo Araújo Pereira, um escritor de indiscutível qualidade intelectual e humorista de mão-cheia, uma das figuras mais populares e aclamadas pelo público português, que enche anfiteatros nos lançamentos dos seus livros, é autor de programas televisivos, cronista da Visão e da Folha de São Paulo, e protagonizou, nos últimos anos, na Rádio Comercial, a rubrica diária "Mixórdia de Temáticas". Graças ao prestígio de que goza e ao estatuto de celebridade, as vendas dos livros de Araújo Pereira, só por si, são uma das grandes fontes de rendimento da Tinta-da-China (sem Araújo Pereira, a Tinta-da-China não seria a mesma editora).

A Pedro Mexia e a Ricardo Araújo Pereira juntou-se Carlos Vaz Marques e, com isso, a Tinta-da-China garantiu uma espécie de associação tácita com o programa "Governo Sombra". A este respeito, cumpre notar que Carlos Vaz Marques, também ele autor da casa, convidou para o programa outros dois nomes da editora (i.e., Pedro Mexia e Araújo Pereira) e que a gravação do programa, na Feira do Livro de Lisboa, costuma ser feita perto das bancas da Tinta-da-China.

Finalmente, em 2012, a Tinta-da-China criou um braço no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, graças ao apoio de dois sócios que moram naquele país: Luciana Terrinha, responsável pela administração, e o português Pedro Gomes, director do departamento comercial. Com o intuito de publicar autores portugueses no Brasil (mas também de trazer autores brasileiros para Portugal), o primeiro título ali publicado, Se não entenderes eu conto de novo, pá, uma seleção de crónicas que Ricardo Araújo Pereira escreveu entre 2004 e 2012, foi apresentado numa Livraria Travessa, com a qual Bárbara Bulhosa passou a manter colaboração estreita.



Em simultâneo, tornou-se presença regular, desde o início, na Festa Literária de Paraty (FLIP), onde a Travessa é a livraria oficial desde 2013. Paulo Werneck, o curador do programa principal da FLIP entre 2014 e 2016, o responsável pela presença de Matilde Campilho na edição de 2015 (como referido acima), foi depois convidado, em Outubro desse mesmo ano de 2015, para participar no Festival Literário Internacional de Óbidos (Folio) — onde há anos Bárbara Bulhosa foi convidada pelos organizadores do evento (Celeste Afonso, José Pinho e Julita Santos) a criar uma Casa Tinta-da-China que abrisse o festival, acordo que até hoje se mantém — e a partir de 2018 a Tinta-da-China passou a distribuir, em Portugal, a revista literária mensal dirigida por Werneck (com Fernanda Diamant), Quatro Cinco Um, apresentada na Fnac do Chiado, em Lisboa, por Pedro Mexia (com quem Paulo Werneck estivera, um ano antes, na 15.ª edição da FLIP, num debate sobre "A Reinvenção da Crítica Literária", e em São Paulo num debate sobre Crítica, Estética e Política, organizado pela mesma revista Quatro Cinco Um).

Através de qualidades como a astúcia e a agilidade — é rica a fonte do seu engenho comercial —, Bárbara Bulhosa conseguiu aguentar e ultrapassar a crise económica de 2008, que agravou a perturbação mundial do capitalismo. Atribuir à Tinta-da-China, nesse contexto, outras estratégias de promoção dos seus produtos é não ser capaz de compreender o funcionamento de uma empresa que precisa de dar lucro, mais a mais quando está em pleno crescimento e a contratar novos empregados.

As correrias de Pedro Mexia

No contexto da Tinta-da-China, o papel de Pedro Mexia, poeta, cronista, crítico literário e cinematográfico, entre muitas outras coisas, não pode ser minimizado. Pedro Mexia, um tipo inteligentíssimo, que conheço pessoalmente e por quem tenho enorme respeito intelectual, é hoje o elemento da minha geração que adquiriu maior reconhecimento, que goza de amplíssima visibilidade em diferentes meios e que ocupa, na vida literária, posições da maior altura e amplitude institucional e social.

Para isso, Mexia precisa de estar em todos os lados: entre 1998 e 2007, no Diário de Notícias, e entre 2007 e 2011, no Público, foi crítico e cronista; desde 2011, exerce as mesmas funções no semanário Expresso; desde 2008, integra o painel do já referido "Governo Sombra" (transmitido primeiro pela TSF, depois, entre 2012-2019, em conjunto com a TVI24, e desde 2020 no canal generalista da SIC); a partir de 2013, convidado por Bárbara Bulhosa, passou a dirigir a colecção de poesia da Tinta-da-China; em 2015 tornou-se apresentador e co-autor, como Inês Meneses, de PBX, podcast do Expresso (que ainda hoje continua a ser transmitido) em parceria com a estação de rádio Radar (2015-2019) e, desde 2020, com a Antena 1; desde 2016, pertence ao Conselho Directivo da Fundação Centro Cultural de Belém e ao Conselho Editorial da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (cujos pareceres são tantas vezes decisivos nas escolhas da Direcção Editorial da INCM), e é um dos organizadores, a partir dos cadeirões de Belém, da "Festa do Livro", uma iniciativa do Presidente da República; em 2018, por fim, assumiu a direcção (juntamente com Gustavo Pacheco) da revista Granta em língua portuguesa, editada pela Tinta-da-China.

As correrias de Pedro Mexia, de toda a espécie e variedade, incluem ainda a participação em conferências, comemorações, exposições, colóquios, simpósios, seminários, centenários, efemérides, edições especiais, festivais, lançamentos de livros, estreias, beberetes, mesas-redondas, sessões de poesia (da Casa Fernando Pessoa à Fundação Calouste Gulbenkian, passando pelas Feiras do Livro, de Lisboa a Braga), leituras de fragmentos de obras de escritores portugueses, onde contacta com artistas, empresários, jornalistas, políticos, publicitários, advogados, pessoas simplesmente muito ricas ou gente importante neste país, que se juntam em colmeias e se movem dentro de estruturas de repetição.





Nos intervalos, organiza a obra de outros autores (e.g. as crónicas e os contos de Nelson Rodrigues, a produção jornalística de Agustina Bessa Luís ou os ensaios de Graham Greene), escreve prefácios, desde os Contos Policiais de Fernando Pessoa ao Deus das Moscas, de William Golding, passando por Um Diário de Preces (Flannert O’Connor), Páginas de Melancolia e Contentamento (António Sousa Homem/Francisco José Viegas), Os Sulcos da Sede (Eugénio de Andrade) ou Os Meninos de Ouro e Contemplação Carinhosa da Angústia (ambos de Agustina Bessa Luís).

Pedro Mexia é ainda um dos actores do meio literário que mantém mais relações com o poder político instalado: entre Março de 2008 e Julho de 2010, assumiu as funções de subdirector da Cinemateca Portuguesa (de Janeiro a Dezembro de 2009 foi director interino devido ao afastamento, por razões de saúde, de João Bénard da Costa); em Março de 2016, tornou-se consultor para a cultura da Casa Civil do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (para acalmar as hostes da cultura, Mexia sentiu necessidade de ser entrevistado no Público por Carlos Vaz Marques, que o apresentou como "Pedro Mexia, o Conselheiro de Marcelo que não votou em Marcelo" e como "o escritor de direita que a esquerda gosta de ouvir defende o papel do Estado na política"); em 2018 fez parte parte do grupo de trabalho que, no CDS/PP de Assunção Cristas, estava a preparar o programa eleitoral daquele partido para as eleições legislativas seguintes.

Segundo o próprio revelou numa entrevista ao Observador (2018), as suas funções no Palácio de Belém são, entre outras: "responder a cartas e convites, que chegam a toda a hora e por todos os meios de comunicação, tentando, no caso dos convites, propor ao Presidente que vá a esta exposição ou àquela antestreia. (…) Há muitas coisas que partem de sugestões nossas, que não nos chegam através de convites, mas que somos nós que achamos que aquilo é interessante e vale a pena. Depois há todo aquele lado de escrever textos, obituários".

Já como assessor do Presidente da República, fez parte, em 2018, do grupo de trabalho que, no CDS/PP de Assunção Cristas, estava a preparar o programa eleitoral daquele partido para as eleições legislativas seguintes.

A actividade como membro de júris mostra igualmente que Pedro Mexia sofre de gigantismo: durante dois anos (2015 e 2016), fez parte do júri do Prémio Camões; integrou funções homólogas em prémios do Clube Português de Artes e Ideias, da Fundação Luís Miguel Nava, do Instituto Camões, das Correntes d’Escritas, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Associação Portuguesa de Escritores, da Casa da América Latina, do Prémio Oceanos (patrocinado pelo grupo brasileiro Itaú, pelo Fundo de Fomento Cultural, do Governo português, e pela CPFL Energia), do Prémio Vasco Graça Moura para obras inéditas de poesia (atribuído pela INCM), do Prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus, do Prémio de Poesia Francisco Rodrigues Lobo (da Fundação Caixa Agrícola de Leiria) e da Fundação Inês de Castro (na edição de 2017, Mexia, como membro do júri deste último galardão, fez tábua rasa das boas práticas e não se demarcou da atribuição do prémio a um livro — Tardio, de Rosa Oliveira — que ele próprio editara na colecção de poesia da Tinta-da-China).

De júri a premiado, Pedro Mexia recebeu em 2017 o Prémio Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), na categoria de Melhor Programa de Rádio; em 2019, a ópera Canção do Bandido, cujo livreto foi escrito por Mexia, venceu o Prémio Autores na categoria Melhor Trabalho de Música Erudita; em 2019, o livro Lá Fora venceu o Grande Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Bem sucedido e bem remunerado, percebe-se que Mexia se sinta limitado na sua autonomia e independência, que tenha cada vez mais dificuldade em exercitar o seu espírito crítico. Espírito que Mexia, se não me falta a memória, possuía, mas que parcamente tem cultivado, ou que perdeu, como nos projectos que remotamente me confidenciou, há mais de 15 anos (ali por 2002, ano em que publiquei o meu primeiro livro, O Meio Literário Português, na desaparecida Difel), quando um dia nos cruzámos por acaso no Centro Comercial das Amoreiras — ele com Pedro Lomba, eu com a filha pequena de uma namorada—, a saber: organizar "uma história ou dicionário da literatura portuguesa a dizer mal" e "limpar o estábulo da literatura portuguesa" (isso deu-lhe então, a meus olhos, um toque de audácia, de rebeldia romântica). Até hoje, que eu saiba, nunca o Pedro mexeu uma palha nesse sentido. Talvez porque a sua ambição, mais do que o acto da escrita em si mesmo, fosse integrar o máximo de circuitos e instituições culturais, controlar os processos de distinção, aceder ao reconhecimento fornecido pelas instâncias oficiais da vida literária, dominar as oportunidades de produção e difusão das obras.

Todos precisamos da atenção dos outros sobre nós, todos procuramos a diferença (mais a mais num campo como o artístico) e todos ansiamos por sinais tangíveis da apreciação do nosso trabalho. O problema é a tendência de alguns para se imporem no espaço público através de uma copiosa aglomeração de presenças, de que resultam, o mais das vezes, uma ampla e vasta capacidade de monopolização e açambarcamento das oportunidades de trabalho e dos apoios à criação.

Os caminhos que levam a posições dominantes são bem conhecidos: inscrição nas normas aceites pela maioria, obediência às convenções, comprazimento dos pares, elogiando-os e dizendo-lhes o que querem ouvir, oferecendo-lhes os encómios habituais. É isso que permite montar uma teia de conhecimentos ou de contactos no "meio", multiplicar os convites para cargos de importância, frequentar os salões e as galas, participar em acontecimentos altamente mediáticos, intervir em programas de televisão ou da Internet, encher anfiteatros, ganhar prémios e recompensas, enfim, arregimentar cortesãos e admiradores dedicados (os veneradores ou devotos, como sabem, confundem gosto com qualidade e tendem a personalizar as obras culturais, pois interessa-lhes mais o estatuto e o prestígio dos criadores que a substância ou o conteúdos das criações literárias ou artísticas).

Antes ou depois de receber o Prémio Pessoa e/ou o Prémio Camões (por este caminho, lá chegaremos), só falta a Mexia mesmo ser ministro da Cultura. As possibilidades futuras de tal acontecer são imensas, como referiu Bruno Vieira do Amaral na entrevista que fez a Mexia no Observador, em 2018: "Há 20 anos que as opiniões de Pedro Mexia circulam pelo espaço público. Desde então, o seu nome é constantemente falado quando se pensa num possível ministro da Cultura de um governo de direita".

Estas pistas do itinerário de Pedro Mexia, um escritor que sacrificou a liberdade de crítica à causa do capital social, dos títulos e das honrarias mundanas, funcionam como um barómetro do grau da sua autonomia e da lógica da sua prática (além de fornecerem elementos de reflexão sobre o funcionamento dos meios institucionais).

Peguemos na referida entrevista ao jornal Público, feita por Isabel Lucas. Aquilo que a alguns terá parecido de uma solidez inabalável — a escrita e a vida literária de Pedro Mexia —, a mim lembrou-me um teatro de feira, com o entrevistado a pôr em manifesto as limitações que o excesso de comprometimento na vida pública, cultural, política e institucional colocam à autonomia da sua criatividade e à realização pessoal.

Quando questionado pela jornalista sobre a razão de não escrever ficção, a resposta do assessor para os assuntos culturais do Presidente da República foi inequívoca, exprimiu bem a correlação entre o trabalho literário e as determinações sociais, e a redução daquele a estas: "Não tenho imaginação. Só seria capaz de escrever uma ficção completamente decalcada de pessoas e factos e isso parece-me eticamente discutível. Se se for o Saul Bellow uma pessoa pode-se safar com isso, mas de Saul Bellow... Acho que até gostaria de fazer isso, mas não, nunca farei".

Percebe-se, assim, que em vez dos textos jocosos, mordazes e irreverentes que escrevia para o antigo suplemento do Diário de Notícias (o DNA), que em vez das excelentes crónicas que assinava no Público, onde literatura e realidade nunca estavam dissociadas, onde as referências "cultas" se misturavam com aspectos da cultura popular ou mediática, onde a imaginação individual e colectiva se inter-relacionavam de modo espontâneo, realista e natural, Pedro Mexia oferece-nos agora, na revista do Expresso, textos que imitam o tempo e o modo de João Bénard da Costa (nos melhores momentos, porque, nos piores, transforma-se num mero simulacro de Mega Ferreira), onde proliferam as vastas viagens, os museus frequentemente trilhados e os trambolhos eruditos (veja-se a recente crónica de 15 de Agosto: "os Cranach e os Bruegel, os Rubens e os Rembrandts, os Matisses e os Picassos" que viu no "enorme edifício italianizante" do Museu Nacional de Arte de Copenhaga).

Textos, em suma, que se confinam num mundo autónomo de citações e referências que remetem para outras citações e referências, sem se relacionarem nunca com os labirintos da experiência social. De resto, o título genérico "Fraco Consolo" ajusta-se bem à sensação, quando o leio agora, de ter perdido lamentavelmente o meu tempo…