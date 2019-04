Para grande espanto meu, o ensaio «Mega Ferreira: Simpatia e União» levantou fervura. Confesso, com honesta perplexidade, que não estava à espera. Bem sei que as palavras produzem efeitos e que os efeitos das palavras podem tomar as direcções mais imprevistas. Tal como sei que nunca devemos excluir a possibilidade de os leitores fazerem interpretações erradas das nossas palavras.

Sei isso tudo. O que não sabia era que um texto que concilia o rigor factual com a clareza da exposição, cujo sentido está ao alcance de qualquer leitor medianamente inteligente, podia levar à maior das confusões. Mais espantado fiquei quando percebi que o meu artigo, escrito sem estilo nem imaginação, fez do João Paulo Cotrim um homem infeliz e amargo.

No meio da minha estupefacção, reconheço que imaginei o alvoroçado editor da Abysmo, com os tegumentos em labaredas e a língua de fora, a arfar, metralhando com os dois indicadores as teclas do computador, e que essa imagem jocosa produziu gargalhada geral aqui em casa. Pois que, afinal, tal como os Gloriosos Malucos das Máquinas Voadoras, também o Cotrim parece particularmente atraído pelo ridículo.

Havia razões para que assim fosse? E para que andou ele a ralar-se? Como se explica, perguntei eu a mim próprio, que o Cotrim, lá de longe, de Macau, fazendo uma pausa relativamente ao que se passa no seu vasto reino de interesses, influências e mundanidades, me tenha apontado nervoso as pistolas e disparado vários tiros de pólvora seca? Por mais voltas e reviravoltas que dê ao miolo, não consigo entender. A comoção foi tão forte, principalmente quando reparei na cara com que o Cotrim se deixou fotografar (com um dedo colado aos lábios, despindo a pele de editor romântico para envergar a batina do ditador que manda calar quem o incomoda), que tive realmente medo de sair à rua.

Todavia, como o absurdo é empolgante – e é preciso, por vezes, uma boa controvérsia para animar o cadáver da nossa vida cultural –, decidi pôr à prova os subterfúgios a que o Cotrim recorreu para se autoflagelar. Mas antes disso, não posso deixar de agradecer a oportunidade que o editor da Abysmo me ofereceu de esboçar, como na próxima semana se verá, um quadro de conjunto do grupo zoológico que se move em torno dele. Há razões fortíssimas para enveredar por esse caminho: o Cotrim e a farândola que o protege constituem um excelente ponto de partida para organizar um roteiro elucidativo da putrilagem de alguns circuitos do nosso campo literário e artístico. Entretanto, e por agora, aviso-vos de que fazer o retrato dos fiéis que se agrupam atrás do Cotrim, e se juntam debaixo da sua sombra protectora, é o mesmo que meter a mão num saco de lacraus.

É que os «manos» – eles tratam-se assim, com muitíssima graça, quando se reúnem à sua roda na Mimosa do Camões, o restaurante da Rua da Horta Seca onde decorrem os chás-dançantes destes génios – vivem em regime tribal, funcionam segundo uma espécie de feudalismo, formam como uma cintura de segurança em torno do Cotrim. Pela gente que se pôs a ladrar nas redes sociais, e que em nome dele se ofereceu no altar dos sacrifícios, não há dúvida de que o apostolado deste editor é objecto de um culto fervoroso (digo editor, porque as anfractuosidades da prosa do Cotrim não me interessam, nem remotamente).

Posto isto, começo por tirar teimas com a resposta do Hoje Macau, mas com mais molho. Primeiramente, refere o Cotrim, afiando as garras recurvas, que fui «a distintas plataformas abertas ao público, do Diário da República à dos contratos públicos online, para levantar um conjunto de contratos que fui fazendo ao longo de vinte anos com câmaras ou entidades supostamente ligadas aos socialistas e ao António [Mega Ferreira]». Puro engano, nada do que afirma aí é verdade. Basta consultar o portal «Base: contratos públicos online» para perceberem que o meu texto partia da constatação de um facto evidente: a entidade adjudicatária «João Paulo Cotrim, Unipessoal» assinou, durante nove anos (e não vinte, como quer fazer crer o Cotrim), 17 contratos públicos, entre 2009 e 2018 (o portal começou a funcionar em 2008, pelo que não existe informação para trás).

Em alguns deles, o Cotrim fez-se pagar largamente, o que só significa duas coisas. Primo, que o editor da Abysmo é um habilidoso negociador com os poderes públicos, posto que da sua varinha mágica surgiram vários contratos, alguns deles fabulosos (mas, sobre isto, nada esclareceu o Cotrim), por exemplo, com o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento I.P., a Fundação Centro Cultural de Belém, a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. E. M. ou o Município de Portimão, que totalizam, somado o que há a somar, a avultosa quantia de 336.465,02$00 euros. Secundo, que algumas destas entidades, em particular o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e o Município de Portimão, parecem ter feito tábua rasa das boas práticas financeiras e colocado os interesses individuais acima dos interesses colectivos. O que é ainda mais grave tendo em conta que se estava no contexto de uma economia desfalcada, em que a massa geral dos portugueses (nós todos, os papalvos) viravam os bolsos até ao cotão e se esfalfavam para se libertarem da Troika, enquanto outros (uma pequeníssima minoria de espertalhões) se aproveitavam dos cofres nacionais e sugavam as economias do país.

O ensaio «Mega Ferreira: Simpatia e União» tinha ainda a pretensão, ali provisoriamente apresentada, de suscitar algumas linhas de reflexão sobre os critérios de distribuição dos dinheiros públicos, sobretudo quando são sistematicamente atribuídos por ajuste directo, sem recurso a concursos. Não me cabe a mim o mérito de ser o primeiro a ficar surpreendido com o elevado grau de generalização de tais procedimentos, de modo que a minha observação está longe de ser inteiramente nova. A título de exemplo, e para referir apenas o Município de Portimão, são de citar as conclusões de uma auditoria independente àquela autarquia, divulgadas em Fevereiro de 2015, onde se chamava a atenção para a gestão ruinosa do socialista Manuel da Luz, durante o período em que esteve à frente daquela edilidade algarvia.