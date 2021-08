Medina encosta à esquerda

Fernando Medina subiu ao palco do Portimão Arena para uma guinada à esquerda e um aviso de que as autárquicas têm uma leitura nacional.



"Se há sítio onde podemos ver as diferenças de visão e de projeto é precisamente nas eleições autárquicas", começou por dizer o presidente da Câmara de Lisboa, que acha que a campanha está "a mostrar com clareza as profundas diferenças de visão e projeto entre o PS e os partidos da direita".



E que diferenças são essas? Habitação e transportes (duas áreas sob a tutela de Pedro Nuno Santos) e saúde.