Costa homenageia "camarada" Marta Temido com cartão de militante do PS

É uma estreia para Marta Temido no PS. Ao terceiro ano enquanto ministra da Saúde de um Executivo socialista, Temido rendeu-se à militância do partido "há muito pouco tempo" — e até teve direito a receber o seu cartão de filiada pelas mãos do próprio secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa.