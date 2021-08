Costa começou a distribuir os milhões

Apoios aos jovens, incentivos à natalidade, apoios à habitação, medidas para um "trabalho digno", investimentos nas escolas. António Costa acabou o Congresso do PS a falar para o país como primeiro-ministro para anunciar como quer começar a gastar os milhões do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e com um piscar de olho à esquerda nas medidas laborais contra a precariedade nas plataformas digitais e nas empresas de trabalho temporário.



Costa vira à esquerda no discurso sobre trabalho