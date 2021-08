Quem foi que Cabrita acusou de pressionar uma investigação judicial?

"Ao contrário de outros, nunca pressionei uma investigação judicial." A frase foi proferida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o caso do acidente na A6 — e foi um dos momentos mais marcantes do primeiro dia do 23.º congresso do PS. O início da frase levanta dúvidas: afinal, quem são os "outros" que o governante acusa de interferência judicial?







"muito estranho que ainda não existam conclusões da investigação", acusando o inquérito judicial de estar na "obscuridade e confusão". Ainda esta sexta-feira, voltou à carga: "[Cabrita] deixa pairar no ar uma suspeita de encobrimento sobre o que se passou, de mentira", acrescenta.

a segurança, que afirmou ser "um orgulhoso", acrescentando a reforma da floresta e o reforço da Proteção Civil à elogiosa lista. No mesmo dia, Cabrita defende-se na mesma linha:

Várias figuras pública acreditam que é "uma grande boca a António Costa", como afirmou o deputado do PSD Duarte Marques — contudo, Cabrita garante àque isso "obviamente não faz nenhum sentido". "Talvez deva olhar para figuras políticas de direita que me exigiam celeridade na investigação", concretiza.Do PSD ao Chega, passando pelo CDS, a direita portuguesa tem sido especialmente crítica. Um exemplo é o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. No final de junho, o centrista considerouUma coisa é certa: o alvo não foi Costa, que até elogiou o trabalho de Cabrita no seu discurso da reunião magna. O primeiro-ministro aplaudiu o trabalho do MAI, nomeadamente"Os portugueses devem orgulhar-se de ter um país que é uma referência de segurança a nível europeu e mundial."A associação do primeiro-ministro à interferência política em casos judiciais remonta ao tempo do processo Casa Pia. Numa escuta de dia 21 de maio de 2003, Costa foi esteve a falar ao telefone com Paulo Pedroso. O objetivo? Formas de impedir a detenção de Paulo Pedroso. "Já fiz o contacto… Disse que ia falar imediatamente com o Procurador do processo, portanto, o Guerra. O receio que tem é que a coisa já tenha… já esteja na mão do juiz visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Pá, talvez o teu irmão seja altura de procurar o Guerra", disse Costa, segundo a escuta. "O Procurador-Geral falou com o magistrado do Ministério Público… porque lá o dito Guerra está lá com ele e disse-lhe: 'Eh pá! O problema é que isso já está nas mãos do juiz…'", concluiu.