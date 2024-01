Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com a entrada num novo ano os médicos passam a ser obrigados a fazer horas extra - até às 150. Carla Meira, porta-voz dos Médicos em Luta, acredita que em alguns hospitais as 150 horas podem ser alcançadas até abril.

O ano de 2023 ficou marcado pelo caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), especialmente depois de milhares de médicos terem começado a apresentar recusa às horas extraordinárias. Iniciando-se um novo ano os médicos vão ter de fazer as 150 horas extra obrigatórias por lei, o que deve aliviar as limitações nos serviços de urgência hospitalares.