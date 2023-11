Os médicos mantém as greves e a recusa às horas extraordinárias, o que levou a Direção Executiva do SNS a criar um plano de reorganização das urgências.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) publicou um plano de reorganização das urgências semanais no sábado à noite, através do qual vai ser possível saber que hospitais vão ter as urgências encerradas e quais são as alternativas. O plano abrange 30 urgências e é disponibilizado semanalmente.