O serviço de urgências do Hospital da Guarda deverá fechar alguns dias em outubro depois de a administração ter recebido as minutas em que 15 médicos informam recusar realizar mais do que as 150 horas extraordinárias a que são obrigados por lei. Não será a única unidade hospitalar a sofrer constrangimentos, uma vez que mais de 1.000 médicos assinaram a carta, enviada ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no início de setembro, a avisar não estar disponíveis para fazer mais horas extraordinárias depois do fim das negociações com os sindicatos sem alcançar um acordo.