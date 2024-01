Sete distritos sob aviso amarelo devido a agitação marítima até quinta-feira

Sete distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo até quinta-feira, devido à previsão de agitação marítima, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







Os avisos são para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.De acordo com informação do IPMA, o aviso amarelo para estes sete distritos vigora até às 00:00 de quinta-feira, 04 janeiro de 2024.O IPMA prevê ocorrência de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.De acordo com o instituto, os distritos de Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão também sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte.A precipitação está prevista nestes distritos a partir das 15:00 de terça-feira até às 00:00 de quarta-feira.