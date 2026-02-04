Mau tempo: Moedas apela a que se evitem deslocações desnecessárias em Lisboa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, apelou esta quarta-feira que se evitem deslocações desnecessárias, sobretudo esta noite, entre a meia-noite e as 06h00, tendo em conta as previsões de chuva intensa.



Carlos Moedas apela a que se evitem deslocações desnecessárias em Lisboa ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Carlos Moedas falava aos jornalistas no Centro de Coordenação Operacional Municipal da Proteção Civil, em Monsanto, Lisboa, onde se deslocou para acompanhar o evoluir da situação relacionada com as atuais condições meteorológicas e as previsões para os próximos dias.

“Vamos ter aqui dias muito desafiantes até domingo, de chuva e de vento, sobretudo esta noite, entre a meia-noite e as seis da manhã e, por isso, eu deixava aqui alguns conselhos importantes para os lisboetas: o primeiro é evitar deslocações desnecessárias, o segundo é evitar tudo o que são as zonas-ribeirinhas e o estacionamento nessas zonas-ribeirinhas”, alertou.

O autarca disse ainda ter dado “ordem imediata para o fecho de todos os jardins municipais da cidade” como é o caso do Jardim da Estrela, Serafina e Alvito.

Carlos Moedas acrescentou também que algumas juntas de freguesia já estão fechar os seus jardins, alertando que “as águas estão a ensopar o terreno e, portanto, pode haver o perigo de queda de árvores nos jardins”, sendo locais a evitar.

O responsável máximo da proteção civil municipal da capital pediu que se tomem preocupações nas zonas ribeirinhas da cidade, sublinhando que as autoridades estão a ter em conta o evoluir da situação e as medidas de segurança a adotar, como o tamponamento das portas de casa porque “todas as medidas são importantes para prevenir estas cheias”.