Mau tempo: DGS pede cuidados com amianto durante limpezas após tempestade Kristin

A autoridade de saúde alerta que edifícios mais antigos, construídos antes de 2005 podem conter materiais com amianto, como telhas, placas de revestimento ou tubos de ventilação.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu esta quarta-feira recomendações de segurança após os danos causados pela tempestade Kristin, alertando para o risco de exposição ao amianto durante trabalhos de limpeza, remoção de destroços e reparação de edifícios.



Trabalhos de reconstrução requerem cuidados Lusa

A autoridade de saúde alerta, numa publicação nas suas redes sociais, que edifícios mais antigos, construídos antes de 2005 podem conter materiais com amianto, como telhas, placas de revestimento ou tubos de ventilação.

Segundo a DGS, "o perigo surge quando estes materiais são danificados, libertando fibras invisíveis que podem ser inaladas" com consequências para a saúde.

Por isso, apela à população para, no caso de encontrar materiais suspeitos de conter amianto, não mexer, não cortar nem partir esses materiais.

As pessoas devem ser afastadas do local e evitar varrer ou aspirar, ações que podem dispersar fibras no ar.

A Direção-Geral da Saúde alerta ainda que a remoção e gestão de resíduos com amianto só pode ser realizada por operadores licenciados.

Nos casos em que os materiais suspeitos de conter amianto já se encontrem no solo ou sejam considerados resíduos, deve ser contactada a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente.

A DGG salienta que a remoção de telhas ou materiais ainda instalados deve ser realizada por uma empresa certificada, garantindo a reparação de espaços em segurança.

"Há riscos que não são visíveis, mas também podem causar dano depois de uma tempestade", afirma, apelando à população para se proteger, informar e garantir que "qualquer intervenção em materiais com suspeita de amianto é feita em total segurança".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo, quatro das quais, após queda durante trabalhos na reparação de telhados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.