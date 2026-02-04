Morreu José Luís Nogueira de Brito, histórico dirigente do CDS

O antigo líder parlamentar do CDS chegou a ser presidente do Conselho Nacional do partido. Tinha 88 anos.

José Luís Nogueira de Brito morre aos 88 anos, de acordo com a informação avançada pelo CDS.



José Luís Nogueira de Brito

O antigo líder parlamentar do CDS chegou a ser presidente do Conselho Nacional do partido.

Foi um dos três deputados portugueses que sobreviveram a uma queda de avião, em Angola, há mais de 30 anos.

"É com grande pesar que o CDS-PP comunica a morte de José Luís Nogueira de Brito, militante, dirigente, deputado e antigo Líder Parlamentar do CDS", lê-se na nota de pesar do partido.

Nasceu a 13 de janeiro de 1938, em Barcelos e licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra.

Em 1969, entrou para o Governo como subsecretário de Estado do Trabalho e da Previdência, passando a secretário de Estado do Urbanismo e Habitação em 1972.

Foi eleito deputado à Assembleia da República em 1983, onde foi membro da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, da Comissão Parlamentar de Economia Finanças e Plano e da Comissão Especial de Revisão Constitucional; presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS (III Legislatura).

Em 1984, foi nomeado vogal do Conselho Superior de Ação Social e em 1989 foi eleito vice-presidente da Direção da Confederação da Indústria Portuguesa.

De 2003 a 2005, assume o cargo de presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.