Mau tempo: Homem morre em carro submerso em linha de água no concelho de Serpa

O automóvel ficou submerso numa linha de água situada junto à estrada que faz a ligação entre a Estrada Regional 258 (ER258) e o paredão da Barragem da Amoreira, no concelho de Serpa.

O corpo de um homem foi resgatado do interior da viatura encontrada submersa numa linha de água no concelho de Serpa, revelaram as autoridades, tendo a Proteção Civil referido que não estava mais ninguém no veículo.

“Confirma-se que existe uma vítima mortal, um homem, com cerca de 70 anos, que se encontrava no interior da viatura”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Baixo Alentejo.

De acordo com a mesma fonte, o corpo foi resgatado do interior do veículo e “transportado para uma ambulância dos bombeiros de Serpa”, para o processo de certificação do óbito pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que já chegou ao local.

“Foram desenvolvidas buscas para ver se havia mais alguma vítima no interior do carro e não há mais ninguém”, disse, referindo que “ninguém sabe se o senhor estaria acompanhado ou não”.

A GNR vai informar a família da vítima mortal sobre o sucedido, acrescentou a fonte do comando sub-regional.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR também confirmou a existência da vítima mortal nesta viatura automóvel, mas também não soube precisar a idade do homem.

O automóvel ficou submerso numa linha de água perto de uma barragem do concelho de Serpa, distrito de Beja.

Em declarações anteriores à agência Lusa, o 2.º comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, indicou que o alerta para esta ocorrência foi dado às autoridades às 15:51.

“Não se sabe se foi um despiste ou se o carro foi arrastado”, referiu então o responsável, que disse que os bombeiros estavam a realizar operações para tentar perceber se o automóvel tem vítimas no interior.

O automóvel ficou submerso numa linha de água situada junto à estrada que faz a ligação entre a Estrada Regional 258 (ER258) e o paredão da Barragem da Amoreira, no concelho de Serpa.

As operações de socorro mobilizavam 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos Bombeiros de Serpa e Moura, incluindo equipas de mergulhadores, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

