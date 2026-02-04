Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Um total de 93 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 08:00

Devido aos danos provocados pela depressão Kristin, que afetou Portugal continental há uma semana.

Um total de 93 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica devido aos danos provocados pela depressão Kristin, que afetou Portugal continental há uma semana, na rede de distribuição, informou esta quarta-feira a empresa.

Técnico trabalha na torre de eletricidade após falhas na E-Redes em Portugal Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Num balanço feito às 08:00, a empresa indicou que "estão por alimentar 93 mil clientes, sendo que, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizam 87 mil clientes".

Leiria é o distrito mais afetado, com mais com 63 mil clientes sem energia, seguido de Santarém, com 15 mil clientes, Castelo Branco com seis mil, e Coimbra com três mil, segundo a E-Redes.

No anterior balanço realizado pela empresa, na terça-feira à noite, o número de clientes afetados era de 103 mil.

Há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.

A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

