Mau tempo. Lisboa com 66 ocorrências sobretudo inundações

Lusa 17:39
Túnel do Campo Pequeno foi cortado ao trânsito pelas 15h30 no sentido Entrecampos - Saldanha.

A cidade de Lisboa registou esta segunda-feira, entre as 06h00 e as 16h00, um total de 66 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas, sobretudo inundações devido à precipitação, que obrigaram ao corte de trânsito no túnel do Campo Pequeno.

Chuva e vento forte podem causar cheias e inundações em Lisboa
Chuva e vento forte podem causar cheias e inundações em Lisboa Vítor Mota/Medialivre

De acordo a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, o túnel do Campo Pequeno foi cortado ao trânsito pelas 15h30 no sentido Entrecampos - Saldanha, situação que se mantinha pelas 16h45, hora em que se previa cortar o sentido oposto, para proceder a "trabalhos de desentupimento".

Em declarações à Lusa, Margarida Castro Martins perspetivou na altura que "em breve" o túnel do Campo Pequeno seria reaberto à circulação rodoviária.

Quanto às 66 ocorrências registadas na capital em resultado do mau tempo, a mesma fonte da Proteção Civil de Lisboa indicou às 16h45 que 16 continuavam ativas e 50 estavam já resolvidas.

Por tipologia, a maioria das ocorrências é relativa a inundações, com um total de 52 situações, das quais 20 em espaços privados, segundo dados da Proteção Civil.

Há também a registar seis ocorrências de queda de árvores, três de quedas de estruturas e duas de quedas de revestimento, bem como três acidentes rodoviários.

Os dados da Proteção Civil de Lisboa têm ainda a indicação quanto à localização das ocorrências pelas 24 freguesias da cidade, com destaque para a do Lumiar (11), Avenidas Novas (10), Belém (6), Arroios (5), Penha de França (5), Santa Clara (5) e São Domingos de Benfica (5).

À semelhança de todo o território de Portugal continental, o distrito de Lisboa esteve hoje sob aviso amarelo (o menos grave de escala de três) devido à previsão de "precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada", emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entretanto, o IPMA decretou aviso laranja para a capital entre as 15h41 e as 21h00, hora em que volta a estar com aviso amarelo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.

