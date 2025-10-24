Dez distritos do continente sob aviso amarelo no sábado devido à chuva forte

O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.

Dez distritos de Portugal continental vão estar no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Chuva forte em dez distritos de Portugal continental devido à depressão Benjamim Vítor Mota

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso entre as 00:00 e as 15:00 de sábado por causa da chuva forte.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo o IPMA, a precipitação irá ser por vezes forte, em especial no Minho e Douro Litoral, sendo fraca na região sul.

"Nos próximos dias, o estado do tempo no continente continuará a ser caracterizado por um fluxo do quadrante oeste, com transporte de uma massa de ar com conteúdo elevado em vapor de água, o que irá originar precipitação forte e persistente, em especial no período compreendido entre sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25", indicou o IPMA.

A região Centro é a que tem maior probabilidade de registar acumulados de precipitação mais elevados neste período, com valores entre 50 e 100 milímetros, uma situação que pode estender-se à região Norte.

No domingo, prevê-se um desagravamento das condições meteorológicas nas regiões do norte e do centro, mas com o sistema frontal a deslocar-se para sul, onde a precipitação poderá ser temporariamente mais intensa até ao início da tarde.